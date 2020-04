Hot nhất lúc này chính là Lee Min Ho: Vừa tung ảnh làm Hoàng đế liền leo thẳng top 1 tìm kiếm xứ Hàn vì quá xuất sắc

Chỉ còn vài tiếng nữa, bộ phim The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt sẽ chính thức lên sóng. Trước sự chờ đợi của người hâm mộ, mới đây nhà sản xuất tiếp tục tung ra loạt ảnh mới nhất của Lee Min Ho với tạo hình cổ trang.

Góp mặt trong The King: The Eternal Monarch, Lee Min Ho đảm nhận vai Hoàng đế Lee Gon, vị vua thứ 3 của Đế Quốc Đại Hàn. Anh có nhiệm vụ đóng lại cánh cửa liên thông hai thế giới do Ác Quỷ mở ra.

Trong loạt ảnh mới nhất có thể thấy, Lee Gon xuất hiện trong trang phục cổ trang vô cùng chỉn chu, khí chất ngời ngời, ngồi cùng với những đứa trẻ trong thế giới của mình. Đặc biệt, nụ cười của Lee Gon chính là điểm nhấn đặc biệt khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, trầm trồ.

Nụ cười của Lee Gon chính là điểm nhấn đặc biệt, tạo nên cảm giác gần gũi, ấm áp.

Vẻ ngoài cực phẩm của Lee Gon dễ dàng đốn tim người hâm mộ.

Ngay sau khi loạt ảnh được tung ra, từ khóa Lee Min Ho nhanh chóng leo lên vị trí thứ 1 trên top tìm kiếm Naver - những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Được biết, đây cũng là ngày thứ 2 liên tiếp, nam diễn viên chễm chệ ở vị trí này, cho thấy sức hút cực lớn từ cái tên Lee Min Ho.

Từ khóa Lee Min Ho nhanh chóng leo lên top 1 tìm kiếm trên Naver.

Trước đó một ngày, tên tuổi nam diễn viên cũng chễm chệ vị trí này suốt nhiều giờ liền.

Tập 1 The King: The Eternal Monarch sẽ phát sóng vào tối nay (17/4) lúc 19g00 (giờ địa phương) trên đài SBS.