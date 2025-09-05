Thúy Diễm lên tiếng về "cảnh nóng" trên sân khấu bị cắt ghép quá đà: "Làm ơn đừng thêu dệt, đừng dựng chuyện không thành có!"

Mới đây, Thúy Diễm đã có một bài viết dài, trải lòng về những ý kiến tiêu cực hướng đến mình chỉ vì một cảnh diễn tình cảm. Nữ diễn viên cho biết đó là một nụ hôn trong hoàn cảnh bắt buộc của kịch bản và theo sự chỉ đạo của đạo diễn trong một tác phẩm sân khấu.

Là một diễn viên chuyên nghiệp, Thúy Diễm đã trải qua các vai diễn yêu cầu nhiều cảnh nóng, cảnh tình cảm, khó hơn thế rất nhiều. Tuy vậy, cảnh tình cảm gần đây của cô bị quay lén, cắt ghép và nhận được những đánh giá tiêu cực và bình luận không hay.

Người đẹp cảm thấy rất buồn và bị ảnh hưởng tâm lý. Cô chia sẻ, mong được mọi người thấu hiểu, cảm thông với công việc và những vai diễn của mình. " Diễm mong được hiểu rõ là chắc chắn sau mỗi vai diễn, bản thân người diễn viên khi cánh màn nhung khép lại, sau khi ống kính khép lại thì mọi thứ sẽ kết thúc. Ai cũng trở về lại chính bản thân mình. Người diễn viên sau mỗi dự án đều trở về cuộc sống thật của mình. Mọi tình cảm, mọi hành động, mọi tâm tư của nhân vật khán giả thấy đó chỉ là giả, là diễn xuất ", cô trải lòng.

Thúy Diễm buồn vì những cảnh tình cảm của mình bị cắt ghép, thêu dệt và nhận bình luận không hay.

Nữ diễn viên hạnh phúc vì được gia đình, người thân ủng hộ trong suốt hành trình theo đuổi nghệ thuật. Cô mong những trang mạng không chính thống đừng thêu dệt, cắt ghép, dựng chuyện làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cô trong mắt công chúng.

Cảnh tình cảm của Thúy Diễm và Ma Ran Đô trên sân khấu. (Ảnh SK Hoàng Thái Thanh)

" Làm ơn đừng thêu dệt, đừng cắt ghép, đừng dựng chuyện không thành có và đưa ra những thông tin sai sự thật hay những lời nói nặng nề sai lệch làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm cũng như nhân cách của người khác, của những người làm nghề chân chính bằng cả trái tim mình như Diễm ", Thúy Diễm viết.

Dòng tâm sự của Thúy Diễm nhận về đông đảo sự đồng cảm, thấu hiểu từ cư dân mạng. Nhiều người đã động viên nữ diễn viên giữ tinh thần tốt để tỏa sáng với những vai diễn của mình.

Nhà báo Song Minh cùng người hâm mộ động viên Thúy Diễm.

Diễn viên Nguyễn Ngọc Thúy Diễm sinh năm 1986, từng là người mẫu ảnh xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang và đoạt danh hiệu Miss Sunplay 2007. Cô được đánh giá là một trong số ít người mẫu chuyển hướng diễn xuất thành công.

Thúy Diễm được đánh giá là một trong số ít người mẫu chuyển hướng diễn xuất thành công.

Tên tuổi Thúy Diễm gắn liền với nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Cát đỏ, Gia đình là số 1, Gạo nếp gạo tẻ, Con Cám … Gần đây, cô gây chú ý với vai Mỹ Đình trong Trạm cứu hộ trái tim .

Tổ ấm hạnh phúc của Thúy Diễm - Lương Thế Thành.

Ngoài sự nghiệp, Thúy Diễm và nam diễn viên Lương Thế Thành được xem là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz. Họ gắn bó 12 năm, trong đó có 9 năm hôn nhân và hiện có một bé trai 8 tuổi.