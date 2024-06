HOT: Lisa tung clip 14 giây báo hiệu comeback solo, gọi mình là "ngôi sao nhạc Rock"!

Sau 1 tuần tung “hint” cho màn comeback solo, tối 13/6, Lisa (BLACKPINK) chính thức tung ra teaser đầu tiên cho sản phẩm trở lại đầu tiên trong năm 2024. Trong clip dài 14 giây, Lisa khiến người xem không thể rời mắt khi khoe trọn body tỷ lệ vàng với đôi chân dài miên man cùng vòng eo con kiến.



Đặc biệt, dù không hé lộ giai điệu cụ thể nhưng ở những giây cuối clip, nếu nghe kỹ có thể thấy Lisa đã hé lộ lyrics ca khúc với câu hát: “Baby I’m a rockstar” (Tạm dịch: “Baby, tôi là ngôi sao nhạc Rock”).

Với lời thả thính này, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao với ý nghĩa đằng sau. Nhiều người dự đoán, rất có thể sản phẩm comeback của Lisa sẽ cực “cháy” và bùng nổ với thể loại nhạc Rock.

Clip Lisa hé lộ teaser cho màn comeback

Lisa khoe body tỷ lệ vàng trong teaser comeback

Từng khoảnh khắc đều khiến người xem không thể rời mắt

Cô nàng còn hé lộ lyrics ca khúc: “Baby I’m a rockstar”

Bên dưới phần bình luận, Lisa còn không quên gửi lời nhắn đến Lilies - cộng đồng fandom riêng của Lisa: “Do you like it Lilies?” (Bạn có thích nó không, Lilies?). Có thể nói, đã rất lâu rồi kể từ album LALISA vào năm 2021, người hâm mộ của em út BLACKPINK mới được sống trong cảm giác phấn khích, chờ đợi màn comeback solo của thần tượng đến như vậy.

Trước đó, cộng đồng mạng cũng chia sẻ bài đăng của một người hâm mộ đã tới buổi casting dancer cho MV của Lisa tại Thái Lan. Tuy nhiên người này đã không được nhận do buổi casting chỉ tuyển vũ công nữ. Chi tiết này khiến các fan dự đoán MV của Lisa sẽ cực kỳ “chiến” khi xuất hiện toàn bộ vũ công nữ sexy, nóng bỏng và máu lửa.

Lời nhắn của Lisa đến cộng đồng fandom Lilies

Vòng eo con kiến gây chấn động của Lisa

Biểu tượng cho “rockstar” được cô nàng hé lộ nhiều lần trước đó

Đôi chân dài miên man của cô nàng