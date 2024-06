Bộ phim "giật bồ bạn thân" gây chấn động một thời, có cả cảnh 18+ của nam chính với nữ phụ

Ra mắt từ năm 2015 trên kênh GMM, bộ phim Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân do Thái Lan sản xuất từng làm mưa làm gió khắp Châu Á trong một thời gian dài. Tại Việt Nam, bộ phim nhận sự quan tâm lớn, thu hút phần đông khán giả theo dõi và thảo luận.

Cho đến nay, Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân vẫn được nhắc đến như là một trong những dự án nói về chuyện “giật bồ bạn thân” có nhiều tình tiết chấn động, gây tranh cãi nhất.

"Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" lên sóng lần đầu vào năm 2015

Giật bồ bạn thân, cảnh nóng dày đặc

Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân thuộc phần thứ 6 của series phim Thái Lan - Club Friday. Phần 1 khi ra mắt với 6 tập phim đã thu hút gần một triệu lượt xem tại Thái Lan và gây nên cơn sốt ở một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Được đà từ phần một, nhà sản xuất thực hiện phần 2 với dàn diễn viên gần như giữ nguyên. Trong đó, Wanida Termthanaporn vào vai nữ chính Katun, Apinya Sakuljaroensuk vào vai nữ phụ Lee và Pitchaya Nitipaisankul vào đóng vai Man, ca sĩ Bie KPN vào vai Nat.

Nội dung của phim kể về hai cô gái trẻ xinh đẹp có tên là Katun và Lee. Katun và Lee là bạn thân lớn lên cùng nhau và chơi chung được hơn 20 năm. Thương Lee bị bạn trai yêu 8 năm phản bội, đi cưới một cô gái khác, Katun đã tới phá hôn lễ và dạy cho anh ta bài học.

Nữ chính Katun trong cảnh quay đến phá đám cưới của Lee và Man - 2 kẻ phản bội gây đau khổ cho cô

Sau khi chia tay bạn trai, Lee vô cùng hụt hẫng. Để giúp Lee lấy lại tinh thần, Katun và bạn trai của mình - Katun luôn ở bên cạnh hỗ trợ, động viên Lee. Khi Katun đặt hết niềm tin vào cô bạn thân nhất cuộc đời và người yêu thì oái oăm thay, 2 người lại phản bội cô.

Lợi dụng lúc Katun không để ý, Lee và Man âm thầm ngoại tình. Chuyện tình 5 năm của Katun đã kết thúc trong nước mắt khi cô khi chính bạn thân giật bồ.

Sang đến phần 2, mọi bất hạnh của Katun dần được đền đáp bằng hạnh phúc cùng Nat. Tuy nhiên, trước khi đến được với Nat, Katun tiếp tục hứng chịu những trận trả thù cuồng nộ và “kỳ quặc” từ cô bạn thân “trời hành” là Lee.

Sau khi phản bội Katun, Man phát hiện ra Lee là con người giả dối. Đứa con mà Lee mang trong bụng không phải của Man, anh chỉ là người “đổ vỏ”. Quá tức giận, Man bỏ rơi Lee. Cho rằng việc bị Man bỏ rơi lỗi là ở Katun, thế nên Lee lập mưu kế trả thù, quyết phá hoại hết tất cả những gì mà Katun đang có.

Lee và Katun từng là cặp bạn thân nhưng vì tình yêu mà cả 2 đã trở mặt thành thù

Đến lúc biết chuyện Katun đang trong mối quan hệ yêu đương với Nat, Lee lại quậy tung lên bằng cách tiếp cận Nat để “giật bồ” thêm một lần nữa.

Trong quá trình Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân lên sóng, mạng xã hội nhiều lần dậy sóng vì những cảnh đánh ghen, giường chiếu. Nhân vật nữ phụ Lee không ít lần có cảnh 18+ gây đỏ mặt với Man và Nat. Ở giai đoạn cao trào, Lee còn trơ tráo đến mức cố tình quyến rũ Nat trong văn phòng rồi bỏ nước bọt vào bao cao su để nói dối Katun rằng cô và Nat vừa xảy ra “chuyện người lớn”.

Bùng nổ tranh cãi

Vì khai thác chủ đề khá câu khách là “giật bồ bạn thân” nên Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Sau mỗi tập phim, khán giả rần rần bình luận về từng tình tiết. Theo đó, khán giả mắng Lee là trơ trẽn, độc ác, đồng thời mong Katun sẽ “vùng lên” để lấy lại những thứ thuộc về mình. Bên cạnh đó, các nhân vật như Nat hay Man cũng bị mắng ầm ĩ vì không chung thủy, đứng núi này trông núi nọ.

Dẫu vậy, vẫn có không ít ý kiến đánh giá là Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân câu khách bằng drama rẻ tiền, tình tiết lố lăng, phi thực tế.

Một trong những cảnh nóng gây tranh cãi của bộ phim

Nhân vật Lee hết lần này đến lần khác chỉ làm một việc duy nhất là tìm cách hãm hại Katun. Khán giả cho rằng bộ phim chẳng mang lại giá trị tích cực gì ngoài việc thể hiện cảnh đánh nhau, giật bồ. Lee giở chiêu trò và Katun chẳng thể làm gì ngoài việc lao vào đánh bạn hoặc gây gổ như một cô nàng đanh đá, ấu trĩ.

8 năm sau khi Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân phát sóng tập đầu tiên, các diễn viên trong phim đều có sự thay đổi lớn. Năm 2019, nữ diễn viên đóng vai Lee - Apinya Sakuljaroensuk kết hôn với bạn trai kém 3 tuổi là Nantawut Boonrubsub.

Thể hiện vai Lee, Apinya Sakuljaroensuk đã để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả. Trước đó, Apinya Sakuljaroensuk từng hợp tác cùng nam thần điển trai Mario Maurer trong Friendship và soái ca Tây David Kross trong bộ phim Same same but different.

Apinya Sakuljaroensuk

Wanida Termthanaporn

Hiện tại, Apinya vẫn tham gia đều đặn nhiều dự án phim ảnh của hãng GMM nhưng không gây được tiếng vang như những tác phẩm trước đây cô tham gia.

Về phần nữ chính Wanida Termthanaporn, cô không có bước đột phá đáng kể nào từ sau khi đóng Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân. Dù có nhiều cố gắng song sự nghiệp của cô vẫn chững lại một cách đầy đáng tiếc. Hiện tại, Wanida Termthanaporn thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch với người thân, bạn bè trên trang Instagram cá nhân.