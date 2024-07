Sáng 18/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin tài tử Lee Do Hyun mới đây đã đưa bạn gái Lim Ji Yeon tới dự tiệc cưới của người bạn thân học chung lớp diễn xuất ở Đại học Chung Ang. Trong hôn lễ bạn học, nam thần họ Lee đảm nhận vai trò MC, ghi điểm lớn nhờ vẻ điển trai cuốn hút cùng phong thái lịch lãm. Trong khi đó, Lim Ji Yeon chiếm trọn cảm tình của khán giả với visual quyến rũ ở độ tuổi U35 và nụ cười khả ái.

Đáng nói, cặp đôi The Glory tách ra đi riêng, không ngồi chung bàn trong hôn lễ. Thậm chí, 2 ngôi sao cũng không xuất hiện trong 1 khung hình ở thời điểm chụp ảnh lưu niệm với cô dâu chú rể. Được biết, nguyên nhân Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon đi riêng là vì không muốn chiếm spotlight của đôi tân lang tân lương trong ngày trọng đại. Hành động tinh tế này đã giúp 2 ngôi sao nhận về vô số lời khen "có cánh" từ công chúng xứ kim chi.

Mới đây, Lee Do Hyun đã dẫn bạn gái Lim Ji Yeon tới dự đám cưới của người bạn thân học chung lớp diễn xuất ở trường Chung Ang. Hiện tại, người bạn của tài tử họ Lee không còn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tại hôn lễ, cặp sao đình đám không ngồi chung bàn và tách ra đi riêng nhằm tránh gây chú ý

Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon cũng không xuất hiện trong cùng khung hình với tân lang tân lương khi chụp hình lưu niệm. Và nguyên nhân xuất phát từ việc cặp đôi The Glory không muốn chiếm spotlight của 2 nhân vật chính trong hôn lễ

Bên cạnh hành động tinh tế dành cho cô dâu chú rể, cặp sao The Glory còn nhận về nhiều lời khen ngợi nhờ visual cuốn hút, được nhận xét là vô cùng xứng đôi vừa lứa. Ban đầu công chúng còn tưởng chỉ mình Lee Do Hyun tới dự hôn lễ do trước đó các vị khách khác chỉ đăng hình nam thần Quật Mộ Trùng Ma trong tiệc cưới lên mạng. Phải đến hôm nay, 1 vị khách bất ngờ tung thêm ảnh Lim Ji Yeon tại hôn lễ này. Tới lúc này, công chúng mới biết cặp đôi The Glory cùng tới chung vui với bạn thân của Lee Do Hyun

Lee Do Hyun đảm nhận vai trò chủ trì hôn lễ trong ngày vui của người bạn thân. Trên sân khấu tiệc cưới, nam tài tử sinh năm 1995 khiến người hâm mộ xiêu lòng trước nụ cười ấm áp

Nam thần họ Lee còn ghi điểm với tính cách thân thiện, dễ mến. Trong suốt buổi tiệc, anh liên tục chụp hình lưu niệm với bạn bè và 2 bên gia đình của cô dâu chú rể

Đây không phải lần đầu tiên Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon gây sốt với hành động tâm lý dành cho bạn bè, đồng nghiệp. Hồi tháng 7 năm ngoái, 2 nghệ sĩ đã tới dự sự kiện công chiếu VIP của tác phẩm điện ảnh Smugglers ở rạp chiếu phim Megabox COEX để ủng hộ bạn diễn. Tại đây, cặp đôi đình đám cũng tách ra đi riêng nhằm tránh gây chú ý và không muốn gây ảnh hưởng tới việc quảng bá của ekip Smugglers.

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào hôm 1/4 năm ngoái, nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm ân cần, chu đáo. Dù luôn bận rộn song anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tận hưởng những phút giây ấm áp bên người thương. Đơn cử như những lần dàn sao The Glory tụ tập, Lee Do Hyun luôn có mặt đầy đủ vì muốn được ở cạnh bên Lim Ji Yeon. Tại Baeksang năm nay, tài tử họ Lee khiến người hâm mộ “tan chảy” khi gửi lời cảm ơn tới bạn gái trong giây phút phát biểu nhận giải.

Lee Do Hyun đưa Lim Ji Yeon ra về sau 1 buổi tụ họp với dàn sao The Glory

Nam thần sinh năm 1995 khiến netizen phát sốt trước lời cảm ơn bạn gái hơn 5 tuổi trên sân khấu nhận giải: “Ji Yeon à, cảm ơn em nhiều lắm”

Đáp lại tấm chân tình của Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon đã gửi nhiều tin nhắn động viên, chúc mừng bạn trai khi chứng kiến anh đạt được thành công vang dội với bộ phim The Good Bad Mother. Khi nhận giải Nữ phụ xuất sắc nhất mảng phim truyền hình tại Baeksang 2023, mỹ nhân họ Lim cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt tới bạn trai Lee Do Hyun ngay trên sân khấu.



Nữ diễn viên gây sốt khi gửi tới bạn trai tài tử thông điệp yêu thương ngay trên sân khấu Baeksang 2023

Cặp đôi 9X nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ khắp châu Á sau khi xác nhận chuyện tình cảm

Nguồn: X, Naver