Lễ trao giải Baeksang 2024 đã kết thúc nhưng dư âm của sự kiện vẫn còn nóng hổi. Tại lễ trao giải mới đây, Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với loạt màn “phát đường” đầy tình cảm. Đặc biệt, vào tối muộn 7/5, 1 đoạn clip ghi lại những tương tác ngọt ngào của cặp đôi The Glory đã khiến người hâm mộ châu Á dậy sóng.

Trong clip ngắn chỉ vỏn vẹn 3 giây, 2 ngôi sao nắm tay đầy tình cảm, còn dựa sát rạt vào nhau để gửi tới đối phương những lời cổ vũ, động viên khích lệ tinh thần. Được biết, tại Baeksang 2024, Lee Do Hyun đã mang về cho mình giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất ở hạng mục điện ảnh. Có thể nói, sự cổ vũ tinh thần của Lim Ji Yeon đã tiếp thêm sức mạnh cho bạn trai kém 5 tuổi, giúp anh có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu trong sự nghiệp phía trước.

Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon tương tác đầy tình cảm trong hậu trường lễ trao giải Baeksang. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả hy vọng sớm được chứng kiến hôn lễ thế kỷ của cặp đôi đình đám

Tại lễ trao giải Baeksang mới đây, Lee Do Hyun vinh dự giành được giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất ở hạng mục điện ảnh. Trong khi đó, Lim Ji Yeon cũng chiếm sóng mạng xã hội nhờ màn xuất hiện tỏa sáng trên thảm đỏ

Cũng tại Baeksang 2024, tài tử họ Lee còn khiến người hâm mộ “tan chảy” khi gửi lời cảm ơn tới bạn gái trong giây phút phát biểu nhận giải. Chưa hết, khi mỹ nhân sinh năm 1990 xuất hiện trên sân khấu để thực hiện nhiệm vụ trao giải, máy quay đã hướng tới chỗ ngồi Lee Do Hyun. Trước ống kính, nam thần The Glory nở cụ cười ngượng ngùng nhưng không kém phần hạnh phúc.

Nam thần sinh năm 1995 khiến netizen phát sốt trước lời cảm ơn bạn gái hơn 5 tuổi trên sân khấu nhận giải: “Ji Yeon à, cảm ơn em nhiều lắm”

Camera nhanh chóng “tia” phản ứng của Lee Do Hyun khi Lim Ji Yeon lên sân khấu trao giải cho đồng nghiệp

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào hôm 1/4 năm ngoái, nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm ân cần, chu đáo. Dù luôn bận rộn song anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tận hưởng những phút giây ấm áp bên người thương. Đơn cử như những lần dàn sao The Glory tụ tập, Lee Do Hyun luôn có mặt đầy đủ vì muốn được ở cạnh bên Lim Ji Yeon. Đáp lại tấm chân tình của Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon đã gửi nhiều tin nhắn động viên, chúc mừng bạn trai khi chứng kiến anh đạt được thành công vang dội với bộ phim The Good Bad Mother.

Cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ khắp châu Á sau khi xác nhận chuyện tình cảm

