Ngày 1/12, Hoa hậu Lê Hoàng Phương trở thành tâm điểm khi lên tiếng xin lỗi phía Bệnh viện thẩm mỹ Nam An sau lùm xùm liên quan tới việc tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu. Trên sân khấu sự kiện, cô cho biết rất vui khi có thể xây dựng được mối quan hệ hợp tác bền vững sau lùm xùm.

Giữa lúc vụ việc được quan tâm, khoảnh khắc cũ của Lê Hoàng Phương trước đó được chia sẻ chóng mặt. Vào tháng 6/2024, Tòa án đã bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện vì không có cơ sở, không có căn cứ, không phù hợp với quy định pháp luật. Sau khi nhận kết quả này, người đẹp sinh năm 1995 từng hào hứng mua trà sữa khao cả công ty.

Trong clip, Lê Hoàng Phương nói: "Tổng nhân sự công ty mình là 180 người. Em đặt 200 vì nhiều khi phát sinh nữa. Còn ai mà chưa được uống nữa thì tùy duyên thôi". Người đẹp sinh năm 1995 còn để lộ gương mặt biểu cảm vui mừng và hào hứng.

Lê Hoàng Phương từng hào hứng khao trà sữa cả công ty khi thắng kiện với Bệnh viện thẩm mỹ Nam An

Khoảnh khắc này đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội

Tuy nhiên trong sự kiện 1/12 mới đây, người đẹp 9x lên tiếng xin lỗi vì hành động đã gây ra hiểu lầm

Người đẹp còn để lộ biểu cảm bần thần, khóc lóc ra về sau sự kiện này

Lê Hoàng Phương chia sẻ trên sân khấu sự kiên công bố hợp tác tại thành phố Hồ Chí Minh: "Ngày 7/11/2023, tôi đã có bình luận vào bài viết của một bác sĩ khác, tôi đã không nhận ra rằng lời nói đó của mình vô tình dẫn đến sự hiểu lầm và gây ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An cũng như BTC Miss Grand Vietnam 2023.

Ngay khi sự việc xảy ra, tôi đã gửi lời xin lỗi chân thành đến chị Như Lan và toàn thể Bệnh viện thẩm mỹ Nam An vì gây hiểu lầm trong cách diễn đạt của mình. Tôi hi vọng rằng với sự thông cảm và thấu hiểu từ BTC Miss Grand Vietnam 2023 và Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, chúng ta đã có thể vượt qua sự hiểu lầm này. Thật sự tôi đã rất vui khi đã biết rằng cả hai bên đã ngồi lại tìm tiếng nói chung để xây dựng một mối quan hệ hợp tác bền vững, mang lại nhiều giá trị tốt đẹp trong tương lai".

Lùm xùm vụ tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa bệnh viện thẩm mỹ Nam An với ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 có đại sứ hình ảnh là Lê Hoàng Phương từng gây xôn xao

Vụ kiện giữa ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 và Bệnh viện thẩm mỹ Nam An bắt nguồn từ bình luận của Lê Hoàng Phương. Phía nguyên đơn cho rằng việc hoa hậu cảm ơn ông Chiêm Quốc Thái là hành động quảng cáo cho bệnh viện thẩm mỹ của bác sĩ này.

Sau ba phiên xét xử ngày 25/4, 6/6 và 13/6, cùng phần tranh luận của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp nguyên đơn và bị đơn, Hội đồng xét xử tuyên án với nội dung bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bệnh viện thẩm mỹ sau phiên tòa ngày 13/6 vì không cung cấp được tài liệu, chứng cứ hợp pháp để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện.