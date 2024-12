Hoa hậu Lê Hoàng Phương xin lỗi, Bệnh viện Nam An rút đơn kháng cáo với Sen Vàng

Ngày 1/12, Công ty Sen Vàng và Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã tổ chức sự kiện công bố hợp tác mới tại TP.HCM. Đây là lần hợp tác trở lại giữa hai bên sau vụ kiện vào hồi tháng 6 vừa qua. Tại buổi họp báo có sự hiện diện của bà Phạm Kim Dung - CEO Công ty Sen Vàng, bà Nguyễn Thị Như Lan - CEO Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi - đại sứ mới của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An.

Tại sự kiện, CEO Phạm Kim Dung phát biểu: "Sau những sự việc đáng tiếc xảy ra giữa BTC cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 và Bệnh viện thẩm mỹ Nam An liên quan đến bình luận trên trang cá nhân của Hoa hậu Lê Hoàng Phương, đó là hiểu lầm đáng tiếc và chúng tôi chân thành xin lỗi Bệnh viện thẩm mỹ Nam An. Trên tinh thần cầu thị và hợp tác, Công ty Sen Vàng và Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã ngồi lại tìm ra giải pháp cho câu chuyện vừa rồi.

Tôi rất vui mừng khi cả hai bên đã tìm được tiếng nói chung và quyết định hợp tác trong những dự án sắp tới. Chúng tôi đã đạt thỏa thuận với bà Như Lan - Giám đốc điều hành của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An về việc Bệnh viện thẩm mỹ Nam An sẽ sử dụng hình ảnh của đương kim Miss World Vietnam Huỳnh Trần Ý Nhi là đại sứ độc quyền thương hiệu của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An".

Clip: CEO Phạm Kim Dung chia sẻ tại buổi họp báo

Sau đó, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi xuất hiện trên sân khấu với vai trò mới. Đương kim Miss World Vietnam cảm ơn sự tin tưởng của Công ty Sen Vàng và Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã cho cô cơ hội, đồng thời hi vọng trong hành trình thi quốc tế sắp tới sẽ có sự đồng hành và hỗ trợ từ Bệnh viện thẩm mỹ Nam An.

Cũng trong sự kiện, Hoa hậu Lê Hoàng Phương - Miss Grand Vietnam 2023 và từng là đại sứ đại diện hình ảnh cho Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã có chia sẻ gây chú ý. "Trong suốt thời gian thực hiện sứ mệnh Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, tôi đã nỗ lực không ngừng để mang lại những giá trị cho cộng đồng. Tuy nhiên điều mà tôi tiếc nuối nhất chính là sự việc đã xảy ra liên quan đến vai trò đại sứ thương hiệu của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An theo hợp đồng tài trợ mà phía Bệnh viện đã ký kết với Công ty Sen Vàng.

Ngày 7/11/2023, tôi đã có bình luận vào bài viết của một bác sĩ khác, tôi đã không nhận ra rằng lời nói đó của mình vô tình dẫn đến sự hiểu lầm và gây ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An cũng như BTC Miss Grand Vietnam 2023. Ngay khi sự việc xảy ra, tôi đã gửi lời xin lỗi chân thành đến chị Như Lan và toàn thể Bệnh viện thẩm mỹ Nam An vì gây hiểu lầm trong cách diễn đạt của mình. Tôi hi vọng rằng với sự thông cảm và thấu hiểu từ BTC Miss Grand Vietnam 2023 và Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, chúng ta đã có thể vượt qua sự hiểu lầm này. Thật sự tôi đã rất vui khi đã biết rằng cả hai bên đã ngồi lại tìm tiếng nói chung để xây dựng một mối quan hệ hợp tác bền vững, mang lại nhiều giá trị tốt đẹp trong tương lai.

Về phía CEO Nguyễn Thị Như Lan, bà chia sẻ: "Ban đầu giữa hai bên có sự mâu thuẫn, chưa hiểu hết về nhau. Tuy nhiên sau đó hai bên đã rất thiện chí ngồi lại với nhau và giải tỏa được hết những hiểu lầm. Công ty Sen Vàng rất thiện chí đưa ra cho chúng tôi những hợp tác mới tốt hơn và vì vậy Bệnh viện Nam An rất sẵn lòng, tất cả mọi người đều rất vui vẻ cho kết quả cuối cùng".

Bà Như Lan cho biết Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã quyết định rút đơn kháng cáo trên tòa án TP.HCM. Đồng thời Bệnh viện thẩm mỹ Nam An chúc Hoa Hậu Lê Hoàng Phương luôn thành công và tỏa sáng trong hành trình của mình.

Clip: CEO Bệnh viện thẩm mỹ Nam An cho biết đã rút đơn kháng cáo

Vụ kiện giữa ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 và Bệnh viện thẩm mỹ Nam An bắt nguồn từ bình luận của Lê Hoàng Phương. Phía nguyên đơn cho rằng việc hoa hậu cảm ơn ông Chiêm Quốc Thái là hành động quảng cáo cho bệnh viện thẩm mỹ của bác sĩ này.

Sau ba phiên xét xử ngày 25/4, 6/6 và 13/6, cùng phần tranh luận của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp nguyên đơn và bị đơn, Hội đồng xét xử tuyên án với nội dung bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bệnh viện thẩm mỹ sau phiên tòa ngày 13/6 vì không cung cấp được tài liệu, chứng cứ hợp pháp để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện.