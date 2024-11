Sáng ngày 27/11, truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt đăng tải thông tin nam diễn viên Jung Hae In bất ngờ bị NSX phim ở xứ sở hoa anh đào tố vô trách nhiệm khi đột ngột bỏ vai, khiến ekip gồm hàng trăm con người lâm vào tình trạng khủng hoảng. Theo trang tin Post Seven, vào ngày 26, toàn bộ lịch trình sản xuất tác phẩm này, dự kiến bắt đầu vào tháng 2 năm sau đang đối mặt với tình trạng bị huỷ bỏ do Jung Hae In vắng mặt không lý do tại buổi casting đầu tiên.

Jung Hae In bị ekip phim Nhật Bản tố vô trách nhiệm

Theo thông tin trước đó, bộ phim được lên kế hoạch với quy mô được xếp vào hàng bom tấn do TBS và một công ty sản xuất Hàn Quốc đồng sản xuất. Nội dung kể về tình bạn xuyên biên giới của một luật sư Hàn Quốc và một bác sĩ thú y Nhật Bản. Nam diễn viên Nhật Bản Kentaro Sakaguchi đã được xác nhận vào vai bác sĩ thú y, trong khi đó Jung Hae In sẽ đảm nhận vai diễn còn lại. Hành vi của nam tài tử xứ Hàn khiến Kentaro Sakaguchi vô cùng khó hiểu và tức giận. Trước đó, mỹ nam này từng rất thành công khi sánh đôi cùng với mỹ nhân Lee Se Young trong siêu phẩm ngôn tình What Comes After Love. Được biết, anh tiếp tục hợp tác trong một dự án Hàn - Nhật vì xem trọng tính hữu nghị và đề cao văn hoá giữa hai nước, nhưng thái độ của Jung Hae In lại khiến anh thất vọng.

Kentaro Sakaguchi từng sánh đôi với Lee Se Young trong What Comes After Love

Về phía NSX, người phát ngôn cho biết họ đang gấp rút tìm diễn viên thay thế nhưng rất khó vì mọi thứ đã lên kế hoạch sẵn sàng. Bên cạnh đó, ekip cũng không dễ dàng tìm được một diễn viên có thể hội tụ đủ mọi yếu tố cần có như Jung Hae In.

Khi truyền thông Nhật Bản đang mạnh mẽ lên án hành vi thiếu trách nhiệm của anh, thì ở chiều hướng ngược lại, dư luận Hàn Quốc lại cho rằng, dựa trên những báo cáo trước đó, chưa từng có thông tin rằng Jung Hae In sẽ xác nhận tham gia bộ phim. Công ty quản lý chỉ đưa ra phản hồi là "đánh giá tích cực" nhưng phía đối tác đã cố tình "đánh tráo khái niệm" và đơn phương chuẩn bị việc casting tiếp theo. Nhiều ý kiến còn nghi ngờ, ekip sản xuất này đang cố tình trút giận lên sao nam 8x.

Người hâm mộ Jung Hae In cho rằng anh đang là quân bài truyền thông để NSX trút giận

Liên quan đến những cáo buộc trên, công ty quản lý FNC Entertainment của Jung Hae In vẫn chưa đưa ra phát ngôn chính thức.

Jung Hae In sinh năm 1988, anh gia nhập làng giải trí vào năm 2014. Nam tài tử ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả thông qua những vai diễn đình đám trong While You Were Sleeping, Prison Playlist, Spring Night. Thời gian gần đây, anh trở thành mỹ nam vạn người mê nhờ siêu phẩm lãng mạn - hài hước gây sốt toàn châu Á của tvN - Love Next Door.