"Hot Girl Walk" bắt đầu từ đâu?

Tháng 11 năm 2020, khi các trường đại học Mỹ đóng cửa vì COVID-19, Mia Lind, sinh viên năm cuối trường USC tại Los Angeles, bắt đầu ra đường đi bộ mỗi ngày. Không phải để giảm cân, không phải để chạy đua với ai. Cô đi để thoát khỏi vòng lặp tiêu cực đang chạy trong đầu.

Lind tự đặt ra một quy tắc, trong suốt quãng đường khoảng 6,4km (tương đương 10.000 bước chân), cô chỉ được phép nghĩ đến ba điều. Một là những thứ cô biết ơn. Hai là những mục tiêu và cách đạt được chúng. Ba là bản thân mình rằng mình đẹp, mình đủ giỏi, mình xứng đáng.

Tháng 1 năm 2021, cô đăng video đầu tiên lên TikTok và đặt tên là "Hot Girl Walk", cái tên lấy cảm hứng từ bài rap "Hot Girl Summer" của Megan Thee Stallion. Chỉ trong vài tháng, hashtag #hotgirlwalk vượt 641 triệu lượt xem. Lind sau đó đăng ký nhãn hiệu, lập công ty, và hiện có hơn 31 đại sứ tổ chức các buổi đi bộ cộng đồng trên toàn thế giới.

Ý tưởng thực ra chẳng mới. Nhưng cái tên thì đủ gây sốc để khiến người ta dừng lại và đủ thật để khiến người ta thử.

Cái bẫy lớn nhất khi nghe cụm từ "Hot Girl Walk" là nghĩ đây là trào lưu của Gen Z trẻ đẹp khoe dáng trên vỉa hè. Nhưng Mia Lind nhấn mạnh ngay từ đầu: "Đây không phải về việc giảm cân. Đây là hành trình hướng nội, là quá trình xây dựng sự tự tin."

"Hot" ở đây không có nghĩa là gợi cảm. Nó có nghĩa là tự tin. Là biết mình là ai. Là bước đi với đầu ngẩng cao không phải vì cần ai nhìn, mà vì bản thân mình xứng đáng được như vậy.

Đây là lý do tại sao trào lưu này, dù được đặt tên bởi một cô gái 23 tuổi, lại cộng hưởng sâu sắc hơn với những phụ nữ đã qua bốn mươi. Bởi sự tự tin thật sự, loại không cần ai phê duyệt, thường chỉ đến sau nhiều năm sống, vấp ngã và trưởng thành.

Hội chị em Hollywood và trào lưu đi bộ

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều phụ nữ nổi tiếng nhất Hollywood những người được nhắc đến như biểu tượng của việc "đẹp hơn khi lớn tuổi hơn" lại có một thói quen chung: Đi bộ.

Jennifer Aniston (56 tuổi) từng chia sẻ với Well+Good rằng đi bộ là một trong những hoạt động yêu thích nhất của cô: không áp lực, không cạnh tranh, chỉ là cơ thể và nhịp thở. Reese Witherspoon (49 tuổi) nổi tiếng với thói quen đi bộ mỗi sáng, thường rủ bạn bè đi cùng.

Cô từng nói với Women's Health rằng những buổi đi bộ giúp cô vừa vận động vừa kết nối với người thân mà không cảm thấy như đang "tập thể dục".

Oprah Winfrey (71 tuổi), người đã công khai hành trình sức khỏe nhiều thập kỷ, cũng coi đi bộ là nền tảng không thể thiếu trong thói quen hàng ngày.

Họ không cần thuật ngữ "Hot Girl Walk" để làm điều này.

Nhưng khi Gen Z đặt một cái tên mới cho thói quen cũ đó, và gắn nó với sự tự tin thay vì hình thể, những phụ nữ ở độ tuổi 40+ bỗng nhận ra: Đây là thứ họ đã thực hành từ lâu mà không biết tên.

Tại sao 40+ mới là lứa tuổi "đúng nhất" để bắt đầu?

Nghiên cứu từ Đại học Cambridge xác nhận rằng chỉ cần đi bộ 11 phút mỗi ngày đã giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Không cần gym, không cần thiết bị, không cần năng lượng của một buổi HIIT.

Đây là mức đầu tư thấp nhất có thể cho sức khỏe tim mạch và trao đổi chất những thứ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết sau tuổi 40.

Nhưng lợi ích lớn hơn, theo nhiều chuyên gia tâm lý, nằm ở phần "mindfulness" của Hot Girl Walk: thời gian xa màn hình, xa mạng xã hội, xa danh sách việc cần làm.

Là thời gian chỉ dành cho chính mình để biết ơn, để đặt mục tiêu, và để nhắc bản thân rằng mình vẫn còn đang đi, vẫn còn ở đây, và điều đó đủ để tự hào.

Ở độ tuổi 20, người ta đi bộ để gầy hơn. Ở độ tuổi 40, người ta đi bộ để tỉnh táo hơn. Đó là một cuộc nâng cấp rất đáng giá.

Và không giống các bài tập cường độ cao vốn đòi hỏi thể trạng, thời gian và trang phục phù hợp, Hot Girl Walk không có rào cản. Bạn có thể đi bộ lúc 6 giờ sáng trước khi cả nhà thức dậy. Bạn có thể đi bộ trong giờ nghỉ trưa. Bạn có thể rủ bạn thân đi cùng và biến nó thành một ritual kết nối tuần hai lần.

Mia Lind không đặt nhiều quy tắc nhưng có ba thứ cô xem là cốt lõi. Trong suốt buổi đi bộ, chỉ nghĩ đến: những điều bạn biết ơn, những mục tiêu bạn đang theo đuổi và cách hiện thực hóa chúng, và sự thật rằng bạn đang làm tốt hơn bạn nghĩ.

Điều Lind cấm tuyệt đối: Nghĩ về drama, lo âu về những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, hoặc lướt điện thoại. Tai nghe có thể cắm nhưng để nghe nhạc hoặc podcast tích cực, không phải để cuộn TikTok.

Với phụ nữ 40+, có thể thêm một lớp nữa, biến buổi đi bộ thành thời gian hoạch định cho công việc, cho bản thân, hoặc đơn giản là cho buổi tối hôm đó. Nhiều phụ nữ chia sẻ rằng những quyết định sáng suốt nhất của họ đến không phải khi ngồi trước màn hình, mà khi đang bước trên vỉa hè với gió buổi sáng.

Sẽ có trào lưu khác thay thế Hot Girl Walk trên TikTok vào mùa hè tới. Đó là quy luật của mạng xã hội. Nhưng điều thú vị là: Những gì ở lại sau khi hashtag tắt thường là những thứ thực sự có giá trị.

Đi bộ đã là thói quen của con người hàng nghìn năm. Sự tự tin là thứ phụ nữ nào cũng xứng đáng có. Thời gian riêng cho bản thân là nhu cầu chứ không phải xa xỉ. Hot Girl Walk chỉ đơn giản là đặt ba thứ đó vào một khung giờ và đặt cho nó một cái tên đủ nghe có phần phổ thông để không ai cảm thấy ngại thử.

Và nếu một cô gái 23 tuổi ở Los Angeles có thể đi bộ qua đại dịch để tìm lại chính mình, thì không có lý do gì một người phụ nữ 40+ với tất cả những gì bà đã trải qua, đã hiểu và đã trở thành không thể bước ra ngoài, ngẩng đầu lên, và đi.