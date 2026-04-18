Lời thú nhận của Thư Kỳ: Tẩy trang đi rồi, tôi cũng rất giống một người phụ nữ 50 tuổi

Tại hạng mục kêu gọi đầu tư dự án của Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh năm nay, tâm điểm không chỉ là những đạo diễn trẻ đang đi tìm cơ hội, mà lại bất ngờ hướng về Chủ tịch Ban Giám khảo Thư Kỳ.

Ngày 17.4.2026, tại buổi thuyết trình dự án, vị Ảnh hậu lừng danh đã bị một kịch bản lay động đến mức công khai "tự tiến cử" bản thân với ê-kíp: "Các bạn có thể liên hệ với người đại diện của tôi được không?".

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trở thành giai thoại đẹp nhất của liên hoan phim năm nay.

Dự án khiến Thư Kỳ rung động thuộc về đạo diễn trẻ Tô Trạch Lãng. Không chỉ ngỏ lời hợp tác ngay tại chỗ, cô còn đưa ra những lời hứa cụ thể, minh chứng cho sự chân thành và quyết tâm tuyệt đối của một nghệ sĩ: "Bây giờ đang trang điểm, trông tôi có thể khá xinh đẹp, nhưng tẩy trang đi rồi, tôi cũng rất giống một người phụ nữ 50 tuổi. Tôi có thể vì bộ phim này mà giảm thêm 5kg. Tôi thực sự rất thích kịch bản này."

Lời bộc bạch thẳng thắn ấy đã vượt xa một lời ngỏ ý hợp tác thông thường, trở thành một bản tuyên ngôn công khai về đạo đức nghề nghiệp và thái độ đối diện với tuổi tác của một người đàn bà đã bước qua giai đoạn rực rỡ nhất của thanh xuân.

Giữa một nền giải trí luôn ám ảnh bởi "cảm giác thiếu nữ" hay khát khao "đóng băng tuổi tác", Thư Kỳ chọn cách hào phóng đón nhận quy luật tự nhiên.

Cô thản nhiên nhắc đến trạng thái "tuổi 50" của mình, sẵn sàng rũ bỏ lớp son phấn lộng lẫy và chấp nhận ép cân khắc nghiệt, nguyện đặt hình tượng cá nhân lùi lại phía sau để phục vụ trọn vẹn cho nhân vật. Thái độ "không giới hạn nhan sắc, chỉ cúi đầu trước câu chuyện hay" của cô được dư luận tán dương như một chuẩn mực vàng của nghề diễn.

Những quan điểm cô từng nhiều lần chia sẻ như "mỗi nếp nhăn đều là một câu chuyện", "mỗi độ tuổi đều mang một vẻ đẹp riêng", hay những bức ảnh mặt mộc lộ tàn nhang thường ngày trên mạng xã hội, giờ đây đều hội tụ lại thành một minh chứng mạnh mẽ.

Đó chính là khí chất kiêu hãnh của những "thiên nga bạc" những người phụ nữ bước vào độ tuổi tứ tuần, ngũ tuần không hề e sợ thời gian, mà dùng chính trải nghiệm tháng năm để dệt nên sức hút. Họ thấu hiểu rằng vẻ đẹp ở tuổi này không nằm ở việc cố níu kéo làn da căng bóng vắng bóng nếp nhăn, mà nằm ở cốt cách, ở sự tự tin chấp nhận bản thân và sự cống hiến hết mình cho đam mê.

Từ một minh tinh rực rỡ đến một nữ đạo diễn sắc sảo, sự chuyển đổi thân phận của Thư Kỳ càng làm cho màn "tự tiến cử" này thêm phần sâu sắc. Năm ngoái, tác phẩm điện ảnh đầu tay "Cô gái" do cô làm đạo diễn đã phô diễn trọn vẹn tài năng sáng tác.

Giờ đây, khi ngồi ghế Chủ tịch Ban giám khảo kiêm vai trò của một người kiến tạo, cô thấu hiểu hơn ai hết những khát khao và cả những chật vật của các nhà làm phim trẻ.

Lời chủ động ngỏ ý của cô không đơn thuần là mang đến một cơ hội diễn xuất cho một kịch bản hay, mà là dùng chính tầm ảnh hưởng của bản thân để bảo chứng cho một dự án tiềm năng, dùng sự chín muồi của mình để nâng đỡ thế hệ sau.

Màn "xin việc" bất ngờ ấy đã phác họa nên bức chân dung sắc nét của một người phụ nữ bản lĩnh. Cô mang trong mình vị thế của một người từng bước lên đỉnh vinh quang, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn sự háo hức và lòng kính úy đối với nghệ thuật.

K hi Thư Kỳ mỉm cười thốt lên: "Tẩy trang rồi, tôi cũng giống một phụ nữ 50", thứ người ta nhìn thấy hoàn toàn không phải là sự tàn nhẫn của thời gian. Đó là chiều sâu rực rỡ của một tâm hồn đã tự do, trút bỏ được những gánh nặng của phù hoa để kiêu hãnh tỏa sáng bằng chính giá trị nguyên bản nhất của mình.