Từ bỏ liệu trình đắt đỏ, quý cô tuổi 40 rủ nhau học nhạc cụ để "chống già" cho tâm trí

Có những buổi chiều muộn kẹt xe giữa lòng đô thị, tựa đầu vào ghế da xe hơi, nhiều quý cô thành đạt chợt nhận ra một sự trống trải mơ hồ. Làn da vẫn căng bóng nhờ những liệu trình trẻ hóa đắt đỏ, vóc dáng vẫn thon gọn nhờ kỷ luật phòng tập, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự mệt mỏi mà không một lớp trang điểm nào che giấu nổi.

Đó là lúc những dấu hiệu của "sương mù não" (brain fog) bắt đầu gõ cửa: Một cái tên quen thuộc bỗng chốc quên bẵng giữa cuộc họp, một luồng suy nghĩ đứt đoạn, hay cảm giác quá tải trước những âm thanh ồn ào thường nhật. Khi sự sụt giảm Estrogen ở tuổi tiền mãn kinh bắt đầu tác động đến sự nhạy bén của tư duy, giới mộ điệu hiểu rằng: Cấu trúc nền cần được bảo vệ lúc này không chỉ là collagen, mà chính là mạng lưới thần kinh não bộ.

Nắm bắt được điều đó, một xu hướng "sống chậm" đang âm thầm lan tỏa và lên ngôi trong cộng đồng những người phụ nữ tinh hoa. Để tìm lại sự sắc sảo trứ danh cùng nội lực vững vàng, họ đang dần rời xa các thú vui giải trí thụ động hay những buổi tiệc tùng ồn ào. Thay vào đó, họ rủ nhau tìm về một góc phòng tĩnh lặng, mở nắp cây đàn Piano hay ôm vào lòng chiếc đàn Cello. Chữa lành bằng âm nhạc không còn là sở thích cá nhân đơn lẻ, mà đã trở thành một trào lưu rèn luyện tâm trí đậm chất Quiet Luxury.

Không phải ngẫu nhiên mà trào lưu này lại gây sốt

Không chỉ là một thú vui tao nhã để "làm dáng", việc hội nữ doanh nhân hay các quý cô U40 rủ nhau đăng ký lớp học nhạc cụ thực chất là một cuộc "đại tu" ngoạn mục cho bộ não. Các nghiên cứu từ Đại học Y Harvard từng chỉ ra rằng, việc phối hợp cùng lúc đôi mắt để đọc phổ nhạc, đôi tai để thẩm âm và những ngón tay di chuyển chính xác đến từng mili-giây đã tạo ra một sự tái cấu trúc vật lý thực sự bên trong tâm trí.

Sự kích thích đa giác quan này làm dày lên "thể chai" - nhịp cầu nối liền hai bán cầu não. Thay vì căng thẳng triền miên, những quý cô theo đuổi xu hướng này nhận ra họ xử lý thông tin nhanh nhạy hơn, đạt được sự cân bằng tuyệt đẹp giữa bán cầu não trái (đại diện cho lý trí, sự quyết đoán trên thương trường) và bán cầu não phải (nơi trú ngụ của cảm xúc và sự bao dung). Tiếng đàn giúp họ dung hòa xuất sắc hai vai trò: một người thủ lĩnh lạnh lùng trong công việc và một người đàn bà ấm áp, tinh tế khi trở về nhà.

Khoản đầu tư xa xỉ cho "Quỹ dự trữ nhận thức"

Giới tinh hoa vốn sành sỏi trong việc đầu tư vào các quỹ tín thác hay mua những món trang sức di sản để tích lũy tài sản, nhưng giờ đây, họ lan truyền một khái niệm đầu tư mới thời thượng không kém: Tích lũy cho "Dự trữ nhận thức". Khái niệm này được giới khoa học ví như một quỹ bảo hiểm sinh học tối thượng.

Khi một người phụ nữ 40 tuổi kiên nhẫn học cách bấm một hợp âm mới, bộ não của cô ấy đang âm thầm xây dựng hàng triệu mạng lưới nơ-ron dự phòng. Để rồi nhiều năm sau, khi quá trình lão hóa tự nhiên lấy đi một vài tế bào thần kinh, bộ não đã có sẵn hàng chục "đường vòng" khác để thay thế. Đó là lý do tại sao tại không gian sống của giới thượng lưu hiện nay, một góc dành riêng cho âm nhạc dần trở thành tiêu chuẩn mới. Nó minh chứng cho việc bộ não không bao giờ quá già để học lại cách lắng nghe, và việc bắt đầu một nhạc cụ ở tuổi trung niên chính là cách đánh thức tính dẻo dai thần kinh, giúp phái đẹp lấy lại quyền kiểm soát sự minh mẫn của chính mình.

Khoảng trời tĩnh tại giữa những bộn bề

Dạo quanh một vòng những cộng đồng phụ nữ tuổi 40, không khó để nhận ra sự xa xỉ lớn nhất giờ đây không phải là những chiếc túi hiệu phiên bản giới hạn, mà là khả năng làm chủ trọn vẹn thời gian và không gian tâm trí. Giữa những bộn bề lo toan, khoảnh khắc ngồi xuống trước phím đàn là lúc họ thực sự được sống cho riêng mình. Không ai gọi họ là sếp, là mẹ, hay là vợ. Chỉ còn lại người phụ nữ và những giai điệu.

Khi ngón tay lướt trên dây đàn, hơi thở tự động nhịp nhàng theo khuông nhạc, đưa cơ thể vào trạng thái "Dòng chảy" (Flow). Chính tại giây phút thả lỏng tuyệt đối ấy, não bộ giải phóng những dòng suối Dopamine và Endorphin tự nhiên liều thuốc hạ Cortisol nguyên bản nhất để gột rửa mọi áp lực vô hình. Tiếng đàn mộc mạc cất lên không chỉ là liệu pháp xoa dịu những đứt gãy của cảm xúc hiện tại, mà còn là bản tuyên ngôn về một xu hướng sống biết trân trọng giá trị bản thân. Bởi đầu tư vào một trí tuệ sắc sảo và một tâm hồn bình an, suy cho cùng, chính là hình thái quyến rũ và bền vững nhất của vẻ đẹp vượt thời gian.

Yên Nhiên