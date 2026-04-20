Tối 19.4.2026, Nhà hát Lớn Trung tâm Văn hóa Hồng Kông rực rỡ ánh đèn trong Lễ trao giải Điện ảnh Kim Tượng lần thứ 44. Giữa thảm đỏ lấp lánh muôn vì sao, tâm điểm của truyền thông một lần nữa hướng về Chương Tử Di.

Ở tuổi 47, dù không chạm tay vào tượng vàng, nữ minh tinh vẫn chứng minh được rằng: Thành tựu của tuổi trung niên không chỉ đo đếm bằng những chiếc cúp hiện tại, mà bằng cả một di sản điện ảnh không thể xô đổ.

Xuất hiện trong bộ lễ phục đen sang trọng, lối trang điểm tinh tế cùng khí chất áp đảo, Chương Tử Di mang đến Kim Tượng phong thái của một bậc "mẫu nghi" trong làng điện ảnh. Với vị thế đại hoa đán cùng sức nóng của bom tấn "Tương Viên Lộng" trong suốt mùa giải thưởng, nhiều người đã đinh ninh rằng tại lễ trao giải lần này, cúp vàng sẽ gọi tên cô.

Tuy nhiên, khi tên giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" được xướng lên, cả khán phòng dường như chững lại một nhịp.

Liêu Tử Dư trở thành Ảnh hậu Kim Tượng lần thứ 44





Liêu Tử Dư - m ột cái tên có phần xa lạ với nhiều khán giả đại chúng, nhưng lại làm nên lịch sử nhờ màn diễn xuất đột phá. Trong khi đó, Chương Tử Di ngồi dưới đài, nở nụ cười điềm tĩnh và vỗ tay chúc mừng.

Suốt cả buổi tối hôm ấy, cô đã đi từ thảm đỏ lộng lẫy đến chiếc ghế khán giả, từ sự kỳ vọng lớn đến khoảnh khắc mọi thứ ngã ngũ. Cô trở thành một hiện diện đặc biệt nhất của lễ trao giải: Một Ảnh hậu quốc tế ngồi lặng lẽ, nhưng không hề mất đi ánh hào quang.

Tuổi 47 của Chương Tử Di

Với một nữ diễn viên, tuổi 47 thường bị xem là giai đoạn “tiến thoái lưỡng nan”, khi vừa chịu áp lực từ lớp tiền bối 50+, vừa bị cạnh tranh bởi dàn tiểu hoa 30+ giàu lưu lượng. Nhưng đặt góc nhìn đó vào Chương Tử Di có lẽ là đã đánh giá quá thấp người phụ nữ này.

Chương Tử Di xinh đẹp trên thảm đỏ

Sự thật là, tuổi trung niên của Chương Tử Di được bảo chứng bởi một bức tường thành tựu mà hiếm ai có thể chạm tới. Cô là "Chương Quốc Tế", ngôi sao Hoa ngữ hiếm hoi thực sự phá đảo Hollywood, người từng đứng trên sân khấu Oscar để trao giải, và là cái tên lọt top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn.

Hãy nhìn lại gia tài của cô: "Ngọa hổ tàng long", "Nhất đại tông sư", "Hồi ức của một geisha"... Bất cứ tác phẩm nào được rút ra từ kho tàng ấy cũng là những cột mốc chói lọi của điện ảnh Hoa ngữ.

"Tương Viên Lộng" (đạo diễn Trần Khả Tân) vốn được kỳ vọng là tác phẩm đưa cô chạm đến một đỉnh cao mới. Dù bộ phim vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và liên tục "vô duyên" tại các giải thưởng lớn, điều đó không thể phủ nhận đẳng cấp diễn xuất của cô.

Ở tuổi 47, Chương Tử Di không cần một chiếc cúp Kim Tượng để chứng minh mình là ai. Sự xuất hiện của cô tại lễ trao giải, bất chấp việc biết trước khả năng "trắng tay", chính là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho điện ảnh và chứng minh phong thái của một nghệ sĩ thực thụ.

Từ "Chương Quốc Tế" đến "Khán giả xuất sắc": Nốt trầm của sự chuyển giao

Truyền thông gọi cô là "Khán giả xuất sắc nhất" của đêm Kim Tượng. Cụm từ này thoạt nghe như một lời khen ngợi sự tao nhã, nhưng sâu xa lại mang theo một chút ngậm ngùi.

Sự trượt giải của Chương Tử Di không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là minh chứng cho sự vận động khốc liệt của ngành công nghiệp điện ảnh. Những gương mặt mới như Liêu Tử Dư (nữ diễn viên Malaysia đầu tiên lên ngôi Ảnh hậu Kim Tượng) mang đến những màn trình diễn phá cách và dữ dội, đại diện cho những luồng gió mới.

Nhưng người ta cũng hiểu rằng, người quen đứng trên đỉnh cao như Chương Tử Di, người sinh ra để chiến thắng, chắc chắn vẫn còn đó sự kiêu hãnh và lòng tự tôn. Việc điềm nhiên ngồi vỗ tay cho đàn em không phải là sự cam chịu, mà là bản lĩnh của một người đã trải qua đủ mọi thăng trầm của nghiệp diễn.

Nhiều người đặt câu hỏi: Liệu Chương Tử Di 47 tuổi có còn cơ hội bứt phá? Câu trả lời là: có, vì cô là Chương Tử Di.

Ngành công nghiệp này có thể khắc nghiệt với phụ nữ trung niên, thường đóng khung họ vào vai những bà mẹ hay những nữ cường nhân rập khuôn. Nhưng bản lý lịch của Chương Tử Di quá dày dặn, những thành tựu cô gặt hái được trong suốt 20 năm qua tạo thành một bệ phóng vững chắc đến mức một vài lần trượt giải không thể làm lung lay vị thế cốt lõi của cô.

Đêm Kim Tượng năm 2026 chỉ là một dấu phẩy trong sự nghiệp đồ sộ của Chương Tử Di. Nó nhắc nhở rằng không ai có thể mãi đứng trên một đỉnh núi, nhưng một huyền thoại thì luôn biết cách tìm ra những đỉnh núi mới để chinh phục.

Tuổi trung niên của Chương Tử Di không phải là sườn dốc, mà là một vùng đất liền rộng lớn, nơi cô đã có sẵn vương quốc và giờ đây chỉ đang thong dong tìm kiếm những kịch bản thực sự xứng tầm. Chỉ cần cô chưa bỏ cuộc, khán giả vẫn có quyền chờ đợi những màn hóa thân chấn động tiếp theo từ đại hoa đán quyền lực bậc nhất màn bạc Hoa ngữ.