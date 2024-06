Baifern Pimchanok phản ứng ra sao trước phát ngôn của Nine Naphat về nghi vấn chia tay?

Chiều qua (26/6), trên trang cá nhân, Nine Naphat có đăng tải bài viết nói về nghi vấn chia tay Baifern Pimchanok vì mẹ.

Trong bài đăng, Nine Naphat nói rằng, nghi vấn này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới gia đình Baifern, bản thân nam diễn viên cũng như mẹ anh. Nam diễn viên cũng mong công chúng cho anh chút thời gian để giải quyết rồi sẽ giải thích rõ mọi việc trước truyền thông.

Baifern Pimchanok không có bất kỳ tương tác nào dưới bài đăng mới nhất của Nine Naphat về nghi vấn chia tay

Bài đăng của Nine Naphat nhận được lượng tương tác khủng từ các nghệ sĩ trong làng giải trí Thái Lan.

Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng để ý rằng, Baifern Pimchanok không hề "thả tim" cũng như để lại bình luận bên dưới bài đăng của Nine Naphat. Điều này khiến công chúng thêm phần lo lắng về mối quan hệ giữa cả hai. Về phần Nine Naphat, nam diễn viên vẫn "thả tim" bên dưới bài đăng của bạn gái.

Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng và truyền thông Thái Lan "đứng ngồi không yên" trước nghi vấn Baifern Pimchanok và Nine Naphat chia tay. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mẹ Nine Naphat. Theo một nguồn tin, mẹ Nine Naphat không thích Baifern Pimchanok. Thời điểm cả hai công khai mối quan hệ, mẹ Nine Naphat đã "unfollow" trang cá nhân của Nine Naphat và Baifern Pimchanok. Nam diễn viên cũng thay vị trí quản lý của mẹ bằng một người khác.

Trên trang cá nhân, cả hai vẫn giữ nguyên những hình ảnh tình cảm bên nhau

Sau khi rộ lên nghi vấn Baifern Pimchanok cùng Nine Naphat chia tay vì mẹ nam diễn viên, không ít cư dân mạng đã vào trang cá nhân của bà và để lại những bình luận chỉ trích. Ngay sau đó, mẹ Nine Naphat đã có phản ứng cực gắt khi thuê luật sư kiện những cư dân mạng có bình luận gay gắt trên trang cá nhân của bà.