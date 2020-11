HOT: Á hậu 1 Phương Anh vừa đăng quang đã dẫn đầu BXH của fan sắc đẹp quốc tế, Giám đốc truyền thông Miss International khen tới tấp!

Sau đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu 1 Phương Anh nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Theo đó, sau khi đăng quang, Phương Anh có thể là đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế - Miss International trong năm 2021.

Đáng chú ý, vừa qua, diễn đàn sắc đẹp thế giới trên mạng xã hội Instagram đã đăng tải hình ảnh Phạm Ngọc Phương Anh đứng đầu BXH của fan sắc đẹp quốc tế đối với cuộc thi Miss International. Hình ảnh gương mặt thuần Việt vững chãi nắm vị trí đầu tiên trên cả Venezuela, cường quốc được mệnh danh là "lò đào tạo" Hoa hậu số 1 thế giới, khiến nhiều người Việt Nam bất ngờ và tự hào. Á hậu tài sắc vẹn toàn không chỉ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng yêu sắc đẹp trong nước, mà cả fan nước ngoài cũng đánh giá rất cao.

Á hậu 1 Phương Anh đứng đầu BXH của fan sắc đẹp quốc tế đối với cuộc thi Miss International

Trên trang cá nhân của mình, Stephen - Giám đốc truyền thông cuộc thi Miss International – cũng dành nhiều lời khen ngợi và hy vọng cô đến với cuộc thi Miss International. Stephen viết: "Miss VietNam 2020. 1st Runner-up Pham Ngoc Phương Anh (left) might be appointed as Miss International VietNam 2021. Overall, gread job VietNam for fantastic show last Friday! I wish i could go with Bint as planned, but things happen for a reason". (Tạm dịch: Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh có thể được chọn làm Hoa hậu Quốc tế Việt Nam năm 2021. Nhìn chung, Việt Nam đã làm rất tốt khi tổ chức đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam tuyệt vời vào thứ 6 tuần trước. Ước gì tôi có thể đi với Binz như dự kiến, nhưng chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó). Những điều này càng góp phần khích lệ Phương Anh "thêm lửa" để có thể đặt chân tới Miss International.

Stephen - Giám đốc truyền thông cuộc thi Miss International - cũng dành nhiều lời khen ngợi và hy vọng Phương Anh đến với cuộc thi Miss International

Được biết, Tân Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh sở hữu bảng thành tích học tập trong mơ: Thủ khoa đầu vào khối song ngữ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP. HCM, đoạt giải ba Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp 2016, được tuyển thẳng vào 2 trường Đại học danh giá là Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách Khoa TP.HCM, trúng tuyển Đại học Ngoại thương TP.HCM, nhận học bổng toàn phần 4 năm Đại học RMIT, 2 bằng ngoại ngữ IELTS 8.0, Dalf C1.

Tại màn thuyết trình song ngữ truyền cảm cùng thí sinh khác trên sân khấu Chung kết HHVN 2020, Phương Anh nhận được sự ủng hộ, tán thưởng từ đông đảo khán giả. Khi Phương Anh đạt vị trí Á hậu 1, người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ đại diện Việt Nam đọ sắc tại cuộc thi Miss International sắp tới. Chỉ cần rèn luyện thêm trong thời gian ngắn, người đẹp hứa hẹn sẽ là "ngựa chiến" đáng gờm ở một trong những đấu trường nhan sắc hoành tráng nhất hành tinh.

Á hậu Phương Anh từng gây sốt đêm Chung kết HHVN bởi màn thuyết trình song ngữ truyền cảm, lưu loát

Người hâm mộ kỳ vọng Phương Anh có thể xuất hiện và làm nên chuyện tại Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2021

Những thành tích đáng tự hào của Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế từng được Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015 – Phạm Hồng Thúy Vân và top 8 Hoa hậu Quốc tế 2019 – Tường San lập nên

Ảnh: Sưu tầm, Nhân vật cung cấp