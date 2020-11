Sau 2 ngày đăng quang, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu 1 Phương Anh và Á hậu 2 Ngọc Thảo đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của truyền thông và công chúng.

Tại cuộc giao lưu với chúng tôi ngày hôm nay, 3 nàng Hậu đã mang đến không khí tươi trẻ của những cô gái mười chín đôi mươi, nhưng cũng không kém phần khéo léo trong cách ứng xử.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ hậu đăng quang.

Đã quen với việc trở thành Hoa hậu, Á hậu

Nói về cảm xúc sau 2 ngày mang trọng trách mới, Tân Hoa hậu tâm sự không tránh khỏi sự bất ngờ và choáng ngợp khi trở thành tâm điểm dư luận.

Đỗ Thị Hà chia sẻ: “Có rất nhiều câu hỏi dồn dập đến với bọn em thì cũng có một chút bất ngờ và áp lực. Nhưng từ hôm qua đến nay thì điều đó dường như cũng trở thành một thói quen. Chúng em đã tập làm quen với việc trả lời báo chí, truyền thông nên cũng đã dần quen với việc trở thành Hoa hậu, Á hậu.

Sau đăng quang thì em cũng nhận được nhiều lời nhận xét khen chê. Mới đầu khi đọc những bình luận về mình thì cũng có một chút buồn, áp lực. Nhưng sau đó em nghĩ những lời đó sẽ giúp mình nhận ra được mình đang thiếu sót ở điểm nào để mình cố gắng khắc phục và tiến bộ hơn. Hy vọng mọi người sẽ theo dõi mình, nhìn rõ được sự tiến bộ của mình và ủng hộ mình”.

Phương Anh cho biết việc trở thành Á hậu 1 là niềm vinh dự của cô và hy vọng sẽ có thể dùng sức ảnh hưởng của mình để truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

“Có lẽ cảm xúc của em cũng tương tự với 2 cô gái ngồi ở đây. Một trong những niềm vui nhất của em sau khi đăng quang là nhận được sự ủng hộ và những lời chúc mừng từ gia đình, thầy cô, bạn bè ở trường đại học, cấp 3 và thậm chí tiểu học. Em rất vui vì mọi người còn nhớ tới mình và có những lời chúc dễ thương như vậy”, Á hậu 1 chia sẻ.

Đối với việc được săn đón suốt những ngày qua, Á hậu 2 Ngọc Thảo chia sẻ cảm xúc: “Đối với em việc đó rất vui khi mình được nhiều người ủng hộ, theo dõi như vậy. Em hứa sẽ cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với vai trò và trách nhiệm mà mình đang có”.

Nói về cảm xúc khi là cô gái Thanh Hóa đầu tiên trở thành Hoa hậu, cô cho biết: “Khi nghe những người dân ở quê hương chúc mừng thì em cũng cảm thấy rất tự hào vì lần đầu tiên em đã mang được vinh quang về cho mọi người. Khi thấy mọi người vui thì em cũng rất hào hứng để tiếp tục cố gắng, để sau này mọi người vẫn luôn tự hào về mình”.

Được hỏi về kế hoạch sử dụng số tiền thưởng sau đêm chung kết, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 đều đồng nhất sẽ trích một phần để ủng hộ người dân miền Trung sau thiệt hại từ bão lũ. Bên cạnh đó, mỗi người đều đang theo đuổi một dự án nhân ái của mình nên sẽ tiếp tục thực hiện các dự án này.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bật khóc khi nhắc về bố

Từng gây chú ý vì việc giấu gia đình chuyện thi Hoa hậu, Đỗ Thị Hà tâm sự đã òa khóc trước bố mẹ khi đạt được danh hiệu cao nhất.

“Cứ mỗi lần nhìn thấy bố mẹ đến là trong lòng em lại nôn nao và muốn khóc. Đêm đăng quang thực sự 3 chúng em ai cũng muốn gặp gia đình của mình nhưng ngày hôm sau mới có thể gặp được. Đến tận ngày thứ 2 sau khi đăng quang thì mới có thể gặp gia đình khoảng 30 phút”, Tân Hoa hậu tâm sự.

Với 2 Á hậu, việc xa gia đình lâu để tham dự cuộc thi cũng khiến hai cô gái cảm thấy nhớ nhà, đặc biệt là bữa cơm gia đình. Hoa hậu và 2 Á hậu đều bày tỏ sự tiếc nuối khi giây phút đó không thể chụp ảnh cùng bố mẹ.

Trong cuộc trò chuyện, khi nhắc đến hình ảnh bố đứng dưới khán đài theo dõi con gái đăng quang, Đỗ Thị Hà đã bật khóc nức nở: “Thực sự em cũng rất thương bố mẹ. Khi mà bố mẹ với em gặp nhau cũng nghẹn ngào, không nói được gì nhiều, chỉ ôm nhau và động viên em rằng con đường phía trước còn rất dài nên em phải cố gắng nhiều hơn nữa”.

Á hậu 1 đã đoán trước được kết quả

Chia sẻ về kỷ niệm của 3 cô gái trong quá trình thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu 1 Phương Anh gây bất ngờ khi chia sẻ từng dự đoán Đỗ Thị Hà sẽ trở thành Hoa hậu.

Cô nói: “Khi tất cả mọi người cùng tập duyệt cho đêm bán kết, có khoảng 60 bạn thí sinh, lúc đó em chưa biết hết mọi người nhưng trong căn phòng đó thì có một cô gái rất cao, chân rất dài và đặc biệt là nụ cười cực kỳ tươi. Chính nụ cười ấy đã khiến cho em rất ấn tượng. Thậm chí em còn nghĩ trong đầu là: “Hoa hậu là từ Thanh Hóa rồi”.

Còn đối với Tân Hoa hậu, cô lại ấn tượng về Á hậu 2 Ngọc Thảo là một người có vẻ ngoài lạnh lùng, thậm chí lúc đầu còn hơi sợ nhưng khi tiếp xúc thì lại nhận ra đây là một cô gái hồn nhiên, vô tư giống mình.

Không cần làm những điều xa xỉ để khác biệt với những Hoa hậu trước

Khi được hỏi về việc bị so sánh với các Hoa hậu đàn chị, Đỗ Hà thẳng thắn chia sẻ: “Ngay sau khi đăng quang thì em cũng có nhận được một số lời so sánh với các chị Hoa hậu trước. Em nghĩ mỗi Hoa hậu sẽ có vẻ đẹp riêng. Mọi người thường hỏi em đã là Hoa hậu rồi thì phải làm điều gì để khác biệt so với các chị Hoa hậu trước. Em nghĩ mình không cần làm những điều quá hoa mỹ, xa xỉ mà chỉ cần làm tốt hơn như thế, những hành động của mình phải thực sự có ý nghĩa, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Về ngoại hình thì mỗi người sẽ có một nét ngoại hình khác nhau, ấn tượng với người nhìn khác nhau. Có thể ban đầu chưa được hoàn chỉnh nhưng em nghĩ sau thời gian cố gắng, rèn luyện thì vấn đề ngoại hình sẽ có thể cải thiện được”.

Đáp trả định kiến "Hoa hậu thường... nhạt"

Rất nhiều Hoa hậu ở các thời kỳ thường bị nhận xét chung bằng một từ "nhạt". Tuy nhiên, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 cho rằng đã là Hoa hậu thì phải giữ hình ảnh cả trên truyền thông lẫn ngoài đời sống.

Đỗ Thị Hà: "Hoa hậu nào thì cũng phải giữ cho mình hình ảnh đẹp ở cả trên truyền thông lẫn ngoài đời sống. Chính vì vậy mà đôi khi sẽ bị nhận xét là "nhạt". Tuy nhiên, nếu mọi người tiếp xúc và tìm hiểu sâu về tâm hồn, tính cách của cô ấy, những gì cô ấy đã đóng góp cho xã hội thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn về thế giới nội tâm, cũng như màu sắc của cô Hoa hậu đó".

Phương Anh: "Tụi em mới chỉ đăng quang được 2 ngày, có lẽ vì sự thiếu thời gian để khán giả hiểu thêm về 3 chúng em nên mọi người mới có nhận xét như thế. Nhưng em tin rằng trong nhiệm kỳ 2 năm này thì cả 3 sẽ đều có những hoạt động với cương vị Á hậu và Hoa hậu để tạo cảm hứng cho mọi người. Em tin rằng khi mọi người cùng theo dõi chúng em thì mọi người sẽ thấy được sự tiến bộ và sự lớn lên từng ngày".





Mẫu bạn trai lý tưởng và quan điểm về "người đẹp - đại gia"

Ba nàng Hậu 10X cho biết hiện tại vẫn đang độc thân. Tuy nhiên mỗi người cũng đều có cho mình một hình mẫu bạn trai lý tưởng riêng.

Với Hoa hậu Đỗ Thị Hà, mẫu bạn trai lý tưởng là người đàn ông "ngoài lạnh trong ấm", ít nói nhưng hiểu biết và thông minh. Á hậu Phương Anh thì đề cao sự chân thành và hợp ý trong một mối quan hệ. Trong khi đó, Á hậu Ngọc Thảo thì yêu cầu ngoại hình bạn trai phải cao hơn mình, biết chiều phụ nữ và có thể nâng cô trên tay.

Về vấn đề "người đẹp - đại gia" thường gây tranh luận và trở thành một định kiến lâu nay, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 tự tin khẳng định có thể trở thành người phụ nữ độc lập mà không cần dựa dẫm ai.

Đỗ Thị Hà: "Khi mình đã có thể tự lập về bản thân, tự lập về tài chính thì mình có thể tự lo cho cuộc sống của mình, không cần phải dựa dẫm hay sự giúp đỡ của người khác".

Phương Anh: "Khi chúng em đạt được ngôi vị này, chúng em sẽ có được những tố chất, tiềm năng khiến ban giám khảo tin tưởng giao trọng trách. Chính vì vậy em rất tự tin về thực lực của cả 3, chúng em có thể trở thành những người độc lập về tài chính cũng như tình cảm để không phải dựa dẫm vào bất cứ ai".