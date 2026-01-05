Họp chia tài sản, bố chồng yêu cầu "dâu ra ngoài" mà chẳng biết: Thứ các nàng dâu cần đâu phải miếng đất!

Mới đây, chỉ một dòng chia sẻ ngắn trên mạng xã hội nhưng đủ khiến hàng nghìn phụ nữ giật mình. Nguyên văn bài đăng đang gây tranh cãi dữ dội trên group Trung tâm dạy nghề làm mẹ như sau:

"Nay họp gia đình bên chồng về chia đất. Bố chồng em tuyên bố: Trai gái vào trong họp, dâu ra ngoài. Ồ… giờ em mới biết, đi làm dâu cũng chỉ là người ngoài thôi các bác ạ.

Thế này khi bố mẹ chồng về già chắc mình cũng không có nghĩa vụ gì đâu các chị em nhỉ?".

Câu hỏi cuối cùng không mang tính mỉa mai, nó là một sự tỉnh ngộ. Câu chuyện không mới nhưng chưa từng cũ này thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Dâu là người ngoài – đúng theo luật, nhưng sai ở cách làm

Rất nhiều ý kiến cho rằng, xét về pháp lý, con dâu không phải người thừa kế trực tiếp nên việc không cho tham gia họp chia đất là "đúng luật". Đất đai là tài sản của bố mẹ, họ có quyền quyết định cho ai, bàn với ai, không ai được ép.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: đúng luật không đồng nghĩa với đúng tình.

Khi một người phụ nữ bước chân về làm dâu, cô không chỉ mang theo tình cảm, mà còn mang theo thời gian, sức lực, tuổi trẻ và cả tương lai của mình gắn với gia đình đó. Cô chăm sóc bố mẹ chồng khi ốm đau, lo giỗ chạp, lễ Tết, vun vén cho chồng con. Những việc ấy không có tên trong sổ đỏ, nhưng lại tiêu hao cả một đời người.

Vì thế, việc tuyên bố thẳng thừng "dâu ra ngoài" trong một cuộc họp gia đình không chỉ là phân chia tài sản, mà là phân chia vị thế.

Nó gửi đi một thông điệp lạnh lùng: Khi nói đến quyền lợi, con không phải người nhà. Chưa kể, rất nhiều nàng dâu chỉ cần được ghi nhận đóng góp, khẳng định vị trí ổn định của mình trong nhà chồng chứ họ nào tơ hào tài sản.

Đã coi dâu là người ngoài thì đừng đòi dâu làm "người trong" lúc cần

Ở chiều ngược lại, không ít phụ nữ đặt ra một câu hỏi rất thực tế: Nếu con dâu là người ngoài trong lúc chia đất, vậy con dâu là ai khi bố mẹ chồng về già?

Không phải để so đo, mà để làm rõ một nguyên tắc công bằng. Gia đình không thể vận hành theo kiểu: Quyền lợi thì phân theo huyết thống và nghĩa vụ thì mặc định đổ lên vai con dâu.

Không thể vừa nói "dâu không có phần", vừa mong "dâu phải có trách nhiệm".

Không thể coi con dâu là người ngoài khi bàn chuyện tiền bạc, nhưng lại coi là "người trong" khi cần chăm sóc, hy sinh, chịu đựng.

Phụ nữ ngày nay không còn chấp nhận kiểu vai trò mập mờ ấy. Họ không cần tranh giành đất cát, nhưng họ cần một vị trí rõ ràng, được tôn trọng.

Gia đình chỉ bền khi quyền lợi và nghĩa vụ đi cùng nhau.

Vấn đề không nằm ở mảnh đất, mà ở cách đối xử

Câu chuyện gây bão mạng xã hội này, suy cho cùng, không phải là chuyện chia đất mà là chuyện định danh con dâu trong gia đình chồng.

Nếu đã coi con dâu là người ngoài, thì hãy nhất quán từ quyền lợi đến trách nhiệm. Còn nếu muốn con dâu coi gia đình chồng là nhà, thì trước hết, gia đình ấy phải coi cô là người trong nhà.

Bởi vì: Phụ nữ có thể chấp nhận thiệt thòi nhưng không chấp nhận bị xem nhẹ.

Và không ai có nghĩa vụ hy sinh cả đời cho một nơi luôn nhắc họ rằng: "Con chỉ là người ngoài".

Một gia đình muốn yên ấm không cần chia đều đất đai nhưng nhất định phải chia đều sự tôn trọng.