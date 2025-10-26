Người phụ nữ này 66 tuổi, có tiền sử xơ vữa mạch vành, rối loạn lipid máu và rối loạn giấc ngủ , phải dùng thuốc điều trị nhiều năm. Gần đây, nghe người quen giới thiệu, bà tự lên mạng đặt mua thuốc và thực phẩm chức năng để hỗ trợ sức khỏe, sau đó xuất hiện tình trạng mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, đi ngoài phân vàng 3-4 lần mỗi ngày nên đến bệnh viện thăm khám.

Tại viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, khám lâm sàng không phát hiện bất thường. Tuy nhiên, xét nghiệm máu ghi nhận men gan tăng cao bất thường, biểu hiện điển hình của hội chứng hủy hoại tế bào gan.

Ảnh minh họa

Bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm gan cấp do thuốc. Sau khi được tư vấn ngừng toàn bộ thuốc và thực phẩm chức năng đang sử dụng, chỉ điều trị hỗ trợ gan, hai tuần sau, các chỉ số men gan đã giảm rõ rệt.

Theo ThS.BSNT Phạm Thị Quế, Chuyên khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Medlatec, viêm gan cấp do thuốc là tình trạng gan bị tổn thương cấp tính bởi các thuốc, thực phẩm chức năng hoặc chất độc hại. Đây là nguyên nhân của khoảng 10% các phản ứng phụ do thuốc, trong đó thuốc chiếm hơn 50% trường hợp suy gan cấp.

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ tổn thương gan gồm: Tuổi cao, nữ giới, dinh dưỡng kém, béo phì, đái tháo đường, uống rượu, hút thuốc hay sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc. Ngoài ra, các thuốc có đặc tính chuyển hóa mạnh qua gan hoặc dùng liều cao cũng làm tăng khả năng gây độc.

Bác sĩ Quế cảnh báo, viêm gan cấp do thuốc nếu không được phát hiện và xử lý sớm có thể dẫn tới nhiều biến chứng nặng như suy gan cấp, xơ gan, ung thư gan hoặc tổn thương thận.

Để hạn chế nguy cơ, bác sĩ cần đánh giá chức năng gan và tiền sử bệnh lý trước khi kê đơn, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc an toàn. Về phía người bệnh, tuyệt đối không tự ý mua hoặc dùng thêm thuốc, thực phẩm chức năng khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

“ Khi có dấu hiệu bất thường như vàng da, vàng mắt, mệt mỏi, chán ăn hay buồn nôn, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra. Việc tự điều trị tại nhà có thể khiến gan bị tổn thương nặng, thậm chí nguy hiểm tính mạng ”, bác sĩ Quế khuyến cáo.