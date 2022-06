Hôn nhân 27 năm của Cha In Pyo - Shin Ae Ra: Tài tử U60 vẫn sẵn sàng "lăn xả" để chụp hình sống ảo cho vợ

Giới giải trí xứ Hàn trước nay đã "se duyên" cho không ít cặp đôi đình đám. Nhiều nghệ sĩ vừa có danh tiếng lại sở hữu nhan sắc sau khi bước chân vào showbiz thì đã tìm được tình yêu chân chính của đời mình. Cha In Pyo và Shin Ae Ra là một trong số đó.

Mới đây, netizen được dịp "ăn đường" từ gia đình cặp đôi "Tình anh trao em" khi nữ diễn viên họ Shin đăng tải những hình ảnh cực đáng yêu và hài hước của hai vợ chồng lên trang Instagram cá nhân. Trong hình, Shin Ae Ra khoe dáng trong những tấm hình ngược sáng cực nghệ thuật.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả vừa phì cười vừa ngưỡng mộ là việc Cha In Pyo đã nằm dài ra sàn, "hy sinh" để chụp ảnh cho vợ. Chỉ qua một hành động nhỏ của nam tài tử U60, người hâm mộ cũng có thể thấy được tình cảm mặn nồng giữa cặp đôi không hề phai nhạt sau 27 năm kết hôn.

Mối tình của thiếu gia tài phiệt và "lọ lem" xứ Hàn

Cha In Pyo sinh năm 1967, anh được coi là một "phú nhị đại" thứ thiệt khi có bố là chủ tịch của Công ty hàng hải Woo Sung. Ngoài cái mác "con trai tài phiệt" ra, nam diễn viên còn trở thành hình mẫu lý tưởng của phái nữ với vẻ ngoài điển trai, khuôn mặt góc cạnh, khí chất đàn ông lịch lãm vô cùng cuốn hút.

Vẻ lịch lãm rất nam tính của Cha In Pyo từng "đốn tim" hàng triệu fan nữ.

Những bộ phim có sự góp mặt của Cha In Pyo đều ghi dấu ấn và nổi đình đám tại Hàn Quốc lúc bấy giờ. Ngoài các tác phẩm như Bí mật tòa tháp trắng (2007), Tướng Quân Gye Baek (2011), Tình yêu còn mãi (2014),... Bộ phim "Ông Trùm" và "Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao" chính là tác phẩm kinh điển trong sự nghiệp của Cha In Pyo. Những khán giả thời những năm đầu thế kỷ 20 đã từng nhận định rằng: Cha In Pyo sinh ra để thuộc về hào quang.

Về phần Shin Ae Ra, cô kém ông xã 1 tuổi và sinh ra trong một gia đình bình dân ở tỉnh lẻ. Nữ diễn viên khởi nghiệp diễn xuất từ sớm nhưng lại chỉ được đóng vai phụ. Các tác phẩm mà Ae Ra tham gia phải kể đến như "Tình anh trao em", "Vinh quang gia tộc"... Bên cạnh diễn xuất, Shin Ae Ra còn làm DJ cho các đài phát thanh.

Nét dịu dàng và nụ cười tỏa nắng của Shin Ae Ra.

Dù hào quang sự nghiệp của mỹ nhân họ Shin không bằng chồng nhưng cô lại sở hữu một nhan sắc "gây thương nhớ". Có lẽ nét đẹp mộc mạc, tự nhiên với ngũ quan hài hòa và đôi mắt rất sáng của Shin Ae Ra mới chính là điểm khiến "ông trùm màn ảnh Hàn" phải say đắm suốt nhiều năm.

Hai con người tưởng như ở hai thế giới khác nhau cuối cùng lại có một mối tình được cư dân mạng xứ Hàn ví như cổ tích đời thực. Cặp sao bén duyên khi hợp tác trong phim "Tình em trao anh" năm 1994. In Pyo từng nói yêu Ae Ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau ấy anh điên cuồng theo đuổi dù bị cô nhiều lần từ chối.

Cặp đôi cùng hợp tác trong "Tình anh trao em".

Khi ấy Shin Ae Ra chỉ sợ rằng chàng thiếu gia chỉ hứng thú nhất thời, dễ "cả thèm chóng chán". Cô thậm chí còn cho rằng với gia thế và ngoại hình như vậy, những bóng hồng vây quanh Cha In Pyo nhiều vô số kể. Còn nữ diễn viên khi ấy lại chưa có gì trong tay, đến danh tiếng cũng mờ nhạt.

Không hề nhụt chí khi bị giai nhân từ chối, cuối năm 1994, tài tử họ Cha cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của Shin Ae Ra. Tháng 3/1995, cặp đôi cử hành hôn lễ, chính thức về chung một nhà. Lúc phát biểu trong đám cưới, cả hai hứa sinh một con và nhận con nuôi.

Thời điểm ấy, cuộc hôn nhân của hai người vấp phải vô số tin đồn thất thiệt. Nhiều ý kiến cho rằng họ cưới chạy bầu bởi thời ấy ít nghệ sĩ cưới trong độ tuổi 20, lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cũng có người mỉa mai nữ diễn viên muốn trèo cao nên cố tình quyến rũ Cha In Pyo.

Tuy vậy, bỏ ngoài tai những lời nói không hay, Cha In Pyo và Shin Ae Ra vẫn rất hạnh phúc bên nhau. Sau khi kết hôn, tài tử Cha In Pyo nhập ngũ, vợ anh đã quyết định hạn chế những hoạt động trong showbiz để lui về quán xuyến gia đình.

Cuối năm 1998, Cha Jung Min - con trai đầu lòng của đôi uyên ương - chào đời. Cha In Pyo luôn bên cạnh lúc vợ vượt cạn, khóc khi thấy cô đau đớn. Shin Ae Ra từng nói con trai là bản sao của chồng, thích bắt chước mọi hành động giống bố. Ngoài ra, cặp đôi còn rất được khen ngợi khi nhận nuôi 3 người con gái và thường xuyên làm từ thiện, cưu mang trẻ em mồ côi.

Chân dung hai người con gái được gia đình tài tử họ Cha nhận nuôi.

Cuộc hôn nhân 27 năm với châm ngôn "đội vợ lên đầu"

Có thể nói, Cha In Pyo dù được hàng triệu phụ nữ yêu mến nhưng cũng chỉ dành trọn trái tim cho Shin Ae Ra. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, và kể từ đó về sau, nam tài tử không hề để ý đến bất kỳ người phụ nữ nào bên ngoài. Suốt gần 3 thập kỷ, cuộc hôn nhân của họ chưa từng vướng vào bất kỳ scandal nào. Chính điều này đã khiến gia đình Cha In Pyo và Shin Ae Ra được coi là "chuẩn mực" của Kbiz.

Bên cạnh đó, Cha In Pyo còn được biết đến như "ông chồng nghiện vợ" khi nam tài tử không ngần ngại chia sẻ bí quyết giữ hạnh phúc gia đình. Trong một show truyền hình, Cha In Pyo cho biết anh nói lời yêu vợ 5 lần mỗi ngày, thậm chí có ngày lên tới 6 lần. "Nếu tôi không nói những câu đó thì ai sẽ nói đây? Cô ấy là vợ của tôi mà!" - Cha In Pyo dí dỏm chia sẻ khi được hỏi về lý do công việc dù bận rộn nhưng vẫn dành sự lãng mạn cho vợ.

Nam thần "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" cũng thú nhận rằng anh thích nghe lời chào vào buổi sáng ngay khi thức dậy của vợ. Dù mệt mỏi như thế nào Shin Ae Ra vẫn dành cho anh sự quan tâm ngọt ngào: "Anh yêu, anh ngủ có ngon không?".

Netizen Hàn từng nhận định rằng Shin Ae Ra đã thực sự trở thành một công chúa được cưng chiều hết mực trong tình yêu thương của ông xã. Nam tài tử từng tâm sự về ước nguyện của mình, rằng tình yêu của họ chỉ kết thúc khi cả hai cùng không còn trên thế gian.

Ngoài tình yêu đẹp đẽ, cặp đôi còn nhận được sự yêu mến đặc biệt từ khán giả bởi tấm lòng cao cả. Cha In Pyo và Shin Ae Ra đang là đại sứ của các tổ chức hỗ trợ trẻ nghèo trong và ngoài Hàn Quốc, tham gia phòng chống ngược đãi trẻ em và xây dựng trại trẻ mồ côi, nhà tình thương... Vợ chồng sao làm cha mẹ đỡ đầu cho hàng trăm trẻ mồ côi, hỗ trợ tài chính đến khi các bé trưởng thành. Họ từng được chính phủ vinh danh trong các hoạt động thiện nguyện.

Cha In Pyo và Shin Ae Ra là một trong những nghệ sĩ "chăm" đi làm từ thiện nhất Kbiz.

Trong thời gian dịch bệnh, cặp vợ chồng U60 lại có dịp tranh thủ "hâm nóng tình cảm". Gia đình Cha In Pyo leo núi trong thời gian giãn cách xã hội hồi tháng hai. Cặp sao nói trân trọng khoảnh khắc bên nhau, cùng nấu ăn, rửa dọn và vui đùa. Vợ chồng sao duy trì thói quen đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày. Với tất cả những điều này, Cha In Pyo và Shin Ae Ra xứng đáng trở thành gia đình kiểu mẫu của xứ Hàn.

Cha In Pyo ngắm nghía bà xã lúc nấu ăn.

