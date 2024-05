Chiều 10/5, tài tử lai Julien Kang (Gia Đình Là Số 1) cùng nữ YouTuber Park Jee Eun đã tổ chức hôn lễ lãng mạn tại 1 trung tâm tiệc cưới ở Seocho (Seoul). Đám cưới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội xứ Hàn nhờ nét kết hợp độc đáo giữa văn hóa Hàn Quốc và phương Tây.



Trong giây phút thiêng liêng, Julien Kang và bà xã trao lời thề nguyện và dành cho nhau nụ hôn nồng nàn. Bên cạnh đó, chú rể còn bế bổng cô dâu trong tiếng hò reo thích thú của các thành viên 2 bên gia đình. Đáng chú ý, visual của nam thần mang hai dòng máu Hàn - Pháp sau màn giảm cân thần tốc đã gây sốt khắp cõi mạng xứ kim chi, nhanh chóng trở thành chủ đề nóng được bàn tán sôi nổi. Trước đó, Julien Kang khiến công chúng bất ngờ khi thông báo giảm gần 5kg chỉ sau vài tuần.



Đoạn clip ghi lại những hình ảnh đẹp trong hôn lễ của tài tử Gia Đình Là Số 1 đã được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội xứ củ sâm mới đây

Julien Kang và nữ YouTuber Park Jee Eun tổ chức hôn lễ tại 1 trung tâm tiệc cưới ở Seoul trong buổi chiều 10/5. Được biết, anh trai chú rể đã lặn lội đường xa tới Hàn Quốc tham dự đám cưới, đánh dấu lần đầu tiên ghé thăm xứ sở kim chi trong suốt 10 năm qua

Visual của chú rể sau màn giảm cân thần tốc đã nhận được sự quan tâm lớn từ netizen Hàn Quốc. Trước ống kính, Julien Kang khiến người hâm mộ mê mẩn trước visual điển trai bất chấp cam thường cùng chiều cao ấn tượng. Trong hôn lễ mới đây, chú rể thay tới 2 bộ trang phục

Nam thần Gia Đình Là Số 1 vén khăn voan cho cô dâu. Cặp đôi trao nhau ánh mắt "see tình" đầy ngọt ngào trong ngày trọng đại của đời mình

Nữ YouTuber khoác tay ông xã đầy tình cảm trong tiếng vỗ tay không ngớt của quan khách

Cô dâu chú rể không giấu được sự xúc động khi lắng nghe những lời căn dặn từ các vị phụ huynh

Julien Kang bế gọn người bạn đời trong vòng tay ấm áp. Khoảnh khắc này đã nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Hàn Quốc

Sau giây phút trao lời thề nguyện, nam diễn viên sinh năm 1982 và bà xã đã trao nhau nụ hôn say đắm trước sự chứng kiến của các khách mời

Julien Kang và Park Jee Eun chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ lãng mạn. Người hâm mộ đồng loạt chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc

Trước đó, nam diễn viên gây sốt khi thông báo giảm được khoảng 5kg chỉ sau vài tuần nhờ tập luyện kết hợp với chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt

Julien Kang và Park Jee Eun công khai hẹn hò vào hôm 19/5 năm ngoái. YouTuber họ Park khi đó đã dành nhiều lời khen "có cánh" để ca ngợi người bạn đời. Cô cho biết mình bị thu hút bởi tính cách thật thà, thẳng thắn của nam thần Gia Đình Là Số 1.

Julien Kang mang trong mình 2 dòng máu Hàn - Pháp. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại Hàn từ năm 2008 và được nhiều khán giả biết tới qua các tác phẩm ăn khách như Gia Đình Là Số 1 (phần 2, 3), To The Beautiful You…

Cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ khắp châu Á

Nguồn: Twitter, Naver