Lời nguyền bê bối nhấn chìm dàn sao "Gia đình là số 1": Lộ băng sex đến vấn nạn ép sao nhí "hở", ông nội quốc dân toàn phốt lớn

"Gia đình là số 1" là một trong những series phim sitcom nổi tiếng nhất nền điện ảnh Hàn Quốc trong thập niên 2000 – 2010. Ba phần bộ phim là bệ phóng cho rất nhiều diễn viên trẻ triển vọng như Hwang Jung Eum, Yoon Shi Yoon, Shin Se Kyung, Jung Il Woo... đồng thời là đất diễn của rất nhiều tên tuổi gạo cội như Lee Soon Jae, Na Moon Hee, Kim Ja Ok…

Nhưng khác với bầu không khí vui vẻ ở bộ phim, ở ngoài đời, nhiều diễn viên của bộ phim gặp phải không ít rắc rối, gây ra những scandal lớn nhỏ mà gần đây nhất chính là scandal bóc lột, ngược đãi quản lý của "Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae. Dưới đây là danh sách những scandal ồn ào nhất của dàn diễn viên "Gia đình là số 1" sau hơn 10 năm bộ phim lên sóng.

"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae

Tham gia hai phần "Gia đình là số 1", nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae được đông đảo công chúng yêu mến và gọi bằng cái tên trìu mến "Ông nội quốc dân". Thế nhưng cả một đời huy hoàng, là công thần khai quốc của nền điện ảnh Hàn Quốc thì đến nay, hình tượng của nam tài tử gạo cội bỗng chốc sụp đổ vì loạt scandal bủa vây.

Vào ngày 30/6, truyền thông Hàn đã được một phen dậy sóng khi người quản lý cũ của Lee Soon Jae bất ngờ tố cáo bị "Ông nội quốc dân" bóc lột, ngược đãi. Người này cho biết, trong 2 tháng làm việc với nam diễn viên gạo cội, người này đã bị gia đình ông bóc lột và đối xử bất công. Mang tiếng là quản lý, nhưng bên cạnh việc phải hỗ trợ Lee Soon Jae ở chỗ làm, người này còn phải kiêm luôn những việc vặt tại nhà riêng của ông, thường xuyên bị vợ của nam diễn viên gạo cội sai vặt, mắng mỏ, bắt làm những việc nhà như đi đổ rác, bê đỡ đồ đạc, phơi quần áo…

Ngoài ra, vị cựu quản lý này còn cho biết Lee Soon Jae chỉ trả lương bèo bọt 1,8 triệu won/tháng (tương đương 35 triệu đồng), thấp hơn mặt bằng chung của công việc này, đồng thời còn bắt anh thường xuyên làm thêm giờ nhưng không trả lương ngoài giờ. Công ty phía Lee Soon Jae cũng không ký hợp đồng, không đóng bảo hiểm, và sa thải người quản lý này chỉ sau 2 tháng làm việc khi anh bắt đầu đòi hỏi quyền lợi lao động cho bản thân.

Cả đài truyền hình SBS cũng vào cuộc trong vụ việc quản lý tố cáo nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae và gia đình bóc lột, ngược đãi mình.

Đáp lại những cáo buộc này, phía nam tài tử gạo cội Lee Soon Jae khẳng định quản lý cũ thổi phồng mọi việc, quyết định sẽ mở một cuộc họp báo để giải quyết hiểu lầm và hé lộ câu chuyện theo góc nhìn của bản thân. Tuy nhiên, sau khi biết được quản lý cũ đã ghi âm những cuộc nói chuyện làm bằng chứng, "Ông nội quốc dân" bỗng chốc quay ngoắt 180 độ, hủy họp báo và chuyển sang xin lỗi công khai, hòa giải riêng với người này. Động thái này khiến công chúng gần như mất hết thiện cảm với Lee Soon Jae và cho rằng ông thực sự đã bóc lột, ngược đãi người quản lý, còn Bộ Lao Động Hàn Quốc đã chính thức xác nhận sẽ điều tra vụ việc.

Từng tuyên bố "Không có đặc quyền nào cho người nổi tiếng", nhưng dường như Lee Soon Jae đã thực sự lạm dụng những đặc quyền chỉ người nổi tiếng mới có.

Đây được xem như là scandal to lớn nhất trong hơn 60 năm sự nghiệp của Lee Soon Jae. Nhưng trước đó, nam diễn viên gạo cội cũng đã từng dính đến một tin đồn nghiêm trọng. Vào năm 2015, báo Kukmin Ilbo đưa tin "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae là thành viên của "Hội Thánh Đức Chúa Trời", thậm chí có nhiều đóng góp quan trọng trong hội này. Nam diễn viên "Gia đình là số 1" tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời" từ năm 2002. Thậm chí, Lee Soon Jae còn được cho là có mối quan hệ mật thiết với bà Jang Gil Ja – người sáng lập hội vào năm 1985 và tự xưng là Đức Chúa Trời Mẹ.

"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae được cho là có liên hệ mật thiết với Hội Thánh Đức Chúa Trời và người đứng đầu hội này

Nhiều người chỉ trích Lee Soon Jae mê tín dị đoan, truyền bá tà giáo. Đáp lại điều này, nam tài tử gạo cội lên tiếng phủ nhận, nhấn mạnh bản thân không có bất kỳ kiên hệ gì với tổ chức tà giáo. Tuy nhiên, Lee Soon Jae thừa nhận có biết bà Jang Gil Ja khi tham gia các hoạt động từ thiện, nhưng chưa từng nghe về chuyện bà Jang là Đức Chúa Trời Mẹ, cũng như không đóng góp cho hội.

Ngay sau khi tin tức Kukmin Ilbo được tung ra, nam diễn viên gạo cội đã yêu cầu tổ chức Intl. WeLoveU Foundation gỡ bỏ hình ảnh và tạm đình chỉ chức vụ chủ tịch tài trợ của chính ông. Đến tận ngày 20/12/2015, Lee Soon Jae mới phục hồi chức vị và quay lại hoạt động bình thường trong tổ chức Intl. WeLoveU Foundation.

Oh Hyun Kyung

Xinh đẹp rạng ngời, có được sự nghiệp thành công và cuộc sống hạnh phúc bên cô con gái, đó là những gì Oh Hyun Kyung có được ngày hôm nay. Nhưng đúng để có được những điều tốt đẹp như hiện tại, cô đã phải trải qua không ít sóng gió với nhiều đau thương, nước mắt.

Oh Hyun Kyung sinh năm 1970, có tên thật là Oh Sang Ji. Cuộc đời cô gái xinh đẹp bắt đầu rẽ sang hướng khác khi cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Năm đó, trong khi Go Hyun Jung – nữ minh tinh sau này nổi đình nổi đám với siêu phẩm "Nữ hoàng Seon Deok" chỉ giành ngôi Á hậu thì Oh Hyung Kyung đã xuất sắc bước lên ngôi cao nhất, đội lên đầu chiếc vương miện Hoa hậu cao quý. Sở hữu sắc vóc hơn người đang thời nở rộ, Oh Hyung Kyung nhanh chóng bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc và trở thành sao hạng A trong thập niên 90.

Nhan sắcrực rỡ thời trẻ của Oh Hyung Kyung. Cô đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc khi chỉ mới 19 tuổi và nhanh chóng bước vào làng giải trí.

Cứ ngỡ cuộc đời đang trải thảm đỏ cho Oh Hyun Kyung bước thì bất ngờ sóng gió ập đến khi cô 28 tuổi. Vào năm 1998, một đoạn video nhạy cảm dài 28 phút quay lại cảnh cô và bạn trai cũ ân ái đã bị phát tán trên mạng. Hình tượng ngọc nữ, danh tiếng, sự nghiệp của nữ diễn viên bỗng chốc sụp đổ chỉ sau 1 đêm. Dù cảnh sát đã điều tra ra thủ phạm là bạn trai cũ, nhưng vào thời điểm mà xã hội chưa thực sự cởi mở, Oh Hyun Kyung dù là nạn nhân nhưng vẫn phải hứng chịu làn sóng tẩy chay dữ dội từ công chúng. Danh tiếng, hào quang, sự săn đón của nhà sản xuất, sự yêu mến của công chúng đều không còn, nữ diễn viên đã phải rời khỏi làng giải trí trong gần 10 năm, trong đó có 3 năm "ở ẩn" tại Mỹ.

Đúng với câu "hồng nhan bạc phận", Oh Hyun Kyung đã phải trải qua rất nhiều bi kịch trong đời.

Trong những năm tháng đen tối của cuộc đời, hạnh phúc bỗng bất ngờ mỉm cười với Oh Hyun Kyung khi cô gặp gỡ vị đại gia đại gia Hong Seung Pyo vào năm 2002. Cựu hoa hậu quyết định kết hôn với vị đại gia này. Những tưởng đau thương đã lùi xa thì khi cựu hoa hậu đang chuẩn bị chờ đón buổi tiệc sinh nhật mừng 1 tuổi của con gái, chồng cô bất ngờ bị bắt giam vì tội tham ô. Kể từ đó, một loạt những sự thật đau lòng đã được phơi bày. Chồng cô đã lén lút dùng tên cô để thực hiện các giao dịch chứng khoán và dùng cả nhà của cha mẹ cô để vay thế chấp. Thậm chí, vị đại gia này còn có hai cuộc nhân trước đó và hai con riêng. Đau đớn, Oh Hyung Kyung quyết định ly hôn chồng và một mình nuôi con.

Trải qua nhiều bi kịch, hiện tại Oh Hyung Kyung đã lấy lại được danh tiếng, cũng như có cuộc sống hạnh phúc bên con gái ngoan.

Trải qua nhiều sóng gió, có những lúc Oh Hyun Kyung tưởng chừng như gục ngã. Tuy nhiên, sự ủng hộ, động viên của gia đình, người hâm mộ và đặc biệt là cô con gái cưng đã giúp Oh Hyung Kyung từng bước đứng dậy, tái xuất với màn ảnh. Những tác phẩm đình đám như "Khi những bà nội trợ hành động", "Gia đình là số 1", "Wang’s Family"… đã giúp Oh Hyun Kyung được công chúng yêu mến trở lại như xưa.

Bộ đôi diễn viên nhí một thời Jin Ji Hee và Seo Shin Ae

Đều bắt đầu con đường diễn xuất từ khi còn rất nhỏ, Jin Ji Hee và Seo Shin Ae là những diễn viên nhí triển vọng, nhưng cả hai chỉ thực sự được khán giả châu Á biết tới sau bộ phim "Gia đình là số 1" phần 2 được phát sóng vào năm 2009. Sau 11 năm, cả hai đều đã lột xác thành những gương mặt tiềm năng, nhưng trước đó đều gây chấn động với lùm xùm ăn mặc phản cảm, hở hang khi còn quá nhỏ, làm dấy lên luồng ý kiến phản đối việc bố mẹ bỏ bê con cái, ép sao nhí mặc đồ không phù hợp với lứa tuổi.

Hai cô bé Hae Ri và Shin Ae ngày nào giờ đã "dậy thì thành công" trở thành những thiếu nữ xinh đẹp.

Nữ diên viên nhí Jin Ji Hee vào vai Hae Ri - cô nhóc tì "xấc láo" nhất hệ mặt trời của "Gia đình là số 1" phần 2. Năm 2011, Jin Ji Hee khi ấy mới 12 tuổi đã gây chấn động làng giải trí với phân cảnh hở không phù hợp trong bộ phim "Nữ Hoàng Insoo". Công chúng lên án gay gắt bố mẹ của diễn viên nhí và ekip làm phim vì để Jin Ji Hee đóng phân cảnh này. Cũng từ đó, chủ đề về thực trạng diễn viên nhí bị ép đóng cảnh nóng được truyền thông quan tâm hơn, gây ra những cuộc tranh cãi lớn.

Hae Ri của "Gia đình là số 1" từng trở thành tâm điểm, bố mẹ của diễn viên nhí một thời này và nhà làm phim đã bị chỉ trích mạnh mẽ

Hiện tại, Jin Ji Hee đã 21 tuổi, là nữ diễn viên được khen ngợi hết lời về nhan sắc "dậy thì thành công" sau khi bước qua tuổi trưởng thành. Dù vẫn chưa thể thoát mác sao nhí nhưng Jin Ji Hee vẫn có một sự nghiệp ổn định. Bên cạnh đóng phim, nữ diễn viên sinh năm 1999 còn xuất hiện trong 1 số MV, tham gia hát nhạc phim.

Jin Ji Hee của hiện tại được biết đến với nhan sắc xinh đẹp cùng sự nghiệp ổn định.

Năm 2017, diễn viên nhí một thời sinh năm 1998 Seo Shin Ae cũng từng khiến công chúng sốc nặng khi diện váy cắt xẻ ngực hở hang trên thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Busan. Với màn hở bạo này, ngay lập tức cái tên nữ diễn viên Seo Shin Ae đã leo lên vị trí số 1 trên thanh tìm kiếm các trang mạng Hàn Quốc. Seo Shin Ae ở thời điểm đó đã sang tuổi 20 (theo tuổi Hàn), tuy nhiên loạt ảnh này lại bị nhận xét là phản cảm vì dù sao cô nàng vẫn gắn với hình tượng dễ thương, ngây thơ. Suốt cả tuần sau sự kiện đó, Seo Shin Ae vẫn là cái tên nóng hổi trên mạng xã hội Hàn, gây tranh cãi vì quá táo bạo và nhận về vô số "gạch đá" của netizen.

Shin Ae bé bỏng dễ thương ngày nào...

... đã từng khiến mạng xã hội bùng nổ khi khoe thân cực bạo tại thảm đỏ Liên hoan phim, như một lời khẳng định rằng cô đã trưởng thành.

Đến bây giờ, sự nghiệp của nữ diễn viên vẫn không có nhiều bước tiến đáng kể. Cô thường xuyên bị netizen Hàn chỉ trích về ngoại hình, đây cũng là vấn đề khiến Shin Ae bị áp lực.

Julien Kang

"Thầy giáo tiếng Anh" Julien Kang đã từng là một trong những nam thần lai nổi đình nổi đám được yêu thích trên màn ảnh Hàn Quốc khi "Gia đình là số 1" phát sóng. Dù sở hữu gương mặt đẹp như thiên thần, body lực lưỡng, nhưng sự nghiệp của Julien Kang không có nhiều đột phá sau khi bộ phim kết thúc.

Thầy giáo tiếng Anh Julien là một trong những nhân vật đặc sắc của "Gia đình là số 1".

Chỉ góp mặt vào những vai khách mời, vai phụ mờ nhạt, có một chút danh tiếng từ chương trình "We Got Married", tên tuổi Julien Kang bỗng dưng "sáng nhất Hàn Quốc" vào một ngày tháng 9 năm 2014 vì một scandal tai tiếng. Nam thần lai Julien Kang bống chốc bị "lên đồn" vì hành động chỉ mặc đồ lót đi ra đường.

Theo những hình ảnh từ camera và từ nhân chứng, vào ngày 18/9/2014, nam diễn viên đã đứng trong một cửa hàng tiện lợi khi chỉ mặc đồ lót và bất ngờ tạo dáng như… người mẫu. Không dừng lại ở đó, Julien Kang còn đi chân đất, lang thang khắp các con phố ở Yeoksam-dong, Gangnam, Seoul. Hình ảnh thiếu đứng đắn này khiến nam diễn viên bị nghi ngờ sử dụng chất cấm nhưng sau đó Sở cảnh sát Seoul nhanh chóng bác bỏ những lời đồn, cho biết Julien Kang chỉ say rượu.

Sau vụ scandal xấu hổ, Julien Kang thừa nhận sai lầm, cam kết không tái phạm, nhưng kể từ đó anh dần rút khỏi làng giải trí. Nam diễn viên sinh năm 1982 cũng thay đổi hình tượng, đi theo con đường xây dựng cơ bắp giống với anh trai ruột, võ sĩ nổi tiếng Denis Kang. Kể từ đó tới nay, anh không còn xuất hiện trên màn ảnh, mà chỉ tham gia làm người mẫu quảng cáo một số sản phẩm thể hình, cũng như làm vlog và tận hưởng cuộc sống độc thân.