Hơn 4.000 lãnh đạo doanh nghiệp sẽ ngồi lại tại Thủ Thiêm để trả lời một câu hỏi về 10 năm tới

Một diễn đàn được tổ chức như một hệ sinh thái

Innovation Stage tại một kỳ InnoEx trước đó. Năm 2026, chương trình chạy song song trên năm không gian nội dung khác nhau.

Ngày 19 và 20 tháng 8, Thiskyhall Sala tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nơi diễn ra InnoEx 2026, diễn đàn và triển lãm quốc tế về đổi mới sáng tạo. Không gian triển lãm rộng khoảng 7.000 mét vuông với khoảng 300 đơn vị trong nước và quốc tế, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, giải pháp số, công nghệ xanh, công nghệ tài chính và các giải pháp phục vụ doanh nghiệp. Các con số này là số dự kiến do Ban Tổ chức công bố.

Điểm đáng chú ý về cấu trúc là chương trình không chạy tuyến tính mà chạy song song trên nhiều sân khấu. Ở một sân khấu, các tổng giám đốc và nhà hoạch định chiến lược thảo luận về những lực đang làm thay đổi cuộc chơi. Ở một không gian khác, doanh nghiệp đi sâu vào bài toán năng suất và vận hành. Cùng lúc đó, startup trình bày giải pháp trước các quỹ đầu tư, còn các tập đoàn quốc tế tìm kiếm đối tác và công nghệ tại Việt Nam.

Cách tổ chức này phản ánh một quan điểm về đổi mới sáng tạo mà Ban Tổ chức theo đuổi từ mùa đầu tiên năm 2023, rằng đổi mới sáng tạo không phải lĩnh vực riêng của startup. Doanh nghiệp lớn cần startup để tăng tốc, startup cần doanh nghiệp lớn để kiểm chứng thị trường, và cả hai cần vốn cùng mạng lưới quốc tế để mở rộng.

Câu hỏi trung tâm: điều gì sẽ tạo ra lợi thế tiếp theo

Chủ đề của InnoEx 2026 là The Inflection Point, Where Global Shifts Fuel Business Reinvention, được diễn giải là điểm uốn chiến lược, khi những chuyển dịch toàn cầu thúc đẩy doanh nghiệp tái tạo mô hình tăng trưởng.

Điểm uốn trong kinh doanh mô tả một thời điểm đặc biệt, khi nền tảng từng tạo nên thành công chưa biến mất, nhưng những lực mới đã đủ mạnh để làm đổi quỹ đạo cạnh tranh. Chính khoảng giao nhau đó thường tạo ra những quyết định khó nhất, vì doanh nghiệp phải chọn giữa việc tiếp tục tối ưu những gì đang có và việc chấp nhận tái cấu trúc trước khi thị trường buộc phải thay đổi.

Sân khấu InnoEx tại một kỳ tổ chức trước. Chuỗi chủ đề của diễn đàn thay đổi theo từng năm, từ Innovation Engine năm 2023, Gen AI vs AI Gen năm 2024, Innovation for Profit năm 2025 đến The Advantage Reset năm 2026.

Cách đặt vấn đề này đáng chú ý ở chỗ chương trình năm nay không chọn một xu hướng duy nhất làm trung tâm. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, chuyển dịch xanh, năng lực vận hành và chuỗi cung ứng được đặt cùng vào một câu hỏi chung, thay vì mỗi thứ chiếm một phiên riêng và không liên quan tới nhau.

Với doanh nghiệp Việt Nam, câu hỏi có thêm một chiều thời gian. Năm 2026 là điểm khởi đầu của một chu kỳ phát triển năm năm với yêu cầu bứt phá năng suất để vượt ngưỡng thu nhập trung bình. Đây cũng là một trong những cơ hội cuối để dịch chuyển mô hình tăng trưởng, trước khi cơ cấu dân số được dự báo chuyển sang giai đoạn già hóa từ năm 2036.

Hai phiên dành cho hai tầng quyết định

Trục nội dung chính của ngày đầu tiên nằm ở hai phiên chạy song song, phản ánh hai tầng quyết định khác nhau trong một doanh nghiệp.

Tại Innovation Stage, phiên The Advantage Reset, tạm dịch là tái thiết lợi thế, đặt vấn đề ở cấp chiến lược. Ông Nguyễn Huy, Trưởng ban Công nghệ Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, tham gia với góc nhìn về vị trí của Việt Nam tại một điểm uốn cạnh tranh mới. Phiên thảo luận có sự tham gia của ông Albert Antoine, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Chiến lược Taipy, và ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia Intel Việt Nam. Một phiên đối thoại liên ngành khác quy tụ ba nhà điều hành và tư vấn quốc tế gồm ông Roy Tavenor của RED Design Group, ông Douglas Jackson của Indissoluble Partners và ông Jorge Martin Martinez của Bull Management Consulting.

Câu hỏi dành cho nhóm này không phải công nghệ nào đang được nói đến nhiều nhất, mà đâu là lực thay đổi đủ lớn để doanh nghiệp phải điều chỉnh cách phân bổ nguồn lực, cách tổ chức bộ máy hoặc thậm chí cách tạo ra doanh thu. Khi nào việc bảo vệ mô hình hiện hữu vẫn là lựa chọn hợp lý, và khi nào sự an toàn ấy bắt đầu trở thành quán tính.

Tại Transformation Stage, phiên Operational Excellence với chủ đề Run Faster, Cost Less đi sâu vào một nghịch lý quen thuộc, đó là tổ chức càng lớn càng có nguy cơ trở nên chậm và phức tạp. Khi quy mô tăng, số tầng quản lý, quy trình và đầu mối phối hợp cũng tăng theo. Phần chi phí khó nhìn thấy nhất thường không nằm trên một dòng ngân sách nào, mà nằm ở độ trễ của thông tin và thời gian ra quyết định.

Phiên này được thiết kế với nhịp nhanh, xen kẽ các phần trình bày giải pháp thực tế giữa những cuộc đối thoại ngắn. Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, mở đầu bằng phần trình bày về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong việc tinh gọn bộ máy và rút ngắn thời gian ra quyết định. Trong số các phần trình bày giải pháp có Alternō, một startup Việt Nam phát triển công nghệ lưu trữ năng lượng, và Better Choice Awards.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên mang tầm quốc gia, tổ chức từ năm 2022, do Công ty cổ phần VCCorp và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, tôn vinh những giá trị đổi mới sáng tạo được áp dụng trong đời sống thực để phục vụ người tiêu dùng. Đây là lần đầu chương trình góp mặt tại InnoEx, với vai trò một cấu phần đóng góp cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Phần đóng góp đó nằm ở chỗ khác với các cuộc thi khởi nghiệp diễn ra song song trong cùng sự kiện. Nếu Startup Wheel hay Qualcomm Vietnam Innovation Challenge làm việc với các dự án ở giai đoạn sớm, thì Better Choice Awards đánh giá những sản phẩm đã ra thị trường, thông qua cơ chế kết hợp giữa hội đồng chuyên gia và bình chọn của cộng đồng người dùng. Hai lớp đánh giá này trả lời hai câu hỏi khác nhau, một bên là sản phẩm có thật sự tốt không, bên còn lại là sản phẩm có thật sự được dùng không.

Khi chuyển dịch xanh đi vào phương trình mua hàng

Ngày 20 tháng 8, Green Innovation Summit mở ra một trục nội dung khác với chủ đề Green Shift, What Powers the Next Advantage, tức chuyển dịch xanh nào đang tạo nên lợi thế cạnh tranh tiếp theo.

Cách đặt vấn đề cho thấy chuyển dịch xanh đang được nhìn ra ngoài phạm vi trách nhiệm môi trường. Với nhiều ngành, yếu tố xanh ngày càng liên quan trực tiếp đến giá năng lượng, hiệu quả sử dụng tài nguyên, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn nhà cung ứng và khả năng tiếp cận vốn.

Ông Craig Stuart MacLean, Chủ tịch khu vực Đông Nam Á của AB InBev, trình bày về việc phát triển bền vững cải thiện kết quả kinh doanh như thế nào. Một cuộc đối thoại khác với đại diện Grab for Business đi vào trường hợp cụ thể hơn. Khi một doanh nghiệp phải báo cáo phát thải gián tiếp, bao gồm cả việc đi lại của nhân viên, thì một nhà cung cấp có khả năng đo và minh bạch dữ liệu carbon sẽ có lợi thế trước một nhà cung cấp chỉ rẻ hơn. Ở thời điểm đó, yếu tố xanh đã chuyển từ chi phí tuân thủ sang một tiêu chí trong quyết định mua hàng.

Chiều quốc tế và dòng vốn

Điểm mới đáng chú ý của mùa 2026 nằm ở thành phần đối tác quốc tế. Rabo Foundation, quỹ đầu tư tác động của ngân hàng Rabobank Hà Lan, lần đầu tham gia với vai trò đối tác chiến lược cho chương trình tăng tốc đổi mới xanh. Lotte Ventures đồng hành trong ngày hợp tác mở giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ thông tin Quốc gia Hàn Quốc tổ chức hội thảo riêng về công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Chương trình cũng có một phiên xúc tiến thương mại giữa Malaysia và Việt Nam.

Qualcomm tiếp tục là đối tác chiến lược, với ông Sudeepto Roy, Phó Chủ tịch Kỹ thuật của tập đoàn, có tên trong chương trình khai mạc. Vòng chung kết Qualcomm Vietnam Innovation Challenge cũng diễn ra trong khuôn khổ sự kiện.

Sự có mặt cùng lúc của vốn tác động châu Âu, vốn doanh nghiệp Hàn Quốc và tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ tại một sự kiện ở Việt Nam là điều đáng đọc kỹ hơn một dòng thông cáo. Nếu lợi thế trước đây của Việt Nam gắn nhiều với chi phí, vị trí địa lý và lực lượng lao động, thì lợi thế tiếp theo phải gắn thêm với năng suất, chất lượng doanh nghiệp và khả năng hấp thụ công nghệ. Câu hỏi trong chu kỳ mới không còn là Việt Nam có phải điểm đến sản xuất tốt hay không, mà là Việt Nam có thể trở thành nơi doanh nghiệp quốc tế tìm thấy đối tác đổi mới và những mô hình đủ sức mở rộng ra khu vực hay không.

Nơi doanh nghiệp lớn gặp thế hệ khởi nghiệp mới

Song song với các phiên cấp cao là một hệ sinh thái khởi nghiệp có quy mô riêng. Startup Wheel năm 2026 tiếp tục tổ chức các vòng dành cho dự án Việt Nam và quốc tế, bên cạnh Qualcomm Vietnam Innovation Challenge, chương trình tăng tốc đổi mới xanh và chương trình đổi mới ngành nhựa. Theo Ban Tổ chức, hơn 130 dự án công nghệ được tuyển chọn để trình bày trong khuôn khổ sự kiện năm nay.

Trong cùng một không gian, tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn có thể gặp một startup đang giải quyết đúng điểm nghẽn của ngành mình, còn nhà đầu tư có thể nhìn thấy một công nghệ chưa xuất hiện rộng rãi trên thị trường. Giá trị của một nền tảng đổi mới nằm chính ở khả năng đưa những mắt xích vốn tồn tại riêng biệt lại gần nhau.

Với nhà hoạch định chính sách, những câu hỏi đặt ra tại đây là câu hỏi về chất lượng tăng trưởng. Với nhà đầu tư, đó là việc nhận diện những nguồn tăng trưởng mới. Còn với doanh nghiệp, đó là một quyết định phải đưa ra trong thời gian có hạn, giữa việc tiếp tục tối ưu một mô hình đã tới hạn và việc dựng lại một cấu trúc vận hành mới.