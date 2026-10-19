Hơn 40 người nghi ngộ độc khí ở Hà Nội, 6 trường hợp phải chuyển viện

Sáng 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) tiếp nhận hơn 40 trường hợp nghi ngộ độc khí tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Sau khi được thăm khám, phân loại, các trường hợp nhẹ đã được cho về, 6 người được chuyển viện.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân gồm công nhân làm việc tại một xưởng và người dân sinh sống ở khu vực lân cận. Số lượng người bệnh được đưa đến bệnh viện trong thời gian ngắn khiến công tác cấp cứu được triển khai khẩn trương.

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín nhanh chóng huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, tập trung nhân lực, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác cấp cứu. Các nạn nhân được tiếp nhận, thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, phân loại mức độ nguy hiểm để có hướng xử trí phù hợp.

Ảnh minh họa/Lê Liên

Trao đổi với phóng viên Đời sống và Pháp luật, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Tín Nguyễn Văn Cường cho biết, sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã tiến hành cấp cứu, phân loại các trường hợp. Những người có tình trạng nhẹ đã được cho về, trong khi 6 trường hợp được chuyển đến cơ sở y tế khác để tiếp tục điều trị.

Lãnh đạo bệnh viện trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu, bảo đảm việc tiếp nhận và xử trí các trường hợp được thực hiện khẩn trương, phù hợp với tình trạng của từng người bệnh.

Hiện nguyên nhân vụ việc và tình trạng sức khỏe cụ thể của các nạn nhân cần tiếp tục được xác minh, cập nhật từ cơ quan chức năng và cơ sở y tế liên quan.