Người đàn ông nuốt chiếc đũa dài 12cm trong phút bốc đồng, 35 năm sau thứ bác sĩ lấy ra là…

Theo thông tin từ Bệnh viện số 5 thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), bệnh nhân họ Uông năm nay 61 tuổi, kể rằng ông đã nuốt một chiếc đũa khi khoảng 26 tuổi vì một phút bốc đồng. Điều đáng ngạc nhiên là trong suốt 35 năm sau đó, ông gần như không gặp triệu chứng bất thường rõ rệt. Việc ăn uống và sinh hoạt hằng ngày vẫn diễn ra bình thường, khiến ông không nhận ra mức độ nguy hiểm của dị vật đang tồn tại trong cơ thể.

Gần đây, sau một lần bị ngã, ông đến cơ sở y tế kiểm tra và tình cờ phát hiện chiếc đũa. Kết quả thăm khám cho thấy dị vật đã di chuyển đến tá tràng, đoạn đầu tiên của ruột non, nơi một vật sắc hoặc cứng có thể gây tổn thương thành đường tiêu hóa.

Bác sĩ cùng ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật lấy chiếc đũa ra ngoài. Sau khi được lấy ra, chiếc đũa khiến các bác sĩ bất ngờ vì gần như vẫn giữ nguyên hình dạng. Bề mặt đã chuyển sang màu đen và một đầu có dấu hiệu bị ăn mòn, nhưng phần lớn cấu trúc vẫn còn nguyên vẹn.

Vì sao axit dạ dày không thể tiêu hóa chiếc đũa?

Theo bác sĩ, nhiều người cho rằng nếu vô tình nuốt phải dị vật, axit dạ dày sẽ phân hủy nó theo thời gian. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm. Axit dạ dày cùng các enzyme tiêu hóa có khả năng phân giải một số thành phần trong thức ăn, nhưng không thể tiêu hóa hiệu quả những vật thể như gỗ, nhựa hay kim loại theo cách cơ thể xử lý thực phẩm thông thường.

Khả năng một dị vật gây tổn thương phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kích thước, hình dạng, chất liệu và vị trí mắc kẹt trong đường tiêu hóa. Một số dị vật nhỏ có thể tự đi qua đường tiêu hóa, nhưng những vật dài, cứng hoặc có đầu nhọn có thể gây tắc nghẽn, chảy máu hay thủng thành ống tiêu hóa.

Đặc biệt, dị vật có thể tồn tại trong cơ thể một thời gian dài mà không gây biểu hiện rõ ràng. Việc không đau hoặc vẫn ăn uống bình thường không có nghĩa là dị vật vô hại.

Trong trường hợp chiếc đũa của ông Uông, khi dị vật di chuyển xuống tá tràng, nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng cần được xem xét và xử lý kịp thời.

Các bác sĩ cảnh báo, nếu nghi ngờ bản thân hoặc trẻ nhỏ nuốt phải dị vật, không nên tự tìm cách xử lý tại nhà hoặc chờ dị vật tự tiêu biến. Người bệnh cần được đánh giá y tế để xác định vị trí, kích thước và đặc điểm của dị vật. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể lựa chọn theo dõi, lấy dị vật qua nội soi hoặc phẫu thuật.

Nếu đã nuốt phải vật sắc nhọn, vật dài hoặc dị vật có nguy cơ gây độc, cần liên hệ cơ sở y tế ngay cả khi chưa có triệu chứng. Khi xuất hiện đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục, nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc có máu, cần đến cấp cứu. Tuyệt đối không tự gây nôn hoặc cố nuốt thêm thức ăn để đẩy dị vật xuống, bởi những hành động này có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn.

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