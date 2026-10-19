Sáng 19/10, đoàn công tác của Sở Y tế TP.HCM do PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế chủ trì kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Trường THCS Hai Bà Trưng,

Tại buổi làm việc, các chuyên gia thống nhất đánh giá chùm 4 ca bệnh não mô cầu nhóm B được kiểm soát tốt. Trong đó, 177 người tiếp xúc gần đều uống kháng sinh dự phòng và đang được theo dõi hằng ngày. Kể từ 17/10, chưa ghi nhận thêm ca mới, 3 bệnh nhân đang điều trị ổn định.

Ngay khi xác định chùm ca bệnh, các biện pháp cắt đứt lây nhiễm được triển khai khẩn trương, gồm tổng vệ sinh khử khuẩn, sử dụng kháng sinh dự phòng và lập danh sách theo dõi người tiếp xúc gần. Trong đó, toàn bộ 177 người tiếp xúc gần (163 học sinh và 14 người thân/sống cùng nơi cư trú) đều hoàn tất uống kháng sinh dự phòng và được giám sát sức khỏe hằng ngày.

Buổi làm việc về các giải pháp phòng chống chùm ca bệnh não mô cầu tại trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước). (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM)

Đồng thời, nhằm chủ động triệt để cắt đứt chuỗi lây truyền, ngành Y tế mở rộng cấp phát kháng sinh dự phòng cho toàn bộ học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, nâng tổng số người được dự phòng lên 2.031 người.

Theo Sở Y tế TP.HCM, từ ngày 17/10 đến sáng 19/10, chưa phát hiện thêm ca bệnh não mô cầu mới trong nhóm người tiếp xúc này. Tính đến sáng 19/10, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 4 trường hợp mắc bệnh não mô cầu nhóm B, gồm 1 ca tử vong ngày 14/10 và 3 ca đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, sức khỏe ổn định, tiếp tục dùng kháng sinh đủ liều trước khi xuất viện.

Về ca thứ 4, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy học sinh này có tiếp xúc gần với ca thứ 1, bắt đầu sốt từ ngày 15/10 và được nhập viện ngay trong chiều cùng ngày; kết quả PCR khẳng định não mô cầu nhóm B vào chiều tối 16/10, đồng thời xác định đồng nhiễm cúm B.

Như vậy, cả 3 trẻ phơi nhiễm với ca đầu tiên đều được phát hiện triệu chứng ngay khi điều tra dịch tễ, được nhập viện theo dõi và điều trị.

ThS.BS Lương Chấn Quang, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur TP.HCM, đánh giá các biện pháp xử lý chùm ca bệnh tại xã Hiệp Phước do HCDC triển khai rất bài bản, tích cực.

Các chuyên gia cũng lưu ý đang là mùa gia tăng các bệnh viêm hô hấp cấp, đặc biệt là cúm, nên cần tiếp tục giám sát, phát hiện sớm và khuyến cáo người có sốt hoặc triệu chứng hô hấp đi khám tại cơ sở y tế để được hướng dẫn điều trị phù hợp.

PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế, khẳng định chuỗi lây nhiễm đã được kiểm soát tốt. Trước tâm lý lo lắng khiến một số phụ huynh tạm cho con nghỉ học, Sở Y tế khẳng định môi trường học đường hiện đã được bảo đảm an toàn, dựa trên dữ liệu khoa học và các biện pháp đáp ứng khẩn trương trong những ngày qua.

Căn cứ tình hình thực tế, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất không triển khai phương án học trực tuyến như một số phụ huynh đề nghị; phụ huynh có thể yên tâm đưa trẻ đến trường.

Sở Y tế TP.HCM tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp, kịp thời cập nhật thông tin và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.