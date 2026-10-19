4 loại quả được ví là “bạn tốt” của tuyến giáp, còn hỗ trợ nuôi dưỡng da, tóc và móng

Tuyến giáp là tuyến nội tiết có vai trò quan trọng trong việc điều hòa chuyển hóa, ảnh hưởng đến năng lượng, thân nhiệt và nhiều hoạt động của cơ thể. Để tuyến giáp hoạt động bình thường, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất như iốt, selen và kẽm, đồng thời duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

Gần đây, một số loại trái cây thường được nhắc đến như thực phẩm có lợi cho tuyến giáp. Trong đó, nho, dâu tằm, nhãn, chuối và bơ được chú ý nhờ chứa nhiều thành phần dinh dưỡng khác nhau. Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng trái cây chỉ là một phần của chế độ ăn lành mạnh, không phải phương pháp điều trị bệnh tuyến giáp.

1. Dâu tằm: Bổ sung chất chống oxy hóa

Dâu tằm có màu sắc đậm, vị chua ngọt và chứa nhiều hợp chất thực vật, trong đó có anthocyanin - nhóm sắc tố tạo nên màu tím đỏ đặc trưng của quả. Loại quả này cũng cung cấp vitamin C, chất xơ và một số khoáng chất.

Các hợp chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Đây là một trong những lý do trái cây nhiều màu sắc thường được khuyến khích đưa vào khẩu phần ăn đa dạng.

Với tuyến giáp, dâu tằm không có tác dụng điều trị trực tiếp. Giá trị của loại quả này nằm ở việc bổ sung chất xơ, vitamin và các hợp chất thực vật, góp phần tạo nên chế độ ăn phong phú hơn. Ăn đa dạng trái cây cũng giúp tránh tình trạng chỉ phụ thuộc vào một vài loại thực phẩm quen thuộc.

Dù vậy, dâu tằm không phải lựa chọn phù hợp với mọi người trong mọi khẩu phần. Người mắc bệnh tiểu đường hoặc cần kiểm soát đường huyết nên chú ý lượng ăn, đặc biệt khi dùng dâu tằm sấy khô hoặc các sản phẩm có thêm đường.

Cách ăn gợi ý: Có thể ăn dâu tằm tươi đã rửa sạch, kết hợp với sữa chua không đường hoặc yến mạch. Nên ưu tiên quả tươi thay vì các loại siro, mứt hoặc nước ép có nhiều đường bổ sung.

2. Nhãn: Bổ sung năng lượng, nhưng cần ăn vừa phải

Nhãn là loại quả quen thuộc, có vị ngọt và cung cấp carbohydrate, vitamin C cùng một lượng nhỏ các khoáng chất. Nhờ chứa đường tự nhiên, nhãn có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể, nhất là khi dùng như một phần của bữa ăn nhẹ.

Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định nhãn có tác dụng cải thiện chức năng tuyến giáp hoặc điều chỉnh hormone tuyến giáp. Cảm giác mệt mỏi cũng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, chẳng hạn thiếu ngủ, thiếu máu, căng thẳng hoặc bệnh lý nội tiết. Vì vậy, không nên mặc định rằng ăn nhãn sẽ giải quyết được tình trạng mệt mỏi liên quan đến tuyến giáp.

Với làn da và mái tóc, dinh dưỡng đầy đủ có vai trò hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Nhưng nhãn không phải thực phẩm có thể trực tiếp làm tóc mọc nhanh, móng chắc khỏe hay da đẹp lên nếu cơ thể không thiếu dưỡng chất.

Điểm cần lưu ý là nhãn có vị ngọt và chứa lượng đường đáng kể. Người mắc tiểu đường, tiền tiểu đường hoặc đang kiểm soát cân nặng nên ăn với khẩu phần hợp lý, thay vì ăn nhiều trong một lần.

Cách ăn gợi ý: Nên ăn nhãn tươi với lượng vừa phải, đồng thời luân phiên với các loại quả ít ngọt hơn. Không nên dùng nhãn ngâm đường hoặc các món tráng miệng nhiều đường như một cách bổ sung dinh dưỡng hằng ngày.

3. Chuối: Cung cấp kali và vitamin B6

Chuối là loại quả dễ mua, tiện sử dụng và cung cấp carbohydrate, chất xơ, kali cùng vitamin B6. Kali tham gia vào hoạt động bình thường của cơ và hệ thần kinh, trong khi vitamin B6 có vai trò trong quá trình chuyển hóa protein và tạo ra một số chất dẫn truyền thần kinh.

Chuối cũng có thể giúp bữa ăn nhẹ trở nên no lâu hơn nhờ sự kết hợp giữa carbohydrate và chất xơ. Đây là lựa chọn thuận tiện cho người cần bổ sung năng lượng trước hoặc sau khi vận động.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng kali trong chuối có thể trực tiếp cân bằng hormone tuyến giáp. Chức năng tuyến giáp chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có tình trạng iốt, một số bệnh tự miễn, thuốc đang sử dụng và các vấn đề sức khỏe khác.

Chuối cũng không phải thực phẩm có thể bảo đảm da, tóc và móng khỏe đẹp nếu khẩu phần ăn thiếu protein, sắt, kẽm hoặc các dưỡng chất thiết yếu khác. Muốn duy trì mái tóc và móng khỏe mạnh, điều quan trọng vẫn là ăn uống đa dạng và đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng.

Cách ăn gợi ý: Có thể ăn chuối cùng sữa chua không đường, yến mạch hoặc các loại hạt không tẩm muối. Người mắc bệnh thận hoặc được yêu cầu hạn chế kali nên hỏi ý kiến bác sĩ về lượng chuối phù hợp.

4. Bơ: Chất béo không bão hòa tốt cho khẩu phần cân bằng

Bơ nổi bật nhờ chứa chất béo không bão hòa đơn, chất xơ, kali, folate và vitamin E. Khi dùng với lượng phù hợp, loại quả này có thể góp phần thay thế một phần nguồn chất béo bão hòa trong khẩu phần, đồng thời giúp bữa ăn đa dạng hơn.

Chất béo là một thành phần cần thiết của chế độ ăn, giúp cơ thể hấp thu các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E và K. Vitamin E cũng tham gia bảo vệ tế bào trước tác động của quá trình oxy hóa.

Tuy nhiên, không nên suy luận rằng ăn bơ sẽ trực tiếp làm tăng hormone tuyến giáp hoặc cải thiện bệnh lý nội tiết. Hiện chưa có bằng chứng đủ mạnh để xem bơ là thực phẩm điều trị các rối loạn tuyến giáp.

Với da, tóc và móng, việc cung cấp đủ năng lượng, protein, chất béo thiết yếu, vitamin và khoáng chất có ý nghĩa quan trọng. Bơ có thể đóng góp một phần vào chế độ ăn đó, nhưng không thể thay thế các nhóm thực phẩm khác. Bơ cũng giàu năng lượng, vì vậy ăn quá nhiều có thể khiến tổng lượng calo trong ngày tăng lên.

Cách ăn gợi ý: Có thể dùng một phần bơ trong bữa sáng, ăn cùng bánh mì nguyên cám hoặc trộn với rau củ. Nên hạn chế thêm nhiều đường, sữa đặc hoặc các nguyên liệu giàu năng lượng nếu đang kiểm soát cân nặng.

Không có loại quả nào “chữa” được bệnh tuyến giáp

Theo các khuyến nghị dinh dưỡng, việc duy trì khẩu phần đa dạng và bảo đảm đủ iốt có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động bình thường của tuyến giáp. Tuy nhiên, bổ sung quá nhiều iốt hoặc tự ý dùng các sản phẩm chứa selen, kẽm với liều cao cũng có thể gây hại.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng thực phẩm có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Với người mắc bệnh tuyến giáp, việc bổ sung vi chất cần căn cứ vào nhu cầu và tình trạng sức khỏe cụ thể, tránh tự ý sử dụng thực phẩm bổ sung với liều cao.

Người bệnh cần thận trọng với những lời quảng cáo cho rằng một loại quả có thể “thải độc tuyến giáp”, “cân bằng hormone” hoặc chữa khỏi bệnh nội tiết. Nếu có dấu hiệu bất thường như mệt mỏi kéo dài, thay đổi cân nặng không rõ nguyên nhân, tim đập nhanh hoặc xuất hiện khối vùng cổ, nên đi khám để được đánh giá phù hợp.

Với vấn đề da, tóc và móng, tình trạng thiếu sắt, kẽm, protein hoặc một số vitamin có thể góp phần gây rụng tóc, móng giòn hoặc thay đổi ở da. Tuy nhiên, các triệu chứng này cũng có thể liên quan đến bệnh lý khác, bao gồm rối loạn tuyến giáp. Không nên chỉ thay đổi thực đơn mà bỏ qua việc tìm nguyên nhân nếu tình trạng kéo dài.