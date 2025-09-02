Hơn 30 năm túng thiếu, gần 40 tuổi mới có “của ăn của để” giúp tôi thấm thía: Thật may mắn vì mình từng nghèo!

Thuở bé, nhà tôi thuộc diện cận nghèo, bữa nào cũng cơm độn khoai độn sắn, bao nhiêu lần được ăn cơm thịt, đến tận giờ tôi vẫn còn nhớ. Thế nên chuyện xin tiền cha mẹ để mua một cuốn sách hay quần áo, chiếc cặp mới là điều quá xa xỉ. Tôi từng xấu hổ, từng tủi thân, từng ước ao được sinh ra trong một gia đình khá giả để không phải so sánh với bạn bè. Suốt những năm tháng đó, tôi tin rằng nghèo là bất hạnh lớn nhất của đời mình.

Thế nhưng khi trưởng thành, bước vào đời, tôi mới nhận ra chính cái nghèo mới là thứ cho mình nhiều bài học nhất, những bài học mà không sách vở nào dạy được. Bởi vì từng thiếu thốn, tôi biết cách tự lực kiếm tiền từ rất sớm, từ việc làm thêm, buôn bán nhỏ, đến đủ thứ công việc tay chân. Bởi vì từng không có gì, tôi học được cách trân trọng từng cơ hội và biết rằng không ai trao cho mình sự sung túc nếu bản thân không nỗ lực.

Ảnh minh họa

Những năm 20 tuổi, tôi vừa học vừa làm thêm, vừa tìm cách thoát nghèo. Tôi từng mơ đến việc đổi đời chỉ sau một phi vụ đầu tư, từng dồn hết tiền tiết kiệm vào những cơ hội mà tôi chẳng hiểu rõ. Có lúc thắng, nhưng đa phần là thua. Mỗi lần mất trắng, tôi lại càng thấy vòng xoáy túng thiếu bủa vây. Khi đó, tôi vẫn trách cái nghèo, trách số phận, chứ chưa hiểu ra vấn đề nằm ở sự nóng vội của chính mình.

Phải đến khi gần 30 tuổi, sau nhiều cú ngã, tôi mới chịu thay đổi. Tôi bắt đầu học cách làm việc ổn định thay vì đứng núi này trông núi nọ. Tôi tập trung xây dựng sự nghiệp dài hơi, đồng thời rèn cho mình thói quen chi tiêu chừng mực. Tôi không còn đổ tiền vào những phi vụ làm giàu nhanh, mà chọn cách gửi tiết kiệm, tham gia bảo hiểm,mua vàng. Cứ thế đến giờ cũng được gần 10 năm tích góp để thoát cảnh túng thiếu.

Lần đầu tiên trong đời, nhìn vào vàng trong két sắt, nhìn số dư trong tài khoản tiết kiệm, tôi có thể thở phào. So với người khác, đương nhiên tôi chắc cũng chẳng bằng ai, nhưng nếu so với chính tôi của quá khứ, tất cả những gì tôi đang có giúp tôi bình tâm vô cùng. Sự bình tâm đến từ việc không còn phải giật mình mỗi khi có biến cố bất ngờ, không còn sống cảnh vừa nhận lương đã cạn túi.

Nếu không trải qua cảnh nghèo khó vì hoàn cảnh gia đình, và vì cả chính những lựa chọn sai lầm của bản thân, có lẽ tôi sẽ không học được cách kiên nhẫn, sẽ không biết trân trọng từng đồng tiền nhỏ, và cũng chẳng đủ tỉnh táo để tránh khỏi những cám dỗ giàu nhanh. Bởi vì nghèo, tôi mới biết giá trị thật sự của đồng tiền.

Giờ thì tôi thấm thía: Nếu giàu nhanh được thì cũng nghèo nhanh thôi, còn muốn giàu bền vững, bắt buộc phải kiên trì, bền bỉ và cực kỳ kỷ luật. Dù hiện tại, cuộc sống không còn quá túng thiếu nhưng tôi vẫn giữ thói quen cân nhắc thật kỹ trước khi chi tiền, dù chỉ là 100-200 ngàn. Bởi vì từng nghèo, nên mới có thói quen này. Có người bảo tôi bủn xỉn, nhưng tôi mặc kệ.

Tôi không mua sắm để khoe khoang, cũng không dùng tiền để chứng minh giá trị của mình. Tôi tiêu cho những gì thực sự cần thiết, cho gia đình, cho sức khỏe, cho những trải nghiệm giúp tôi thấy cuộc sống phong phú hơn.

Nghèo thì chẳng ai muốn, nhưng thiết nghĩ, cũng đừng sợ nghèo. Khó khăn về tiền bạc suy cho cùng là bài học ai cũng từng gặp đôi lần, chỉ là độ khó với mỗi người sẽ khác nhau. Cố gắng thì rồi sẽ qua, sẽ dần khấm khá, không còn ăn bữa nay lo bữa mai, không còn phải tìm cách lảng tránh khi con cái xin tiền đóng học.

Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm túng thiếu, tôi không còn thấy xấu hổ hay cay đắng nữa mà thấy biết ơn. Bởi chính từ nghèo khó, tôi mới học được cách nỗ lực bền bỉ.