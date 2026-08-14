Hơn 180 câu lạc bộ: Hệ sinh thái trải nghiệm thanh xuân rực rỡ của sinh viên FPTU

Một phần cốt lõi tạo nên bức tranh thanh xuân đầy màu sắc của sinh viên FPTU là hệ thống hơn 180 câu lạc bộ (CLB) đa dạng lĩnh vực phủ sóng ở 5 campus - từ nghệ thuật, phong trào, thể thao, thời trang đến nghiên cứu khoa học, công nghệ, khởi nghiệp…

Điểm tựa học thuật và nguồn lực từ nhà trường

Tại FPTU, những lý thuyết chuyên ngành khô khan hay những khái niệm công nghệ phức tạp đều gắn liền với thực tiễn. Không chỉ vậy, nhiều CLB học thuật từ ngôn ngữ, nghiên cứu khoa học, dữ liệu, tranh biện, robotics… cũng xuất hiện như một vùng đệm tri thức, nơi áp lực điểm số được thay thế bằng cảm hứng khám phá.

Nhớ lại kỳ học đầu tiên, Nguyễn Thái Duy Minh (K20, chuyên ngành Thiết kế vi mạch, FPTU cơ sở TP.HCM) từng khá chật vật khi tiếp cận với lý thuyết vật lý bán dẫn. Nhưng khi tìm thấy môi trường rèn luyện thực tế - Câu lạc bộ Thiết kế vi mạch (ICD), Duy Minh đã thấy rõ sự sống động của những con số tưởng chừng vô tri, hình thành được cái nhìn toàn diện hơn về hệ thống vi mạch… Và sau 1 năm làm thành viên CLB, Duy Minh đã quyết định thử sức thêm ở vai trò Phó Chủ nhiệm.

Duy Minh chia sẻ: “Tại ICD, chúng em cùng nhau thực hiện đồ án, khắt khe với nhau trong từng bảng đấu dây và yêu cầu sự chính xác tuyệt đối trong báo cáo kỹ thuật, rèn luyện sự chỉn chu của một kỹ sư thực thụ… Ngoài ra, vai trò điều hành CLB còn mang đến cơ hội quý giá cho em như tham quan các doanh nghiệp lớn, từ đó có cái nhìn thực tế và sâu sắc hơn về thị trường lao động trong tương lai”.

Điều làm nên thành công của các CLB tại FPTU không chỉ là nhiệt huyết, tài năng của thành viên mà còn có sự hỗ trợ tối đa từ phía nhà trường. Mỗi CLB sẽ có một mentor chuyên môn (giảng viên) và một mentor hành chính (cán bộ từ Phòng Công tác học đường - PDP) đồng hành. Mỗi kỳ, các CLB sẽ họp định hướng và gửi kế hoạch cho các mentor; sau đó sẽ họp cùng mentor để tư vấn, chỉnh sửa và hướng dẫn triển khai. Trong kỳ, phòng PDP sẽ tổ chức các buổi đào tạo cho ban chủ nhiệm qua các buổi huấn luyện về kỹ năng lãnh đạo; và đặc biệt buổi tổng kết kỹ năng lãnh đạo CLB cuối năm do chính ban lãnh đạo nhà trường đứng ra đào tạo…

Muôn màu câu lạc bộ: Từ trải nghiệm đến khám phá bản thân

Mỗi campus của FPTU đều có hàng chục CLB với “bộ nhận diện” riêng và nhờ đó, sinh viên có đặc quyền thỏa sức khám phá, tìm ra môi trường phù hợp nhất với cá tính… Và cũng trong quá trình này, sinh viên không chỉ tích lũy kỹ năng chuyên ngành mà còn góp nhặt đa dạng kinh nghiệm về vận hành, quản lý nhân sự qua những hoạt động, workshop quy mô từ nhỏ đến lớn…

Bước chân vào FPTU cơ sở Đà Nẵng, Huỳnh Minh Quốc (K19, chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số) đã rèn luyện kỹ năng sống qua các sự kiện lớn của trường như Convocations Day, Jamboree, Miss FPTU Đà Nẵng… Và “cứ thấy CLB nào nổi tiếng là ham vui đăng ký”, Minh Quốc từng tham gia EVo (CLB Tổ chức và hoạt động sự kiện), FGD (CLB Thiết kế Mỹ thuật số) và FVC (CLB võ Vovinam). Dấu ấn lớn nhất đến khi Minh Quốc tham gia CLB Noise Makers, thử sức với nhảy hiện đại.

CLB Noise Makers chính là nơi đã giúp nam sinh tìm thấy niềm đam mê thực sự là nhảy hiện đại qua hành trình cùng các thành viên CLB nỗ lực tham gia FUDA Got Talent. CLB đã giành được Quý quân năm 2025 và vỡ òa khi giành vị trí Quán quân năm 2026. Nhưng điều vô giá nhất không phải là chiếc cúp mà là cảm giác một tập thể đã cùng nhau bước qua giới hạn, biến thanh xuân ngỡ như lặng lẽ thành hành trình rực rỡ không thể quên.

Một điều đặc biệt tại môi trường FPTU là sinh viên được trao quyền hoàn toàn trong việc thành lập và vận hành các CLB dựa trên sở thích, nhu cầu học tập hoặc phát triển kỹ năng. Như với cô gái Nguyễn Thụy Hồng Phúc (K16, chuyên ngành Quản trị Khách sạn), từ môn học Khởi nghiệp tại trường đã có ý tưởng thành lập và trở thành Chủ nhiệm CLB FIP đầu tiên tại FPTU cơ sở Tp.HCM.

Hành trình xây dựng CLB từ con số 0 đối mặt với vô vàn thách thức trong việc phát triển và vận hành. Nhưng chính từ kinh nghiệm thực chiến với CLB FIP đã giúp Hồng Phúc áp dụng vào việc cùng các cộng sự xây dựng và phát triển dự án DIMO - ứng dụng công nghệ AI Motion Capture vào thực tiễn. Vận hành như một công ty với mỗi thành viên chuyên trách một mảng riêng, dự án DIMO đã gặt hái những thành công lớn khi tham gia hàng loạt cuộc thi trong và ngoài trường, dự showcase tại các công ty công nghệ lớn.

“Bệ phóng” phát triển sự nghiệp cá nhân

Câu chuyện của Vũ Khánh Linh (K17, chuyên ngành Digital Marketing) với Branché - FPTU Fashion & Model Club cũng là minh chứng sống động cho tinh thần gắn kết và sự trưởng thành vượt bậc nhờ môi trường CLB. Vốn có năng khiếu chụp ảnh mẫu và niềm đam mê thời trang từ cấp 3, khi thấy CLB Branché tuyển thành viên, Linh đã đăng ký ngay. Đến nay, Linh đã có 4 năm đồng hành cùng Branché từ đảm nhận Trưởng ban Model Gen 2 đến Chủ nhiệm Gen 3 và Gen 4 trong gần 3 năm.

Tinh thần không ngại bước ra khỏi vùng an toàn đã giúp Linh gặt hái những thành tích đáng ngưỡng mộ: Đồ án điểm 10; Danh hiệu Cóc Phong trào; Top 6 The Face FPTU 2023… Song song với đó, Linh vẫn đảm nhận vị trí điều hành tại các chương trình lớn như INFLAME 2025, Vietnam International Junior Fashion Week, các dự án thuộc Ban Công tác Học đường…

Đặc biệt, dù hiện tại đã tốt nghiệp và đang làm làm việc chính thức với vai trò Cán bộ Truyền thông tại Ban Công tác Học đường (Khối Giáo dục FPT), Linh vẫn tiếp tục gánh vác vai trò Chủ nhiệm CLB Branché. Với riêng Linh, Branché không chỉ viết nên những ngày tháng sinh viên đẹp nhất mà còn giúp Linh xác định rõ con đường sự nghiệp. Những kỹ năng học được như quản lý dự án, lãnh đạo, lập kế hoạch, xử lý khủng hoảng hay làm việc dưới áp lực đều là hành trang mà Linh đang sử dụng trong công việc hiện tại.

Trong niềm tự hào về Branché, Khánh Linh dành lời cảm ơn đặc biệt đến ngôi trường: “Điều chúng em trân trọng nhất là nhà trường tạo điều kiện để sinh viên chủ động và chịu trách nhiệm nhưng luôn đồng hành phía sau. Đặc biệt, với các CLB, nhà trường không những sát sao về quá trình vận hành của mà còn kết nối, phối hợp giữa nhiều bên. Ngoài hỗ trợ kinh phí hoạt động phù hợp, phòng PDP còn hỗ trợ các CLB hợp tác với dự án của các phòng ban khác để có thêm kinh phí, thu nhập và được thực chiến với đặc thù CLB của mình”.