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Cận cảnh 'đô thị đại học' của ĐH Quốc gia Hà Nội trước ngày đón 17.000 sinh viên

Lệ Thu,
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Đại học Quốc gia Hà Nội đang rà soát, hoàn thiện những tiện ích cuối cùng tại "đô thị đại học" Hòa Lạc, sẵn sàng đón 17.000 sinh viên bước vào năm học 2026-2027.

Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, chuẩn bị các điều kiện đón khoảng 17.000 sinh viên về học tập tại Hòa Lạc là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, với yêu cầu bảo đảm đồng bộ từ giảng đường, thư viện, y tế, ký túc xá, giao thông đến các dịch vụ và hoạt động đời sống, để người học yên tâm học tập, nghiên cứu và sinh hoạt.

Tại các giảng đường, cơ sở vật chất được hoàn thiện theo hướng hiện đại, thuận tiện và đáp ứng quy mô đào tạo ngày càng tăng tại Hòa Lạc.

Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoàn thiện những điều kiện cuối cùng về cơ sở vật chất, dịch vụ. Đây không chỉ là sự chuyển dịch về không gian đào tạo mà còn là bước phát triển quan trọng trong quá trình xây dựng mô hình đô thị đại học hiện đại, xanh, tiện ích và đồng bộ.

Vòm giảng đường HT được thiết kế mái che, không gian tuyệt vời để sinh viên thư giãn.

Các phòng học được thiết kế theo hướng hiện đại, rộng rãi, có điều hòa, quạt và các thiết bị phục vụ dạy - học. Trước ngày sinh viên trở lại học tập, một số hạng mục tiếp tục được bổ sung, chỉnh trang nhằm bảo đảm điều kiện vận hành ổn định ngay từ đầu năm học.

Góc view đẹp tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc.

Không gian “chill” cafe sách ngoài trời.

Không chỉ là sự chuẩn bị về phòng học, việc đón khoảng 17.000 sinh viên về Hòa Lạc trong năm học mới đặt ra yêu cầu hoàn thiện đồng bộ cả một không gian đại học. Đại học Quốc gia Hà Nội đang tập trung những phần việc cuối cùng: chỉnh trang cảnh quan, biển bảng chỉ dẫn, vệ sinh khuôn viên, rà soát giao thông, y tế, ký túc xá và các dịch vụ phục vụ người học. Theo yêu cầu của lãnh đạo trường, công tác tổng vệ sinh được hoàn thành trước 16/8, cùng với việc tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại trước thời điểm sinh viên nhập học.

Không chỉ có giảng đường, Hòa Lạc đang hình thành hệ sinh thái phục vụ học tập và nghiên cứu với thư viện, các không gian học tập chung và Công viên Tri thức gần 10.000 m². Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, hệ thống VNU-LIC hiện có hơn 190.000 giáo trình, sách số; hơn 113.000 tài liệu số nội sinh; hơn 1,3 triệu tài liệu được kết nối từ mạng lưới liên thư viện của 121 cơ sở đào tạo và gần 450.000 bản sách in.

Thư viện tại HT2 - trái tim của đại học mà sinh viên không thể bỏ lỡ.

Học tập đi cùng trải nghiệm: hệ thống sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, sân tập golf, nhà đa năng… cùng khoảng 250 câu lạc bộ sinh viên mở ra nhiều không gian để các bạn trẻ kết nối, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Tại ký túc xá khu B, C, sinh viên có thể sử dụng các dịch vụ như photocopy, giặt sấy, nhà xe và sạc xe điện. Các tiện ích như ATM, ngân hàng, bưu điện, in ấn - văn phòng phẩm, sửa xe, ăn uống, cà phê… được bố trí tại nhiều khu vực trong Khu đô thị. Về phương tiện đi lại, 6 tuyến bus (gồm 71, 74, 107, 88, E06TC và E07TC) kết nối nội đô với Hòa Lạc; xe bus nội khu hoạt động liên tục, cùng hệ thống xe đạp điện hỗ trợ việc đi lại giữa các khu vực. ĐHQGHN đang tiếp tục hoàn thiện phương án phân luồng, biển chỉ dẫn và khu vực đón sinh viên, nhằm hạn chế tình trạng lúng túng khi lượng người học tăng mạnh vào đầu năm học.

Năm học 2026-2027 sẽ là bước tiến mới khi Đại học Quốc gia Hà Nội đưa khoảng 17.000 sinh viên lên Hoà Lạc. Với dấu mốc quan trọng này, Hòa Lạc không chỉ là nơi học tập - mà đang từng bước trở thành một không gian học thuật, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đời sống đại học năng động của Đại học Quốc gia Hà Nội .

Theo VTC News Copy link 14/08/2026 09:21 (GMT +7)
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