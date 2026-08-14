Tại ký túc xá khu B, C, sinh viên có thể sử dụng các dịch vụ như photocopy, giặt sấy, nhà xe và sạc xe điện. Các tiện ích như ATM, ngân hàng, bưu điện, in ấn - văn phòng phẩm, sửa xe, ăn uống, cà phê… được bố trí tại nhiều khu vực trong Khu đô thị. Về phương tiện đi lại, 6 tuyến bus (gồm 71, 74, 107, 88, E06TC và E07TC) kết nối nội đô với Hòa Lạc; xe bus nội khu hoạt động liên tục, cùng hệ thống xe đạp điện hỗ trợ việc đi lại giữa các khu vực. ĐHQGHN đang tiếp tục hoàn thiện phương án phân luồng, biển chỉ dẫn và khu vực đón sinh viên, nhằm hạn chế tình trạng lúng túng khi lượng người học tăng mạnh vào đầu năm học.