Mùa tuyển sinh năm 2026 cho thấy mặt bằng điểm chuẩn tiếp tục ở mức cao tại nhiều nhóm ngành. Đáng chú ý, Công nghệ, Trí tuệ nhân tạo, Kinh tế và Sư phạm đồng loạt xuất hiện những ngành có điểm chuẩn tiệm cận hoặc chạm ngưỡng 30 điểm.

Y khoa vẫn giữ vị trí trong nhóm ngành điểm chuẩn cao nhưng không còn chiếm thế áp đảo như những năm trước. Ở một số ngành, thí sinh phải đạt trung bình gần 9-10 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển.

Thậm chí, nếu chỉ tính điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều thủ khoa ở các tổ hợp như C00 vẫn không đủ điểm đỗ vào một số ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử khi mức điểm chuẩn lên tới 29,8.

Khoa học dữ liệu, AI áp sát điểm tuyệt đối

Điểm bật nhất của mùa tuyển sinh năm nay là sự bứt phá của nhóm ngành Công nghệ, đặc biệt Trí tuệ nhân tạo.

Lần đầu tiên trong lịch sử Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM có ngành lấy điểm chuẩn 30/30 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Đó là Trí tuệ nhân tạo. Kế tiếp là Khoa học dữ liệu với 27,51 điểm và Thiết kế vi mạch 27,15 điểm.

Năm 2025, ngành Trí tuệ nhân tạo cũng có điểm chuẩn cao nhất là 29,60; Khoa học dữ liệu xếp thứ hai với 27,70 điểm; Thiết kế Vi mạnh là 27 điểm (xếp sau Khoa học máy tính 27,20 điểm.

12 nhóm ngành có thí sinh theo học đông nhất năm 2025. (Nguồn: Bộ GD&ĐT)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM , Khoa học máy tính chương trình tiên tiến dẫn đầu với 29,32 điểm, theo sau là Trí tuệ nhân tạo 28,68 điểm. Năm 2025, ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến là29,92 điểm theo tổ hợp A00, Trí tuệ nhân tạo là 29,39 điểm

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội , nhóm ngành công nghệ cũng tiếp tục áp sát ngưỡng 30 điểm. Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến dẫn đầu với 29,54 điểm; Khoa học máy tính đạt 29,27 điểm và An toàn không gian số chương trình tiên tiến 29,01 điểm.

Đây cũng là nhóm những ngành dẫn đầu của trường năm 2025. Khi đó, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến có điểm chuẩn cao nhất 29,39 điểm, Khoa học máy tính 29,19 điểm và An toàn không gian số chương trình tiên tiến 28,69 điểm.

Khối Kinh tế vẫn giữ mặt bằng điểm cao

Không chỉ công nghệ, nhóm ngành Kinh tế tiếp tục chứng minh sức hút khi nhiều ngành điểm chuẩn từ 28 trở lên.

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân , Kiểm toán dẫn đầu với 28,84 điểm. Tiếp theo là Thương mại điện tử 28,62, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 28,53 điểm, Kinh doanh quốc tế 28,50 điểm và Kinh tế quốc tế 28,30 điểm. Trước đó, năm 2025, Thương mại điện tử là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường với 28,83 điểm.

Trường Đại học Ngoại thương , Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại dẫn đầu với 29,7 điểm. Hai chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh cùng lấy 29,5 điểm.

Một loạt chương trình khác cũng có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên, gồm Chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại và Kinh doanh quốc tế cùng 28,75 điểm; Chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng 28,7 điểm; Chương trình chất lượng cao Kinh tế quốc tế 28 điểm và Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng 28,7 điểm.

Mặt bằng này cao hơn đáng kể so với năm 2025. Khi đó, Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại có điểm chuẩn cao nhất với 28,5 điểm, tương đương trung bình 9,5 điểm/môn. Chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh cùng chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế đều lấy 28 điểm, tương đương khoảng 9,3 điểm/môn.

Điểm chuẩn cao khiến cuộc cạnh tranh vào đại học của các thí sinh thêm gay gắt. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Sư phạm tiếp tục ghi nhận mức điểm “chạm trần”

Nhóm ngành Sư phạm cũng góp mặt trong bức tranh điểm chuẩn cao năm nay, với nhiều ngành vượt 29 điểm.

Tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM , Sư phạm Hóa học dẫn đầu theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT với 29,83 điểm. Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng lấy 29,8 điểm, trong khi Sư phạm Toán học đạt 29,49 điểm. Riêng Sư phạm Hóa học đã tăng 0,45 điểm so với năm 2025. Năm ngoái, ngành này cũng đứng đầu trường với 29,38 điểm.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội , Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh dẫn đầu nhóm ngành sư phạm với 29 điểm. Theo sau là Sư phạm Hóa học 28,99 điểm, Sư phạm Toán học 28,95 điểm, Sư phạm Vật lý 28,77 điểm, Sư phạm Ngữ văn 28,71 điểm và Sư phạm Tiếng Anh 28,69 điểm.

Trong khi đó, năm 2025, Sư phạm Lịch sử mới là ngành dẫn đầu với 29,6 điểm. Sư phạm Địa lý đạt 28,79 điểm, Sư phạm Lịch sử - Địa lý 28,60 điểm, Sư phạm Ngữ văn 28,48 điểm và Sư phạm Hóa 28,42 điểm. Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh khi đó đứng thứ 6 với 28,36 điểm, còn Sư phạm Toán học đạt 28,27 điểm.

Những con số này cho thấy không chỉ mặt bằng điểm cao, thứ hạng giữa các ngành Sư phạm cũng đang có sự dịch chuyển đáng chú ý trong năm 2026.

Y khoa cao nhưng không còn dẫn đầu tuyệt đối

Trái với sự bứt phá của Công nghệ, Kinh tế và Sư phạm, nhóm ngành Y khoa vẫn duy trì sức hút nhưng không còn chiếm vị trí dẫn đầu về điểm chuẩn tại nhiều trường như trước.

Tại Trường Đại học Y Hà Nội , Y khoa vẫn là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 28,5 điểm, tiếp đến là Răng - Hàm - Mặt với 27,57 điểm. Năm 2025, Y khoa lấy 28,13 điểm theo tổ hợp B00, còn Răng - Hàm - Mặt đạt 27,34 điểm.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, Y khoa tiếp tục dẫn đầu với 27,43 điểm, bằng mức của năm 2025. Ngành Răng - Hàm - Mặt đạt 27,19 điểm, tăng 0,2 điểm so với năm trước.

Trong khi đó, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên , ngành Răng - Hàm - Mặt mới là ngành có điểm chuẩn cao nhất năm nay với 26,8 điểm, còn Y khoa đạt 26,5 điểm.