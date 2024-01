Hơn 133 triệu đồng đến với bé gái 6 tuổi không có bố, mẹ mất vì tai nạn

Ngày 2/1, bà Nguyễn Thị Thu (49 tuổi, trú xóm 4, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) chia sẻ, 3 ngày qua, sau khi hoàn cảnh của bé Hồ Trà My (6 tuổi, cháu ngoại của bà Thu) được báo chí đăng tải nhận được sự quan tâm sâu sắc của độc giả xa gần. Ngoài động viên, thăm hỏi, độc giả hảo tâm còn ủng hộ vào tài khoản cá nhân của bà Thu với tổng số tiền 133.700.000 đồng để giúp đỡ bé My vượt qua hoàn cảnh éo le, bất hạnh.



"Tôi không biết nói gì hơn, xin cúi đầu gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo, độc giả hảo tâm trong và ngoài nước đã động viên, giúp đỡ bà cháu tôi trong thời điểm đau thương, khó khăn nhất. Số tiền này tôi sẽ gửi tiết kiệm cho bé My phòng khi ốm đau và trang trải dần trong việc học và phụ chăm sóc cháu 3 tuổi (em gái cùng mẹ khác cha với bé My) đang sống ở Hà Nội.

Sự an ủi, động viên kịp thời của các nhà hảo tâm giúp bà cháu tôi có thêm động lực vượt qua buồn đau cũng như khó khăn trong cuộc sống. Hy vọng ở thế giới bên kia, con gái tôi sẽ an lòng nhắm mắt", bà Thu chia sẻ bằng lòng biết ơn.

Bé My sinh ra đã gánh chịu bất hạnh vì không có bố, mẹ vừa qua đời vì tai nạn giao thông.

Bé My là nhân vật đáng thương trong bài viết "Tương lai mù mịt của bé gái 6 tuổi sinh ra không có bố, mẹ mất vì tai nạn" được PNVN đăng tải ngày 31/12/2023.

Sinh ra, bé My đã phải gánh chịu bất hạnh vì không có bố, mang họ mẹ. Khi bé My tròn 1 tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn, chị Hồ Thị Phương Thảo (29 tuổi, mẹ bé My) đành gửi con về quê nhờ cha mẹ chăm sóc để đi làm thuê.

3 năm trước, chị Thảo gặp rồi nên nghĩa vợ chồng với anh Đào Văn Sỹ (31 tuổi, trú xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) và có thêm một con gái chung là bé Đào Tuệ An (3 tuổi).

Chị Thảo đột ngột ra đi khi vừa 29 tuổi, để lại 2 đứa con thơ (lớn 6 tuổi, nhỏ vừa lên 3).

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 10/12/2023, trên đường đi làm, chị Thảo không may bị tai nạn giao thông. Chiếc xe máy chị điều khiển va chạm với một chiếc xe tải chạy ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến chị ngã ra đường và tử vong tại chỗ.

Chị Thảo ra đi khi vừa 29 tuổi, để lại 2 đứa con thơ, lớn 6 tuổi, nhỏ vừa lên 3, trong cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề.

Chịu tang mẹ được 5 ngày, bé My lại được bà ngoại đưa về quê tiếp tục việc học. Hiện bé My đang học lớp 1D, trường Tiểu học Quỳnh Thạch. Dù sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh, thấp bé hơn so với những đứa trẻ cùng lứa nhưng bé My rất ngoan, tự lập và rất hiểu chuyện. Từ ngày mẹ mất, nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt đượm buồn, đôi mắt ngấm lệ của bé My.

Bà Thu gửi lời cảm ơn chân thành đến độc giả hảo tâm đã giúp đỡ gia đình bà trong lúc đau thương, khó khăn nhất.

Bà Thu sức khoẻ yếu lại vừa trải qua nỗi đau mất con khiến bà suy kiệt, cao huyết áp thường xuyên. Chỉ trong vòng 5 năm vừa qua, bà Thu phải trải qua 3 lần phẫu thuật vú, hạch, tử cung nên không thể lao động. Cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương bảo vệ hàng tháng người chồng gửi về.

Sức khoẻ không ổn định, lo lắng cho tương lai của cháu ngoại bất hạnh, bà Thu khẩn cầu sự giúp đỡ của báo chí và độc giả hảo tâm.

Hy vọng sự sẻ chia và tình cảm của độc giả sẽ là động lực lớn giúp bé My sớm nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ, mạnh mẽ vượt lên số phận.