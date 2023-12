Tương lai mù mịt của bé gái 6 tuổi sinh ra không có bố, mẹ mất vì tai nạn

Đã 19 ngày trôi qua kể từ ngày người mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, nỗi đau vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của bé Hồ Trà My (học sinh lớp 1D- Trường tiểu học Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Bé My ngồi trên chiếc bàn học mẹ mua tặng trước khi mất, đôi mắt ngấm lệ mỗi khi nghe ai đó nhắc đến mẹ.



Không có bố, vừa 6 tuổi bé My đã mồ côi mẹ.

"Bàn học mẹ vừa mua tặng cháu đó ạ, nhưng mẹ mất rồi. Từ nay cháu không được gặp mẹ nữa. Cháu thương và nhớ mẹ nhiều lắm", My nghẹn ngào.

Chải lại mái tóc cho cháu ngoại, bà Nguyễn Thị Thu (49 tuổi, bà ngoại của bé My, trú xóm 4, xã Quỳnh Thạch) buồn đau kể lại. Vợ chồng bà sinh được 2 người con, chị Hồ Thị Phương Thảo (29 tuổi) là con đầu lòng. 6 năm trước, duyên phận hẩm hiu, chị Thảo chấp nhận làm mẹ đơn thân.

"Thời điểm ấy, con gái tôi làm thuê ở Hà Nội. Ngày biết tin con mang thai, vợ chồng tôi vừa shock vừa thương. Khuyên con về quê sinh nở nhưng con xấu hổ với mọi người, không dám về. Cận ngày con sinh, tôi đành ra Hà Nội ở trọ để chăm sóc con, cháu. Bé My chào đời mang họ mẹ", bà Thu kể lại.

Hiện trường vụ tai nạn đau lòng khiến chị Thảo tử vong tại chỗ.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên khi bé My vừa tròn một tuổi phải theo bà ngoại về quê để tiện chăm sóc. Chị Thảo vẫn tiếp tục bám trụ Hà Nội tìm việc làm, kiếm tiền nuôi con. Thi thoảng tranh thủ lễ tết, nghỉ phép, chị lại về thăm con.

3 năm trước, chị Thảo gặp rồi nên nghĩa vợ chồng với anh Đào Văn Sỹ (31 tuổi, trú xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Ngày chị cưới, ai cũng vui mừng, hi vọng từ đây chị sẽ có một mái ấm gia đình theo đúng nghĩa. Ngoài bé My, họ có thêm một con gái chung là bé Đào Tuệ An (3 tuổi).

Chị Thảo ra đi đột ngột, để lại 2 đứa con nhỏ (lớn 6 tuổi, nhỏ vừa lên 3).

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 10/12/2023, trên đường đi làm, chị Thảo không may bị tai nạn giao thông. Chiếc xe máy chị điều khiển va chạm với một chiếc xe tải chạy ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến chị ngã ra đường và tử vong tại chỗ.

Chị Thảo ra đi khi vừa 29 tuổi, để lại 2 đứa con thơ, lớn 6 tuổi, nhỏ vừa lên 3, ngày đêm than khóc vì nhớ thương mẹ.

Sau ngày mẹ mất, bé An (3 tuổi) ở với bố, ngày đêm đòi người thân dẫn đi tìm mẹ.

Chịu tang mẹ được 5 ngày, bé My được ông bà ngoại đưa trở về quê để tiếp tục việc học. Em gái cùng mẹ khác cha ở với bố dượng. Dù sống với bà ngoại, thiếu vắng tình thương, hơi ấm của cha mẹ ngay từ nhỏ nhưng bé My được biết đến là một đứa trẻ ngoan, thông minh và rất hiểu chuyện. Từ ngày mẹ mất, bé My không vui cười nhiều như trước nữa, khuôn mặt lúc nào cũng đượm buồn, ngấm lệ.

"Cháu ước mẹ sống lại để cháu có mẹ như các bạn. Cháu muốn được ôm mẹ ngủ. Nhưng từ giờ cháu không được gặp, được gọi điện cho mẹ nữa rồi", bé My nghẹn lời.

Bà Thu lo lắng tương lai mịt mù của cháu ngoại bất hạnh.

Dù lấy chồng xa nhưng cuộc sống của chị Thảo cũng rất vất vả. Di chứng vụ tai nạn giao thông từ 5 năm trước khiến anh Sỹ (chồng chị Thảo) không làm được việc nặng, cứ trái gió trở trời là đau đầu, đau chân dữ dội, phải tiêm, truyền thuốc thường xuyên. Chị Thảo trở thành lao động chính trong gia đình nhưng công việc cũng không ổn định lại còn con nhỏ nên rất khó khăn.

Thời gian gần đây, chị Thảo xin làm tại một cửa hàng cho thuê trang phục. Mức lương hơn 5 triệu đồng/ tháng chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình một cách tằn tiện. Thi thoảng, góp nhóp được 500.000 đến 1 triệu đồng, chị gửi về quê nạp tiền học cho bé My.

Chiếc bàn học chị Thảo chắt góp mua tặng con trước khi mất 2 ngày.

Dù bươn chải với cuộc sống nhưng hàng ngày, chị Thảo vẫn dành thời gian gọi điện, chuyện trò, động viên con gái. Cũng vì vậy bé My luôn có cảm giác gần gủi như được ở bên cạnh mẹ.

"Vừa rồi, tích góp được mấy trăm nghìn, nó đặt mua cho con một cái bàn học. Nhưng rồi, bàn học chưa ship về kịp thì nó mất. 2 đứa cháu ngoại của tôi còn quá nhỏ dại, không biết chúng sẽ sống thế nào khi không còn mẹ bên cạnh.

Bản thân tôi ốm đau suốt, 5 năm vừa rồi, tôi phải phẫu thuật đến 3 lần vú, hạch và tử cung khiến sức khoẻ yếu, không làm gì được. Cuộc sống của 2 bà cháu trông chờ vào đồng lương bảo vệ của chồng tôi hàng tháng gửi về. Cứ như thế này tôi sợ không lo nổi cho cháu", bà Thu trải lòng.

Sớm chịu thiệt thòi, bất hạnh vì mồ côi bố. Giờ đây, tương lai của bé My trở nên mịt mù khi không còn mẹ. Chặng đường dài đầy khó khăn phía trước của đứa trẻ bất hạnh này đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi giúp đỡ cho bé My xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thu (bà ngoại bé My), xóm 4, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hoặc qua STK của bà Thu: 3604008031975, ngân hàng Agribank, chủ TK: Nguyễn Thị Thu. ĐT: 0974397061.