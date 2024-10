Không cần đến 1 ngày, "78 nghìn" đã trở thành "meme" mới viral khắp cõi mạng. Xuất phát từ bài đăng cám ơn khán giả của NSX Anh Trai Say Hi, cư dân mạng lại có thêm chủ đề để bàn tán không ngớt. Cụ thể, NSX Anh Trai Say Hi gửi lời cám ơn đến 78 nghìn khán giả theo dõi trực tiếp 2 đêm concert vừa qua tại TP.HCM.

Con số ngày khiến không chỉ fan nhạc, mà toàn bộ netizen "hóng biến" đều sửng sốt. Nếu đúng như NSX concert Anh Trai Say Hi thông báo, thì 2 đêm concert Anh Trai Say Hi đã tạo nên là kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam.

Dòng trạng thái gây bão của NSX Anh Trai Say Hi

Song, thay vì bất ngờ vì con số choáng ngợp thì cư dân mạng lại tỏ ra hoài nghi bởi độ xác thực của thông tin "78 nghìn khán giả theo dõi trực tiếp 2 đêm concert Anh Trai Say Hi". Trên các nền tảng, dân tình liên tục đặt ra câu hỏi cho tính xác thực xoay quanh con số 78 nghìn khán giả.

Nhiều phép tính, so sánh, đối chiếu được đưa ra. Cư dân mạng đang phản ứng mạnh mẽ trước con số 78 nghìn này, thậm chí con số 78 nghìn còn trở thành "meme" mới của các thánh chế.

Bài đăng châm biếm cực viral của một page chuyên về sao USUK

Ngoài tranh cãi xem liệu "78 nghìn" có căn cứ từ đâu, netizen cũng rất bận... chế meme. Sau tuyên bố của NSX Anh Trai Say Hi, MXH xuất hiện hàng loạt câu đùa châm biếm. Fandom các nghệ sĩ lớn như Taylor Swift, BTS, BLACKPINK, SEVENTEEN,... đùa rằng hoàn toàn có thể mời thần tượng đến tổ chức concert tại TP.HCM. Vì Anh Trai Say Hi làm được với quy mô gần 80 nghìn khán giả cho 2 show, thì những tên tuổi quốc tế cũng làm được.

Fan yêu cầu mời Taylor Swift đến tổ chức show ở Vạn Phúc ngay và luôn

Không chỉ "rần rần" với fandom các nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng, "78 nghìn" còn viral thoát vòng đến các cộng đồng hâm mộ bóng đá, esport, vũ trụ phim Marvel, anime Nhật Bản,... Ngoài ra còn được các page chia sẻ thông tin, kiến thức địa lý - lịch sử áp dụng làm content. MXH liên tục xuất hiện nội dung mới xoay quanh con số "78 nghìn". Thậm chí, Diêm Thống Nhất - một thương hiệu lâu đời đang "trẻ hoá" cũng không đứng ngoài cơn sốt này.

Hàng loạt cộng đồng người hâm mộ "đu trend" 78 nghìn:

Diêm Thống Nhất cũng không ngoài cuộc chơi

Chỉ với 1 dòng trạng trái, Anh Trai Say Hi chiếm trọn spotlight MXH, nhưng lại theo hướng bị châm biếm, chế giễu. Fan không biết nên vui hay nên buồn.