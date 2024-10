Rhyder bị tố mặc trang phục đạo nhái trong concert Anh Trai Say Hi và cái kết sau 24h

Sau đêm concert Anh Trai Say Hi diễn ra tại TP.HCM tối 19/10, câu chuyện trang phục của các mỹ nam trong chương trình này một lần nữa được quan tâm bàn luận từ tích cực đến tiêu cực. Trong đó, có vụ phốt đạo nhái outfit của Á quân Rhyder. Cụ thể, Nie.D (người đứng đầu local brand ACCOX đã đăng bài tố stylist của nam ca sĩ sao chép thiết kế mẫu quần của mình rồi may lại với phiên bản màu đỏ. Chiếc quần được nhắc đến là item nằm trong bộ outfit của Rhyder trong tiết mục "I'M THINKING ABOUT YOU".

Bài phốt của Nie.D cho rằng chiếc quần màu đỏ mà Rhyder diện trong đêm concert thứ 2 Anh Trai Say Hi là một sản phẩm đạo nhái từ thương hiệu ACCOX.



Cận cảnh Rhyder và outfit đỏ trong màn trình diễn I'M THINKING ABOUT YOU (Nguồn TikTok @_ganshi_).

Mẫu quần của Rhyder được may bàng chất liệu da, bên thân trái được đính thêm một lớp vải xếp ly và 2 dây đai vắt sang phải. Nam ca sĩ phối cùng áo hoodie đỏ ton sur ton.

Dưới phần bình luận của bài đăng, Nie.D cũng đưa ra bằng chứng là hình ảnh thiết kế gốc của mình cho local brand ACCOX. Cô cũng bộc lộ nỗi bức xúc khi cho rằng stylist trong câu chuyện nếu có đạo đức nghề nghiệp đã liên hệ brand để customized lại trang phục theo đúng concept và nhu cầu thay vì tự ý đánh cắp thiết kế.

NTK tung thiết kế gốc và những câu chữ đanh thép dành cho stylist của Rhyder.

Hình ảnh chi tiết của thiết kế gốc mẫu quần trên, item này được sử dụng chất liệu jeans có phối màu xanh đen. Điểm nhấn đặc biệt nhất trên là phần vải xếp ly cũng được đặt đúng ở bên trái quần với dây đai vắt sang phải.

Thiết kế của Nie.D đã được TAEMIN (SHINee) lựa chọn cách đây không lâu.

Bài tố ở thời điểm hiện tại có hơn 80K views và nhiều bình luận của netizen từ đồng tình ủng hộ đến không thừa nhận quan điểm của chính chủ.

Sau một ngày đăng tải, stylist trong câu chuyện ồn ào cũng đã chính thức lộ diện với bài đăng và bình luận xin lỗi tích cực dưới bài tố. Người này thừa nhận mình đã lấy cảm hứng và sao chép thiết kế của ACCOX để may lại chiếc quần của Rhyder. Đồng thời, stylist cũng nhận tất cả lỗi về mình, tiết lộ Rhyder không hề biết mọi chuyện, mong mọi người có thể dễ chịu với nam ca sĩ hơn!

Stylist của Rhyder lộ diện với lời xin lỗi chân thành đến NTK, team ACCOX và ê-kíp của Rhyder.

Nhận được lời xin lỗi và thú nhận chân thành, đại diện local brand ACCOX đã chấp nhận lời xin lỗi từ phía stylist. Bài đăng này cũng được thông báo sẽ bị ẩn sau 24h.