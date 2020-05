Hôm nay Hà Nội bước vào ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ lên đến trên 40 độ, cảnh báo tia UV mức gây hại rất cao cho sức khỏe

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay 21/5, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ bước vào ngày nắng nóng đỉnh điểm của đợt.

Theo đó, ở khu vực Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ có thể lên đến 40 độ, riêng vùng núi Nghệ An nền nhiệt có thể lên đến 41- 42 độ.

Nắng nóng đỉnh điểm sẽ chấm dứt vào ngày mai (22/5) khi chiều tối và đêm nay ở vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa giông mạnh.

Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dịch xuống phía Nam nên chiều tối nay (21/5), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24).

Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa sẽ diễn ra muộn hơn, phải đến đêm 22/5 mới có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông tại 2 khu vực nay.

Khu vực Hà Nội: Chiều tối nay (21/5), sẽ có mưa giông cục bộ; từ chiều tối mai (22/5) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt nên ngày hôm nay, (21/5), chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị 8-10, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.