Hội phản diện phim Hàn rủ nhau đóng phim hài và cái kết: Cười sái cả quai hàm, há hốc mồm vì nữ chính

Thời điểm hiện tại, My Royal Nemesis (tựa Việt: Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi) đang thu hút nhiều sự chú ý trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Tác phẩm này ghi điểm nhờ nội dung cực kỳ thú vị, nhiều tình huống hài hước khiến khán giả cười sái cả quai hàm.

Bộ phim sở hữu dàn diễn viên chất lượng. Đáng chú ý, có nhiều gương mặt từng là phản diện ở các tác phẩm khác. Nam chính Heo Nam Joon từng đóng phản diện trong My Honor. Nữ chính Lim Ji Yeon là ác nữ Park Yeon Jin trong The Glory. Ở bộ phim As You Stood By, Jang Seung Jo cũng ở phe ác. Trong khi đó, Kim Min Seok là phản diện ở Delivery Man. Lee Se Hee là phản diện ở Live On!, còn Yoon Byung Hee đóng vai ác ở Flower Of Evil.

Khán giả đùa rằng My Royal Nemesis là "đại hội hoàn lương" của hội phản diện trong vũ trụ phim Hàn (ảnh: fanpage Cuồng Cine).

So với vai phản diện từng thể hiện ở các phim trước, các diễn viên đã mang đến hình tượng hoàn toàn khác biệt trong My Royal Nemesis. Nữ chính Lim Ji Yeon có lẽ là người đang nắm giữ nhiều spotlight nhất của bộ phim. Cô thể hiện rất tốt những diễn biến tâm lý, sự thay đổi của nhân vật Shin Seo Ri và nhiều lần mang đến những giây phút hài hước rất duyên khiến người xem phì cười.

Nếu đặt Shin Seo Ri của My Royal Nemesis lên bàn cân so sánh với Park Yeon Jin, những khán giả ít xem Lim Ji Yeon có thể sẽ "há hốc mồm" kinh ngạc vì cô có thể làm tốt tới vậy dù đây là 2 vai diễn khác biệt hoàn toàn. Một bên là ác nữ độc địa, giả dối, tự cao tự đại khiến người xem ớn lạnh. Một bên lại mang đậm tính giải trí. Điều này cho thấy mỹ nhân 35 tuổi có khả năng diễn xuất cực kỳ tốt. Thực tế, với những ai thường xuyên theo dõi Lim Ji Yeon, họ sẽ chẳng cảm thấy ngạc nhiên vì nữ diễn viên từng đóng tốt không ít những vai diễn khó khác nhau.

Lim Ji Yeon trong The Glory...

...và trong My Royal Nemesis thực sự khác nhau quá nhiều. Cả hai đều không phải những vai diễn dễ nhưng Lim Ji Yeon đều đã thể hiện rất tốt.

Nói thêm về My Royal Nemesis, đây là phim hài - lãng mạn xoay quanh chuyện tình "oan gia ngõ hẹp" giữa tài phiệt Cha Se Gye và nữ diễn viên vô danh Shin Seo Ri. Điều đặc biệt ở chuyện tình này, đó là bên trong cơ thể Shin Seo Ri là linh hồn của Kang Dan Shim, một phi tần khét tiếng thời Joseon sau khi bị ban chết đã xuyên không đến thế kỷ 21.

Ở thời đại này, cô chứng kiến những sự thay đổi chóng mặt, các phát minh công nghệ mà thời cổ đại không bao giờ tưởng tượng nổi, cùng với đó là tư tưởng tân tiến. Câu chuyện của Shin Seo Ri/Kang Dan Shim là hành trình một nữ nhân thời cổ đại sẽ từng bước thích nghi, hòa nhập, thay đổi tư duy, khám phá những thứ mới mẻ thú vị, cuối cùng là tìm được hạnh phúc đích thực cho mình.

nguồn: SBS