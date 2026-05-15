Bắt gặp Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng về chung xe, không ai nghi ngờ vì lý do này

Sau khi mạng xã hội rộ lên nghi vấn Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng đang hẹn hò, cư dân mạng lập tức bước vào chế độ "thám tử online", liên tục đào lại loạt khoảnh khắc cũ liên quan đến cả hai. Một trong những clip đang được chia sẻ nhiều nhất lúc này chính là cảnh Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng từng ra về chung xe sau một sự kiện.

Trong đoạn clip được lan truyền, Tóc Tiên cùng Trần Ngọc Vàng xuất hiện giữa vòng vây khán giả sau khi kết thúc một sự kiện của nhãn hàng. Cả hai di chuyển trước sau, rồi lần lượt lên cùng một chiếc xe để ra về.

Tuy nhiên ở thời điểm đoạn clip này xuất hiện, cư dân mạng gần như không bàn tán quá nhiều về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ. Nguyên nhân là bởi lúc đó trên xe còn có sự xuất hiện của Võ Điền Gia Huy. Cả ba được cho là cùng hội bạn nên netizen chỉ xem đây là khoảnh khắc đồng nghiệp đi chung xe sau sự kiện như bình thường.

Cư dân mạng đào lại đoạn clip cả hai về chung xe (@thamtushowbiz)

Thời điểm này cư dân mạng không bàn tán mối quan hệ của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng vì trên xe có mặt của Võ Điền Gia Huy

Nhưng hiện tại, khi nghi vấn tình cảm giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng bắt đầu viral trên mạng xã hội, đoạn clip cũ bất ngờ bị "đào" lại và được cư dân mạng soi kỹ hơn. Nhiều người cho rằng đây có thể là một trong những hint cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa cả hai.

Không chỉ clip về chung xe, netizen còn liên tục tổng hợp thêm nhiều khoảnh khắc chung khung hình của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng trong thời gian gần đây. Khi nam diễn viên ra mắt phim điện ảnh mới, Tóc Tiên cũng có mặt để ủng hộ. Trong lần khác xuất hiện ở thảm đỏ phim khác, cả hai nhiều lần xuất hiện cạnh nhau tại các sự kiện, thoải mái tương tác và trò chuyện vui vẻ. Đặc biệt, sau tiệc sinh nhật tuổi 37 của Tóc Tiên, nghi vấn hẹn hò càng bùng nổ mạnh hơn.

Khoảnh khắc Tóc Tiên sát rạt Trần Ngọc Vàng, nói chuyện thủ thỉ giữa sự kiện (@fafaloshowbiz)

Cư dân mạng tổng hợp nhiều lần lộ diện cùng nhau giữa cả hai (@ditheosao)

Trước đó, Tóc Tiên đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật riêng tư mừng tuổi mới với sự tham gia của nhiều gương mặt thân thiết trong showbiz. Tuy nhiên bên cạnh không khí "quẩy" tưng bừng của dàn sao, hậu tiệc sinh nhật của nữ ca sĩ lại bất ngờ kéo theo một chủ đề đang được cư dân mạng bàn tán rôm rả, đó là nghi vấn mối quan hệ giữa Tóc Tiên và diễn viên Trần Ngọc Vàng.

Trong đó, chi tiết khiến netizen đặc biệt chú ý là cảnh Trần Ngọc Vàng chăm chú cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc Tóc Tiên thổi nến sinh nhật. Nam diễn viên nhiều lần hướng ánh mắt về đàn chị với biểu cảm được cư dân mạng nhận xét là khá dịu dàng và "có gì đó". Không dừng lại ở một khoảnh khắc, qua loạt story từ khách mời tham dự, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng còn liên tục bị soi xuất hiện cạnh nhau trong suốt buổi tiệc. Cả hai thoải mái trò chuyện, tương tác vui vẻ và có cả những khoảnh khắc nhảy chung đầy năng lượng.

Từ đây, cụm từ khóa "Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng hẹn hò" bắt đầu được tìm kiếm trên mạng xã hội. Tuy nhiên bên cạnh những bình luận hào hứng “ship couple”, không ít netizen cho rằng cư dân mạng đang suy diễn hơi xa chỉ từ vài khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật. Một số ý kiến nhận định Trần Ngọc Vàng vốn có mối quan hệ thân thiết với hội bạn của Tóc Tiên nên việc xuất hiện cạnh nhau hoặc tương tác vui vẻ là điều bình thường.

Khoảnh khắc Trần Ngọc Vàng chụp ảnh Tóc Tiên trong lúc đàn chị thổi nến sinh nhật

"Chemistry" của cả hai khiến nhiều người phải bàn tán

Từ khoá về cả hai được cư dân mạng tìm kiếm nhiều hơn

Dù Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng chưa lên tiếng nhưng mạng xã hội đang nhiệt tình "đẩy thuyền" cho cả hai

Ảnh: Tổng hợp