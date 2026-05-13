Buồn nẫu ruột xem phim Hàn này cũng cười lăn lê bò toài: Nam chính đóng gì cũng xuất sắc, mới chiếu đã hot rần rần

Sau cơn sốt phòng vé mang tên Dưới Bóng Điện Hạ, Park Ji Hoon tiếp tục khiến khán giả yêu phim Hàn thích mê khi tái xuất ở tác phẩm Huyền Thoại Lính Bếp (tựa Anh: The Legend Of Kitchen Soldier). Câu chuyện phim xoay quanh nhân vật Kang Sung Jae, chàng lính mới được đưa vào diện cần quan tâm đặc biệt. Lý do là bởi anh chàng có hoàn cảnh gia đình khó khăn và phải trải qua nỗi đau mất cha.

Kang Sung Jae có một "hệ thống" đặc biệt giúp anh trở thành đầu bếp huyền thoại, cũng như khám phá ra những bí mật ở căn cứ cũng như cái chết của cha mình.

Kang Sung Jae được phân công công tác tại đồn Gangrim, trở thành đầu bếp nấu ăn cho các đồng đội. Tuy nhiên, điều đặc biệt là Kang Sung Jae mang một "hệ thống" đặc biệt trong người, giúp anh có được những kỹ năng năng đặc biệt cũng như các công thức nấu ăn. "Hệ thống" này cũng giao cho Kang Sung Jae những nhiệm vụ và từ đó, anh dần khám phá ra những bí mật về cái chết của cha mình, cũng như là những điều được che giấu ở căn cứ.

Giúp đỡ Kang Sung Jae là Yoon Dong Hyun, một thượng sĩ cũng là một đầu bếp quân đội nổi tiếng. Dẫu vậy, anh ta được biết đến vì tài nấu nướng đặc biệt tệ hại, không có chút cảm nhận nào về hương vị. Đang đếm ngược từng ngày đến khi xuất ngũ, những ngày yên bình của anh bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của Kang Seong Jae. Bực mình nhưng không thể phớt lờ anh ta, Yoon Dong Hyun miễn cưỡng trở thành trợ thủ cùng Kang Seong Jae hoàn thành các nhiệm vụ.

Ngay từ những tập đầu tiên, Huyền Thoại Lính Bếp đã ghi điểm nhờ nội dung mới mẻ, hấp dẫn, có các miếng hài rất duyên dáng, tự nhiên, khiến người xem cười lăn lê bò toài. Đảm nhận vai nam chính Kang Sung Jae là Park Ji Hoon, ngôi sao trẻ chói sáng của màn ảnh Hàn Quốc đương đại. Mỹ nam sinh năm 1999 được đánh giá cao về nhan sắc, diễn xuất cũng như mắt chọn kịch bản.

Huyền Thoại Lính Bếp gây sốt một phần vì là màn tái xuất của Park Ji Hoon sau thành công rực rỡ trên màn ảnh rộng mà anh đạt được cùng Dưới Bóng Điện Hạ.

Diễn xuất của Park Ji Hoon trong Huyền Thoại Lính Bếp không khiến người xem thất vọng.

Các vai diễn của Park Ji Hoon đều có sức hút riêng và đa số các phim anh tham gia đều có chất lượng tốt. Đặc biệt, các dự án dài tập Weak Hero 1 và 2, cũng như phim điện ảnh Dưới Bóng Điện Ảnh phải nói là đặc biệt xuất sắc. Chính vì thế, Park Ji Hoon đang là cái tên được khán giả săn đón, dành kỳ vọng cao cho mọi dự án phim anh tham gia.

Sức hút cá nhân từ Park Ji Hoon cùng dàn cast tài năng Yoon Kyung Ho, Han Dong Hee, Lee Hong Nae, Jung Woong In, cộng hưởng với chất lượng nội dung đã giúp cho Huyền Thoại Lính Bếp có được khởi đầu ấn tượng. Phim đạt rating 5.847% ở tập 1, tăng lên 6.247% ở tập 2 và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục chạm đến những cột mốc ấn tượng hơn.

nguồn: Soompi, tVN