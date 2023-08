Hội chứng cứng người mà diva Celine Dion đang 'chiến đấu' đáng sợ thế nào?

Dion đã hoãn một số buổi biểu diễn vào tháng 12 sau khi biết lý do khiến cô bị đau cơ và khó vận động - hiểu đơn giản là hội chứng cứng người. Theo thông tin chia sẻ trên CNN, mặc dù đã trải qua liệu pháp vật lý trị liệu hàng ngày nhưng "cô ấy vẫn rất đau đớn". Thông tin mới nhất cho thấy, không có loại thuốc nào chữa khỏi căn bệnh mà nữ ca sĩ đang mắc, khiến nhiều người vô cùng lo lắng.



Hội chứng cứng người là gì?

Theo Viện Rối loạn Thần kinh và Đột quỵ Quốc gia Mỹ, hội chứng cứng người là tình trạng cứng và co thắt cơ, tăng độ nhạy cảm với các kích thích như âm thanh và ánh sáng. Người mắc hội chứng này nếu có cảm xúc đau khổ cũng bị co thắt cơ.

Theo nghiên cứu của NINDS, những người mắc hội chứng cứng người có thể bị còng lưng dù chưa đến tuổi già.

Hội chứng cứng người đáng sợ thế nào?

Theo trang Cleveland Clinic, hội chứng cứng người bắt đầu với tình trạng cứng cơ ở phần giữa của cơ thể, thân và bụng, trước khi chuyển sang cứng và co thắt ở chân và các bộ phận khác.

Tiến sĩ Emile Sami Moukheiber (Trung tâm Hội chứng cứng người tại Johns Hopkins Medicine, Mỹ) cho biết, bị ngã bất ngờ do co thắt nghiêm trọng diễn ra rất phổ biến khi bị hội chứng cứng người. Những cơn co thắt có thể xảy ra do giật mình, cảm xúc dữ dội, thời tiết lạnh... Chúng có thể đủ mạnh để làm gãy xương. Bất cứ cú ngã nào cũng có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Trong video chia sẻ trên Intagram, ca sĩ Dion cho biết, chứng co thắt ảnh hưởng đến "mọi khía cạnh" trong cuộc sống hàng ngày của cô. "Đôi khi, nó gây khó khăn khi tôi đi lại và không cho phép sử dụng dây thanh quản để hát theo cách mà mình đã từng làm", cô chia sẻ.

Hội chứng cứng người cũng có thể gây lo lắng. Tiến sĩ Scott Newsome (giám đốc Trung tâm Hội chứng cứng người) cho biết, hầu hết bệnh nhân lo lắng về bản chất của căn bệnh. Điều này nuôi dưỡng căn bệnh tốt hơn. Đôi khi, những người mắc hội chứng cứng người lại sợ rời khỏi nhà vì "tiếng ồn trên đường phố, chẳng hạn như tiếng còi ô tô, có thể gây co thắt và té ngã", NINDS lưu ý.

Ai có nguy cơ cao mắc hội chứng cứng người?

Theo Tiến sĩ Moukheiber, cứ 1 triệu người thì có 1 người mắc hội chứng cứng người. Theo Newsome, trường hợp đầu tiên của hội chứng người cứng người được báo cáo vào những năm 1950. Các nhà nghiên cứu phát hiện, hội chứng ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều gấp đôi nam giới. Trong khi đó, Cleveland Clinic cho biết, tình trạng này có thể phát triển ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, các triệu chứng thường bắt đầu ở độ tuổi 30-40.

Điều gì gây ra hội chứng cứng người?

Theo Viện Rối loạn Thần kinh và Đột quỵ Quốc gia Hoa Kỳ, hội chứng cứng người có đặc điểm của một bệnh tự miễn dịch: "Bệnh này thường liên quan đến các bệnh tự miễn khác như tiểu đường type 1, viêm tuyến giáp, bạch biến, thiếu máu ác tính".

Mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa rõ ràng, nhưng theo viện nghiên cứu, điều này có thể do phản ứng tự miễn dịch "không ổn định" trong não và tủy sống.

Trung bình phải mất 7 năm để một người được chẩn đoán mắc hội chứng cứng người. Đôi khi việc đi khám sớm bị coi là bất thường vì chúng không có các đặc điểm nổi bật.

Hội chứng cứng người được điều trị như thế nào?

Không có cách chữa trị hội chứng cứng người, nhưng thuốc có thể làm dịu các triệu chứng. Thuốc globulin miễn dịch có thể giúp giảm độ nhạy cảm với các yếu tố kích hoạt ánh sáng hoặc âm thanh, có khả năng giúp ngăn ngừa té ngã hoặc co thắt.

Thuốc giảm đau, thuốc chống lo âu và giãn cơ có thể là một phần trong điều trị hội chứng này. Trung tâm Hội chứng cứng người cũng sử dụng phương pháp tiêm độc tố botulinum để điều trị.

Nguồn: CNN, Cleverland Clinic