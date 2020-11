Hội chị em chưa bao giờ bắt nhầm “Tuesday” hóa ra là nhờ kỹ năng “mắt thần” này!

Trong tình yêu, ai cũng mưu cầu sự thủy chung son sắt cho nên bất cứ hành động đáng nghi ngờ nào của đối phương cũng sẽ đều được đưa vào tấm ngắm. Nhất là mấy anh đàn ông, nhỡ có thả thính cô nào thì cứ liệu chừng, camera quan sát luôn ở khắp nơi đó. Các anh có thể thấy được sự nguy hiểm đó thông qua những bức ảnh sau đây.

Khi hội chị em ở cùng các anh, dáng ngồi của họ có thể rất thẳng thắn và vờ như đang quan tâm đến một vấn đề nào khác. Nhưng kỳ thực thì đôi mắt họ lại đang dán rất chặt vào màn hình điện thoại của các anh đấy, không thể nào chệch đi đâu tí nào được đâu.

Đôi mắt chị ấy luôn quan tâm đến một thứ, đó là chiếc điện thoại của anh.

Bức ảnh số 1 đã cho thấy hiện thực phũ phàng dành cho các anh rồi đúng không? Rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù chỉ là một chuyến đi chơi thôi thì các chị em cũng không tha cho các anh đâu, nên nhớ là luôn nằm trong tầm kiểm soát nhé.

Họ có thể giả vờ ngó lơ đi chỗ khác hoặc đang nói chuyện rất say sưa với một nhân vật nào đó nhưng mà tâm trí họ thì không thể rời chiếc điện thoại đâu. Họ sẽ đưa mắt kiểm tra liên tục và nếu không may lúc ấy anh có lỡ bấm like bức ảnh của một cô gái nào khác thì họ sẽ lập tức can thiệp đó. Tin tôi đi!

Này nhé, nổi tiếng như cặp vợ chồng Beyonce và Jay-Z mà cũng phải để mắt liên tục đấy. Mặc kệ chuyện mất hình ảnh, tôi cứ phải giữ chồng tôi trước cái đã.

Hơn một lần, ong chúa Beyonce đã bị bắt gặp đang liếc trộm điện thoại của chồng. Hội chị em có thấy mình rất quen ở trong đó không?

Cô gái này thì không còn là liếc nữa, nhìn thẳng luôn rồi. Và nhìn ánh mắt thì đang đằng đằng sát khí, rất có thể người anh kia đang làm điều gì mờ ám rồi.

Chị chỉ giả vờ ngủ thôi nhé, cưng làm gì chị biết hết đó, đừng hòng lừa chị nha.

Rồi, chị đang rất chú ý đến sân khấu phía trên nhưng những gì hiện ra trong điện thoại của anh chị đều nắm được hết đó nha.

Cô ấy đang rất chăm chú vào màn hình của người đàn ông bên cạnh, có vẻ như nó đang có gì rất thú vị.

Tất nhiên, hình ảnh này khi bị bắt gặp thì cũng chẳng đẹp đẽ gì lắm với chị em nhưng mà chúng tôi nhất định vẫn cứ phải làm như vậy vì sự an toàn của mối quan hệ thôi. Nhưng mà các anh ạ, nếu các anh bớt cái tính hay thả thính đi một chút thì chắc chúng tôi cũng không cần phải làm thế nhiều đâu. Khổ tâm quá đi mất.