Hội anh chị em học giỏi của sao Việt: Em họ siêu mẫu Hà Anh tốt nghiệp Đại học Cambridge, 1 sao nữ còn có anh là THẦN ĐỒNG

1. Em trai Thu Quỳnh

"My sói" của "Quỳnh búp bê" có một cậu em tên Nguyễn Cao Sơn, sinh năm 1997, học cực kỳ giỏi. Cao Sơn là cử nhân ngành Kỹ sư điện và khoa học máy tính. Năm 2021, em trai Thu Quỳnh hoàn thành chương trình Cao học và trở thành tân trợ giảng ở tuổi 24 tại trường Đại học Kyushu (Nhật Bản) - trường đại học nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào.

Trước đó, Cao Sơn học cấp 3 tại THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngôi trường cấp 3 đình đám với chất lượng giảng dạy, đào tạo top đầu Hà Nội và cả nước. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Sơn sang Nhật du học.

Thu Quỳnh và em trai.

2. Anh trai Khánh Thi

Nữ kiện tướng Dancesport Khánh Thi có anh trai tên Nguyễn Xuân Huy, là nghệ sĩ violin nổi tiếng. Năm 8 tuổi, Nguyễn Xuân Huy đã làm quen với đàn piano. Năm 9 tuổi anh được nhận vào khoa Trung cấp Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Năm 13 tuổi, anh trai Khánh Thi sang Venhepsky (Ba Lan) dự thi "tài năng vĩ cầm trẻ" và đứng thứ 16/300 thí sinh dự thi, ngoài ra đạt giải phụ khi chơi tiền cổ điển (Teleman) hay nhất.

Thời điểm đó, anh từng được ngợi ca là thần đồng violin của Việt Nam. Năm 16 tuổi, Nguyễn Xuân Huy đỗ Thủ khoa khoa Violinist của Nhạc viện Hà Nội. Anh nhận suất học bổng của Trường Trung cấp âm nhạc Gnesiny Liên Xô, nhưng được đặc cách học âm nhạc trình độ đại học.

Khánh Thi và anh trai.

Khả năng học tập xuất sắc nên học kỳ nào, Xuân Huy cũng đạt mức điểm cao nhất. Nhờ vậy vào năm 18 tuổi, anh được giới thiệu thi vào dàn nhạc giao hưởng Century do Công nương Diana tài trợ và xuất sắc lọt vào danh sách 15 người cuối cùng được chọn. Những năm sau đó, Xuân Huy vượt qua nhiều cuộc sát hạch nghiêm khắc để được ở lại dàn nhạc.

Những biến cố như Liên Xô tan rã năm 1991, Công nương Diana qua đời trong vụ tai nạn xe hơi năm 1997 đã ảnh hưởng không ít đến sự nghiệp biểu diễn violin của Nguyễn Xuân Huy.

Sau 10 năm xa quê, Nguyễn Xuân Huy trở về nước và có khoảng thời gian 7 tháng công tác tại Nhà hát Vũ kịch Việt Nam, rồi lại có thời gian chơi ở dàn nhạc giao hưởng Quốc gia. Thế rồi, anh nhận dạy đàn, đi buôn và sau này chuyển sang làm đàn. Năm 2019, anh được trao bằng xác lập kỷ lục "Người chế tác và biểu diễn đàn violin bằng sứ đầu tiên tại Việt Nam".

3. Em gái Diva Mỹ Linh

Em gái Diva Mỹ Linh tên là Đỗ Mỹ Dung, sinh năm 1978, hiện là Chủ tịch hội đồng quản trị của chuỗi khách sạn mini khá nổi tiếng ở Hà Nội. Được biết, Mỹ Dung từng tốt nghiệp bằng giỏi khoa Thương mại quốc tế (trường đại học Thương mại Hà Nội). Giống như chị gái, Mỹ Dung cũng hát rất hay và từng đạt rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc. Tuy nhiên cô không chọn con đường nghệ thuật để đi.

Ca sĩ Mỹ Linh và em gái.

4. Em gái của Jennifer Phạm

Jennifer Phạm có em gái tên Jacqueline sinh năm 1994, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Năm 18 tuổi, Jacqueline từng tốt nghiệp bậc trung học với điểm số cao. Thời điểm đó, Jennifer Phạm đã vui mừng chia sẻ thông tin này với bạn bè, người hâm mộ và còn chia sẻ thêm về món quà đặc biệt dành tặng cho em gái. Đó là một chiếc xe mới.

Sau này Jacqueline theo học hai ngành Tâm lý học và Dược, tại trường Đại học California ở Irvine. Đây là trường trực thuộc hệ thống Đại học California và có thành tích giảng dạy top đầu nước Mỹ. Các thành tích của trường có thể kể đến như:

Xếp hạng 9 trong số các trường đại học công lập tốt nhất của Mỹ và hạng 39 trong số tất cả các trường đại học quốc gia (News & World Report); xếp hạng 1 tại Mỹ và 7 trên toàn thế giới trong số 100 trường đại học dưới 50 tuổi (Times Higher Education), xếp hạng 47 thế giới (Shanghai Jiao Tong); xếp hạng 13 trong số các trường cao đẳng và đại học hệ 4 năm cung cấp giá trị tốt nhất và trường đại học hàng đầu cho những người yêu biển,...

Jennifer Phạm và em gái.

5. Em gái ruột và em họ siêu mẫu Hà Anh

Em gái ruột Hà Anh tên Hà My, sinh năm 1989. Ngay từ năm 16 tuổi, Hà My đã được siêu mẫu đưa sang Anh du học. Hà My theo học ngành Quản trị kinh doanh tại trường London School of Business and Management (London - Anh Quốc). Tốt nghiệp xong, Hà My có một thời gian làm việc ở Anh nhưng hiện tại, cô đang làm việc tại TP. HCM về lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm.

Còn em họ Hà Anh tên Đặng Hoàng Vũ sinh năm 1982, từng tốt nghiệp Tiến sĩ Toán học tại Đại học Cambridge - đại học lâu đời thứ 2 tại Anh, sau Đại học Oxford và là đại học lâu đời thứ 4 trên thế giới. Những năm qua, Đại học Cambridge luôn nằm trong danh sách những đại học top đầu thế giới và là cái nôi đào tạo nên nhiều nhà toán học, khoa học, và chính trị gia kiệt xuất.

Em họ siêu mẫu Hà Anh.

Dù theo học ngành Toán học nhưng sau đó, em họ siêu mẫu Hà Anh lại làm trái ngành, chuyển sang mảng data, AI. Đặng Hoàng Vũ từng làm việc tại Tập đoàn HP (Hewlett-Packard) tại Anh. Sau đó, anh làm việc trong bộ phận bảo vệ người dùng tại Facebook, sử dụng công nghệ AI chống các tin xấu về y tế trên hơn 40 thị trường toàn cầu. Sau 12 năm sống, học tập và làm việc tại Anh, Đặng Hoàng Vũ quyết định về nước và đầu quân vào FPT tháng 10/2014, sau đó giữ chức vụ Giám đốc Khoa học Ban Công Nghệ Tập đoàn FPT.

Từ tháng 5/2021, Đặng Hoàng Vũ phụ trách việc phát triển các nền tảng ứng dụng dữ liệu và AI trong các mảng kinh doanh của MoMo. Hiện tại, em họ siêu mẫu Hà Anh giữ vị trí Giám đốc AI mảng Tăng trưởng Kinh doanh, phụ trách việc phát triển các nền tảng ứng dụng dữ liệu và AI trong các mảng kinh doanh của Momo.

https://afamily.vn/hoi-anh-chi-em-hoc-gioi-cua-sao-viet-em-ho-sieu-mau-ha-anh-tot-nghiep-dai-hoc-cambridge-1-sao-nu-con-co-anh-la-than-dong-20220513175708991.chn