Là địa điểm du lịch quen thuộc, Hội An (Quảng Nam) luôn là sự lựa chọn lý tưởng đối với người dân và du khách cả nước trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trong ngày nghỉ lễ thứ tư, mặc Hội An nắng nóng đỉnh điểm lên đến gần 40 độ C, thế nhưng sức hút của thành phố này vẫn không giảm sút. Đông nghịt khách du lịch khắp nơi đổ xô về Hội An để khám phá vẻ đẹp của phố cổ và tận hưởng biển xanh, tạo nên một cảnh tượng sôi động của kỳ nghỉ lễ.

Phố cổ Hội An chắc chắn là tọa độ cực “hot” thời điểm hiện tại theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tuy nhiên do thời tiết quá khắc nghiệt nên việc ra đường vào ban ngày với nhiều du khách là điều không tưởng. Vậy nên khách du lịch chủ yếu chọn thời điểm tham quan phố cổ vào khoảng buổi chiều tối, lúc này mặc dù không khí còn khá nóng, nhưng nắng cũng đã tắt và dịu mát hơn.

Bên cạnh đó không ít người vẫn quyết định thách thức bản thân bằng cách bước ra ngoài ngay từ đầu giờ chiều, để không bỏ lỡ cơ hội khám phá vẻ đẹp đặc sắc của Hội An, tranh thủ trời có nắng để săn những bức ảnh đẹp. Đặc biệt là tại khu vực các quán cà phê sân thượng, nơi check-in được lòng du khách mỗi khi đến phố Hội.

Khung cảnh từ trên cao nhìn xuống với đường sá, những ngôi nhà cổ cùng những chiếc đèn lồng đầy màu sắc rực rỡ góp phần tô đậm vẻ đẹp huyền ảo nơi đây. Dù nắng nóng thế nào thì các quán cà phê vẫn có hàng dài khách du lịch chờ tới lượt để có được những tấm hình check-in nghìn like này.

Ảnh: Nguyễn Anh

Khoảnh khắc đầu giờ chiều là lúc mà phố cổ Hội An bắt đầu nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các tuyến đường chính trong phố cổ như Trần Phú, Bạch Đằng. Nguyễn Thái Học… chật kín du khách.

Ảnh: @Nguyễn Anh

Thuyền đò luôn trong trạng thái bật hết công suất đề phục vụ những du khách muốn trải nghiệm ngồi thuyền trên sông.



Ngoài ra các hàng quán cũng thu hút đông đảo du khách đến mua sắm, ăn uống, đặc biệt là các hàng nước giải khát. Dù lúc này mới được gọi là thời điểm chụp ảnh đẹp tại Hội An, thế nhưng tầm này check-in mà không dính người trở thành thử thách đích thực, chỉ có những ai thực sự là "cao thủ" mới có thể làm được.

Ảnh: @Nguyễn Anh, @Hội An trong tôi

Tương tự như phố cổ, tại khu vực rừng dừa Bảy Mẫu khách du lịch cũng đổ xô đi trải nghiệm thuyền thúng với hàng dài thuyền nối đuôi nhau. Đôi khi còn gây tắc nghẽn trên sông tuy nhiên tình trạng này không kéo dài quá lâu.

Thời tiết quá nóng khiến người dân và du khách đổ ra tắm biển. Khu vực gây ấn tượng mạnh nhất là ở dọc biển từ bãi biển Cửa Đại hướng lên khu vực An Bàng - đều không còn một khe hở nào vì lượng khách “khủng” đổ về để tận hưởng làn gió mát mẻ và tắm biển giải nhiệt trong ngày hè nắng nóng.

Trong đó, bãi biển An Bàng được bình chọn trong top đẹp nhất châu Á, lượng người đổ về đây đông đúc vô cùng. Bất cứ thời điểm nào trong ngày thì nơi đây cũng đều có khách du lịch tắm biển, nhưng chủ yếu vẫn là du khách nước ngoài.



Càng về chiều khoảng từ 15 - 18h, số lượng người đổ về biển tăng chóng mặt. Mùa du lịch đông đúc là chuyện thường tình, rủ nhau đi biển để “chữa lành” nhưng chưa kịp nhúng chân xuống nước biển đã gặp biển người thế này thì không biết phải làm sao đây!

Ảnh: @Hội An

https://kenh14.vn/hoi-an-nang-nong-gan-40-do-c-khach-du-lich-van-dong-nghit-tu-pho-co-ra-den-bien-khoi-check-in-tam-nay-khong-dinh-nguoi-thi-dung-la-cao-thu-20240430150435779.chn