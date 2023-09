Hội An: Bánh mì Phượng tạm đóng cửa, dân tình đổ sang tiệm bánh mì Madam Khanh đông tấp nập

Một trong những món ăn được nhiều du khách rỉ tai nhau và đưa vào danh sách "nhất định phải thử" khi đến Hội An chính là bánh mì. Bánh mì Hội An với những nét đặc trưng riêng, mang hương vị riêng đã được rất nhiều người yêu thích. Không chỉ với du khách trong nước, bánh mì Hội An còn không ít lần gây ấn tượng với du khách nước ngoài, được truyền thông quốc tế ca ngợi.



Đến Hội An, có 2 tiệm bánh mì thường được mọi người truyền tai nhau đi ăn chính là bánh mì Phượng và bánh mì Madam Khanh. Tuy nhiên, sau một sự cố, tiệm bánh mì Phượng hiện tại đang tạm đóng cửa. Có lẽ bởi thế mà các du khách đều đổ dồn sang tiệm bánh mì Madam Khanh, khiến cho tiệm hôm nay trở nên đông đúc hơn hẳn so với ngày thường.

Bánh mì Phượng đang tạm đóng cửa

Tiệm bánh mì Madam Khanh đông đúc hơn hẳn

Ghi nhận tại tiệm bánh mì Madam Khanh cho thấy, bánh mì ở tiệm hết liên tục. Nhân viên phải lấy bánh về tiếp để bán cho khách.

Bánh mì Madam Khanh hết liên tục do khách đông, nhân viên phải đi lấy thêm ổ bánh (phần vỏ) về bán tiếp

Cùng với bánh mì Phượng, bánh mì Madam Khanh từng không ít lần gây ấn tượng với du khách quốc tế. Không ít vị khách nhận định rằng bánh mì ở đây là "ngon nhất thế giới". Bánh mì Madam Khánh còn từng được website du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor đặt cho cái tên khác là "The Banh Mi Queen" (nữ hoàng bánh mì).

Bánh mì Madam Khánh chỉ là 1 tiệm bình dân nằm khá xa khu phố cổ. Không gian khá nhỏ, chỉ khoảng vài chục mét vuông, đủ kê chiếc tủ kính đựng nguyên liệu ở phía trước và vài bộ bàn ghế bên trong nhà cho khách ngồi lại. Dù vậy, nơi đây vẫn được khá nhiều du khách ghé đến.