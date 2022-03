Học trò Xuân Lan bị đào clip phản cảm gắn mác 18+, có còn xứng tham gia show của Hương Giang?

Hải Anh là một trong những thí sinh được chú ý nhiều nhất The Next Gentleman – Quý Ông Hoàn Mỹ từ sau màn nhảy sexy trong một thử thách làm khán giả cảm thấy không mấy thoải mái. Bên cạnh đó, học trò The Next Gentleman cũng từng lộ clip nhạy cảm, và anh là yếu tố gây tranh cãi khi đang tham gia một show thực tế cần sự thanh lịch, nghiêm túc của quý ông.

Mới đây nhất, Hải Anh lại bất ngờ bị netizen đào lại clip lúc tham gia một show hẹn hò 18+ mang tên Dare Pong. Đây là lịch trình từng gây nhiều xôn xao cách đây 4 năm vì những cảnh nhạy cảm giữa nam chính và nữ chính tham gia show.

Hải Anh là người chơi xuất hiện trong tập 2 mùa 2 của Dare Pong với thử thách cùng bạn chơi Mai Hương. Dù chưa từng quen biết nhưng nữ chính vẫn chấp nhận tham gia khá nhiều thử thách cùng anh chàng như ăn kem trên chân, trên vòng 3.





Chưa dừng lại đó, cả hai còn thuộc ôm nhau ở một cự li rất sát trên ghế trong vòng một phút với tư thế được cho là nhạy cảm. Trước lúc kết thúc trò chơi, Mai Hương là người thua cuộc và phải nhận hình phạt khiến khán giả vừa xem vừa "phát ngượng" với Hải Anh. Liệu một thí sinh từng có những hình ảnh mang màu sắc 18+ như vậy có xứng đáng trở thành The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ?

