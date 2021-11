Dược sĩ Tiến: “Dị tính, đồng tính, song tính hay chuyển giới đều được hoan nghênh tại Quý ông hoàn mỹ”

Dược sĩ Tiến cũng cho biết thêm, đó chính là lý do vì sao format của The Next Gentleman lại là format của một chương trình truyền hình thực tế, vì chỉ khi qua nhiều vòng huấn luyện, nhiều vòng thử thách với những tình huống bất ngờ đầy cam go mới có thể giúp các HLV, BKG cũng như khán giả sẽ có cái nhìn đa chiều và đầy đủ hơn về các thí sinh, từ đó sẽ cảm nhận được chính xác hơn về tố chất quý ông có trong từng thí sinh tham dự, mà không cần quan tâm đến những vấn đề khác như xu hướng tính dục của mỗi người.