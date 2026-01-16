Bác sĩ chuyên khoa thận Hong Yongxiang (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo rằng bệnh thận đang trẻ hóa rất nhanh, đặc biệt là suy thận. Bệnh nhân trẻ nhất và bị suy thận nặng nhất của ông 5 năm trở lại đây là một bé gái mới 12 tuổi, học lớp 6, cũng sống tại Đài Loan (Trung Quốc).

Ông kể, bé gái được bố mẹ đưa tới bệnh viện trong tình trạng sốt cao, suy nhược và nôn mửa dữ dội. Kết quả chỉ ra bé bị urê huyết, suy thận mạn tính. Sau khi được lọc máu và điều trị tức thời các dấu hiệu urê huyết, bé vẫn phải nằm viện thêm 1 tuần. Cô bé cũng buộc phải chạy thận suốt quãng đời còn lại để duy trì sự sống hoặc ghép thận sau này nếu đủ điều kiện.

Bé gái 12 tuổi đã phải chạy thận vì ăn uống không lành mạnh (Ảnh minh họa)

"Điều tra bệnh sử cho thấy bệnh nhi từng có tiền sử viêm cầu thận mạn tính từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, phụ huynh chia sẻ rằng quá bận rộn làm kinh tế và nuông chiều con nên xem nhẹ việc này và còn để con ăn uống bừa bãi theo sở thích" - bác sĩ Hong nói trên chương trình sức khỏe Health 2.0 trực tuyến.

Cụ thể, bé gái này thường được bố mẹ cho tiền tiêu vặt và dùng nó để ăn gà rán. Bắt đầu từ lớp 2, cô bé ăn gà rán 4 - 5 lần mỗi tuần. Như vậy ước tính 4 năm qua cô bé này ăn gà rán hơn 200 lần mỗi năm. Bản thân bé và gia đình chẳng hề hay biết món thịt thơm phúc, "giòn rụm", hấp dẫn ấy lại là thủ phạm phá thận, cướp đi tương lai phía trước.

Tại sao ăn quá nhiều gà rán lại gây suy thận?

Theo bác sĩ Hong, bản thân món gà rán nếu ăn điều độ thì không gây hại cho sức khỏe. Nhất là với người khỏe mạnh. Tuy nhiên khi ăn quá nhiều và liên tục trong thời gian dài, lại trong trường hợp có bệnh nền về thận như cô bé kể trên thì hoàn toàn có thể biến thành "cơn ác mộng".

Ông phân tích 4 cách mà món ăn ngon miệng này ảnh hưởng xấu tới thận khi ăn quá mức:

- Quá tải protein động vật và muối: Gà rán chứa hàm lượng protein động vật rất cao. Khi vào cơ thể, quá trình chuyển hóa protein tạo ra nhiều chất thải cần thận lọc bỏ. Kết hợp với lượng muối lớn trong gia vị tẩm ướp, nó làm tăng áp lực lên cầu thận, gây tổn thương các mạch máu nhỏ tại đây.

- Tăng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa: Quá trình chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao làm biến đổi cấu trúc thực phẩm, tạo ra chất béo chuyển hóa. Chúng gây xơ vữa mạch máu, làm giảm lưu lượng máu nuôi thận và thúc đẩy quá trình viêm nhiễm.

Ăn quá nhiều các món chiên rán ngập dầu gây áp lực cho thận và nhiều cơ quan khác (Ảnh minh họa)

- Độc chất từ nhiệt độ cao: Khi thịt được chiên giòn, các hợp chất như acrylamide và hydrocarbon thơm đa vòng được hình thành. Đây không chỉ là tác nhân gây ung thư mà còn là chất độc khiến chức năng lọc của thận bị suy giảm nhanh chóng.

- Hệ lụy chuyển hóa: Ăn gà rán hàng ngày dẫn đến béo phì và tăng huyết áp. Đây là hai nguyên nhân hàng đầu khiến thận phải làm việc quá sức để duy trì cân bằng nội môi, dẫn đến suy thận mạn tính.

5 nhóm thực phẩm âm thầm tàn phá chức năng thận

Để bảo vệ thận, bác sĩ Hong nhắc nhở mọi người cần hạn chế 5 nhóm thực phẩm sau:

- Đồ uống nhiều đường: Lượng đường hóa học và fructose quá cao làm tăng huyết áp và khiến thận phải làm việc liên tục để bài tiết glucose dư thừa. Axit photphoric trong nước ngọt còn làm tăng nguy cơ sỏi thận và suy thận.

- Thịt chế biến sẵn: Các loại xúc xích, thịt nguội chứa nhiều natri và photpho. Đây là những chất rất khó lọc, dễ gây tổn thương mao mạch thận và làm giảm tỷ lệ lọc máu.

- Các món chiên rán ngập dầu: Không chỉ gà rán, các món như khoai tây chiên, thịt heo chiên xù đều chứa nhiều chất béo xấu và calo rỗng, gây hại cho thận thông qua việc tăng mức độ viêm và tích tụ mỡ nội tạng.

Các món ăn, đồ uống nhiều đường dùng quá nhiều cũng gây suy thận (Ảnh minh họa)

- Nội tạng động vật: Chứa hàm lượng purin cao, làm tăng nồng độ axit uric trong nước tiểu, tạo điều kiện hình thành sỏi thận và gây áp lực lọc cực lớn cho cơ quan này.

- Các món nêm nếm nhiều muối: Chế độ ăn quá mặn là kẻ thù trực tiếp của thận. Muối làm cơ thể tích nước, tăng huyết áp tâm thu và khiến các tiểu cầu thận bị phá hủy nhanh hơn theo thời gian.