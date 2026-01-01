Nói về những lưu ý khi ân ái, các cặp đôi thường chỉ chú tâm tới quá trình làm “chuyện ấy” hoặc nên ăn uống gì trước khi quan hệ. Tuy nhiên, thời điểm ngay sau khi kết thúc việc quan hệ, cơ thể cực kỳ nhạy cảm và dễ tổn thương, đặc biệt là với phụ nữ sau tuổi 40 đang trong giai đoạn tiền mãn kinh. Lúc này, hệ miễn dịch và khả năng điều tiết nhiệt độ cơ thể không còn linh hoạt như trước, nếu không cẩn trọng sẽ rất dễ "rước bệnh vào thân".

Để tránh mệt mỏi và bảo vệ sức khỏe lâu dài, có 4 điều các cặp đôi tuyệt đối không nên làm ngay sau khi quan hệ, đó là:

1. Tiếp xúc với gió lạnh hoặc nhiệt độ thấp đột ngột

Khi làm “chuyện ấy”, cơ thể sinh nhiệt, nhịp tim tăng tốc và lỗ chân lông mở rộng tối đa để thoát mồ hôi. Việc vội vã bật quạt mạnh hoặc điều hòa nhiệt độ thấp ngay sau khi quan hệ khiến mạch máu đang giãn nở bị co rút đột ngột. Điều này không chỉ gây ra tình trạng nhiễm lạnh, ốm sốt mà còn có thể dẫn đến sốc nhiệt nguy hiểm tính mạng do nhịp tim chưa kịp ổn định.

Ảnh minh họa

Đặc biệt với phụ nữ sau tuổi 40, sự thay đổi nhiệt độ quá nhanh này rất dễ làm cơ thể bị khí ẩm xâm nhập, gây đau nhức xương khớp và mệt mỏi kéo dài.

2. Hút thuốc

Nhiều người có thói quen hút thuốc sau khi quan hệ để thư giãn, nhưng hành động này khiến tác hại của thuốc lá tăng gấp nhiều lần. Dù là với nam hay nữ.

Lúc này, tuần hoàn máu vẫn đang ở tốc độ cao, các chất độc như nicotine sẽ theo dòng máu xâm nhập sâu và nhanh hơn vào các cơ quan nội tạng. Đối với nữ giới trung niên, chất độc này không chỉ cản trở quá trình phục hồi thể lực mà còn tác động tiêu cực đến nồng độ estrogen vốn đã bấp bênh, gây hại trực tiếp cho tử cung và buồng trứng, làm đẩy nhanh quá trình lão hóa.

3. Ăn uống đồ lạnh

Ảnh minh họa

Mặc dù đồ lạnh giúp giải nhiệt tức thì sau khi làm “chuyện ấy”, nhưng nó lại gây áp lực kinh khủng lên hệ thống tiêu hóa và tim mạch. Khi đang hưng phấn, các cơ quan nội tạng cũng đang hoạt động mạnh để trao đổi chất, thành dạ dày chưa thể thích nghi ngay với nhiệt độ lạnh nạp vào.

Việc uống nước lạnh hay ăn đồ lạnh ngay sau khi quan hệ dễ dẫn tới co thắt dạ dày, đau bụng dữ dội hoặc làm tổn thương lớp màng bảo vệ đường ruột. Về lâu dài, thói quen này làm suy yếu dương khí, không tốt cho sức khỏe sinh sản của chị em.

4. Đi tắm ngay sau khi quan hệ

Việc tắm ngay sau khi quan hệ là sai lầm phổ biến, nhất là với nữ giới. Bởi vì muốn làm sạch cơ thể nhanh chóng. Tuy nhiên, khi thể năng vừa chuyển sang nhiệt năng, huyết mạch toàn thân đang chảy nhanh, việc tiếp xúc với nước sẽ khiến cơ thể bị mất nhiệt đột ngột. Điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập do độ pH bị mất cân bằng và gây ra tình trạng co rút mạch máu, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp hoặc đột quỵ.

Ảnh minh họa

Với phụ nữ sau tuổi 40 vốn có cơ thể tính hàn, việc tắm ngay còn trực tiếp làm tổn thương khí huyết của tử cung. Các chuyên gia khuyến nghị bạn nên chờ ít nhất 15 phút để mồ hôi khô và nhịp tim trở lại bình thường. Trong lúc đó nên đi tiểu ngay và có thể dùng nước ấm rửa qua, dùng khăn sạch thấm khô vùng kín mà chưa tắm toàn thân vội.

Nguồn và ảnh: Sohu, Women's Health