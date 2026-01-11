Học sinh cấp 2 tiểu ra máu, chạy thận cả đời vì thứ nước "vạn người mê" và kiểu giải trí ban đêm phổ biến

Nam thiếu niên này họ Tiêu, 15 tuổi, đang học năm cuối cấp 2 tại Hồ Bắc (Trụng Quốc). Ở thời điểm các bạn cùng lớp trải qua kỳ thi cuối kỳ, miệt mài học tập để chuẩn bị cho thi cuối cấp và vào trung học phổ thông thì cậu lại liên tục phải phải đi chạy thận. Tất cả bắt đầu từ một lần tiểu ra máu dù trước đó không đau, không ốm.

Học sinh cấp 2, 15 tuổi đã phải chạy thận sau một lần tiểu ra máu (Ảnh minh họa)

Mẹ của Tiêu Tiêu kể lại, bà đang đi làm thì nhận được điện thoại của người nhà. Chỉ nói ngắn gọn là cậu tiểu ra máu rồi đau đớn ngất xỉu, hiện tại đang trên xe cấp cứu. Bà hoảng loạng bắt xe tới thẳng bệnh viện, thấy con mình đang được các y bác sĩ túc trực chạy chữa, bà quỳ khóc ngay tại hành lang. Vào khoảnh khắc ấy, bà cảm giác như mình sẽ mất đứa con này mãi mãi.

May mắn là trước sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, nhiều giờ sau các dấu hiệu sinh tồn của Tiêu Tiêu bắt đầu ổn định lại. Bác sĩ cho biết, cậu bị u rê huyết và suy thận dẫn tới nhiễm độc toàn thân và có dấu hiệu tổn thương hệ thần kinh.

Sau khi lọc máu và một loạt các điều trị khẩn cấp khác, tính mạng Tiểu Tiêu giữ được nhưng cần điều trị lâu dài, đồng thời chấp nhận sống chung với chạy thận phần đời còn lại.

Thận bị "phá hủy" bởi 3 thói quen phổ biến ở người trẻ tuổi

Khi biết được lý do dẫn tới căn bệnh của con, mẹ của Tiêu Tiêu trách con một thì hận mình gấp 10 lần. Bà cho rằng, tất cả là tại bà cùng chồng quá tập trung vào công việc lại nuông chiều con. Để cậu con trai mới 15 tuổi đã mắc thứ bệnh bà luôn nghĩ chỉ người già, người nghiện rượu bia mới mắc.

Cụ thể, có 3 thói quen chính dẫn đến tình trạng tiểu ra máu, u rê huyết và suy thận ở nam sinh cấp 2 này. Đáng lo khi nó cũng rất phổ biến ở nhiều người trẻ tuổi. Thậm chí, trong số đó không ít người biết hại nhưng không muốn bỏ hoặc không thể bỏ:

1. Uống quá nhiều nước ngọt có ga

Tiểu Tiểu từ nhỏ đã thích uống nước ngọt có ga mỗi ngày. Gần đây thậm chí còn uống thay nước lọc.

Uống quá nhiều nước ngọt có ga, đồ uống có đường dễ gây suy thận (Ảnh minh họa)

Nước ngọt có ga chứa nhiều đường fructose và axit photphoric. Những chất này làm rối loạn cân bằng canxi và phốt pho trong cơ thể. Ống thận bị tổn thương dần theo thời gian. Khi thiếu nước lọc để pha loãng chất thải, độc tố tích tụ nhanh. Các mạch máu nhỏ trong thận chịu áp lực lớn và dễ vỡ. Máu bắt đầu xuất hiện trong nước tiểu. Khi chức năng lọc suy giảm nghiêm trọng, urê tích tụ trong máu. Điện giải rối loạn. Hội chứng urê huyết hình thành và đe dọa tính mạng.

2. Thường xuyên nhịn tiểu

Mẹ của Tiểu Tiểu cho biết, cậu có một tật xấu nhắc mãi không được đó là nhịn tiểu., sau đó không chịu được nữa mới đi tiểu vội vàng. Lý do không chỉ vì quen mà còn vì cậu rất mê gmae online, đang chơi mà buồn tiểu sẽ không đi.

Trong khi các chuyên gia cảnh báo nước tiểu chứa nhiều độc tố bị ứ đọng lâu trong bàng quang. Áp lực ngược dồn lên thận. Cơ thể vừa thiếu nước vừa nhịn tiểu kéo dài khiến thận bị nhiễm độc nặng. Các mạch máu ở thận bị tổn thương. Máu lẫn vào nước tiểu như dấu hiệu cảnh báo muộn. Khi phát hiện, thận đã suy nặng và phải can thiệp chạy thận nhân tạo.

3. Hay thức khuya

Như nhiều người trẻ tuổi khác, thiếu niên này thường xuyên thức khuya và cho rằng còn trẻ cơ thể có thể tự phục hồi. Cậu thường dùng thời gian ban đêm để chơi game, dùng điện thoại di động.

Một trong những lý do gây suy thận, u rê huyết của nhân vật là thức khuya chơi game (Ảnh minh họa)

Ban đêm là thời điểm thận tự phục hồi. Khi thiếu ngủ kéo dài, quá trình này bị gián đoạn, nhịp sinh học rối loạn và hormone căng thẳng tăng cao, lưu lượng máu tới thận giảm. Tổn thương thận tiến triển nhanh hơn, đặc biệt khi đi kèm thói xấu uống nước ngọt có ga và nhịn tiểu thường xuyên ở bên trên.