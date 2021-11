Học online nhiều, các mẹ nhớ mỗi tuần làm món này ít nhất 1 lần để mắt con luôn sáng khỏe nhé!

Cà rốt là loại củ giàu chất chống oxy hóa và mang nhiều lợi ích cho sức khỏe. Do trong cà rốt chứa tiền tố vitamin A nên khi ăn cà rốt sẽ giúp bổ sung vitamin A tự nhiên cho cơ thể, giúp sáng mắt, mắt khỏe mạnh hơn, làm giảm mỏi mắt và các nguy cơ bị đục thủy tinh thể và các vấn đề về thị lực khác. Chất chống oxy hóa trong cà rốt có khả năng tiêu diệt các gốc tự do có hạ trong cơ thể, nhờ đó giúp giảm nguy cơ bị ung thư, hỗ trợ tốt cho sức khỏe tim mạch. Hơn nữa, cà rốt cũng giàu chất xơ, giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh, điều trị táo bón. Vitamin C trong cà rốt giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể…

Mặc dù cà rốt rất tốt cho cơ thể, tuy nhiên không nên ăn quá nhiều cà rốt sẽ gây vàng da.

Cách làm cà rốt xào trứng

1 Sơ chế cà rốt Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch sau đó thái sợi nhỏ.

2 Chiên trứng Đập trứng vào bát, thêm chút rượu nấu ăn vào đánh tan.

Đun nóng chút dầu ăn trong chảo, đổ trứng vào rồi chiên cho trứng chín. Trứng chín thì cho ra bát.



3 Xào trứng với cà rốt Đổ chút dầu ăn vào chảo, cho cà rốt vào xào.

Thêm chút nước lọc rồi đun ở lửa lớn cho đến khi cà rốt chín mềm.



Đổ trứng vào đảo chung.



Nêm thêm nước tương, muối cho vừa ăn, đảo đều rồi tắt bếp.



Thành phẩm:



Trứng xào cà rốt là món ăn vô cùng đơn giản, chỉ với hai nguyên liệu quen thuộc là bạn đã chế biến được một món ăn ngon miệng, đẹp mắt. Đôi khi bữa cơm cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một đĩa trứng xào thế này thôi là đã đủ ngon cơm rồi.

Để làm được món trứng xào cà rốt thì bạn sẽ chi phí khoảng 12.000 đồng với thời gian chế biến khoảng 15 phút.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với cách làm cà rốt xào trứng này nhé!