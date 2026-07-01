"Học lỏm" trên mạng bỏ đá vào bồn cầu để làm sạch: Không ngờ lại nhanh gọn, hiệu nghiệm đến vậy!

Có bao giờ bạn thắc mắc thỉnh thoảng lại thấy các quán ăn, nhà hàng cho đá lạnh vào bồn cầu nhà vệ sinh không? Nhìn thì lạ, nhưng họ làm vậy là có lý do cả đấy, và bạn hoàn toàn có thể áp dụng ngay tại nhà để hỗ trợ làm sạch và khử mùi bồn cầu hiệu quả hơn.

Cách khử mùi, làm sạch bồn cầu cực kỳ đơn giản

Cách làm thì cực kỳ đơn giản, không tốn kém mà ai cũng có thể thực hiện. Bạn chỉ cần chuẩn bị một túi đá lạnh (đá viên thông thường), sau đó đổ trực tiếp vào lòng bồn cầu.

Tiếp theo, xịt thêm dung dịch tẩy rửa chuyên dụng dành cho nhà vệ sinh lên bề mặt bên trong, đặc biệt là những khu vực dễ bám bẩn như vành bồn cầu hoặc thành sứ bên trong. Nhiều người cẩn thận hơn còn dùng thêm một ít baking soda để làm sạch.

Để yên khoảng vài phút cho đá bắt đầu tan và dung dịch phát huy tác dụng, sau đó dùng bàn chải cọ sạch như bình thường và xả nước. Chỉ với vài bước đơn giản, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt về độ sạch và mùi hôi trong nhà vệ sinh.

Tại sao đá lạnh lại có thể giúp ích trong việc vệ sinh và khử mùi bồn cầu?

Trước hết, yếu tố quan trọng nhất nằm ở nhiệt độ. Khi đá lạnh được đổ vào bồn cầu, nhiệt độ nước giảm xuống đột ngột. Sự thay đổi nhiệt độ này có tác động trực tiếp đến các phân tử gây mùi, đặc biệt là khí amoniac - một trong những "thủ phạm" chính gây ra mùi khai khó chịu trong nhà vệ sinh.

Khi nhiệt độ giảm, các khí này có xu hướng giảm tốc độ bay hơi, từ đó giúp mùi hôi bị "hãm lại" tạm thời. Nhờ vậy, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ngay trong lúc vệ sinh.

Khi cọ bồn cầu với đá lạnh, những viên đá sẽ chuyển động nhẹ trong lòng bồn cầu. Những viên đá va chạm và trượt trên bề mặt sứ có thể giúp làm bong một phần các mảng bám mềm, chất bẩn mới hình thành hoặc cặn bẩn chưa bám quá chặt. Điều này hỗ trợ rất tốt cho quá trình chà rửa bằng bàn chải, giúp bạn không cần dùng quá nhiều lực nhưng vẫn đạt hiệu quả làm sạch cao hơn.

Sau khi kết hợp với dung dịch tẩy rửa chuyên dụng, hiệu quả càng được tăng cường. Vì lúc này, bề mặt bồn cầu đã được "làm mềm" và giảm mùi, giúp hóa chất dễ tiếp xúc hơn với vết bẩn. Nhờ đó, các mảng ố vàng hoặc vết bám lâu ngày cũng dễ bị đánh bật hơn so với cách vệ sinh thông thường.

Một điểm thú vị khác là nhiều người cho rằng đá lạnh còn góp phần hạn chế vi khuẩn bám dính tạm thời trên bề mặt sứ. Dù không phải là phương pháp diệt khuẩn hoàn toàn, nhưng môi trường lạnh có thể làm chậm sự phát triển của vi sinh vật trong một khoảng thời gian ngắn, từ đó hỗ trợ quá trình làm sạch.

Tuy nhiên, cũng cần hiểu rõ rằng đây chỉ là một mẹo hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn việc vệ sinh định kỳ. Bồn cầu vẫn cần được cọ rửa thường xuyên bằng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng để đảm bảo sạch khuẩn và ngăn mùi lâu dài. Đá lạnh chỉ đóng vai trò như một "trợ thủ" giúp quá trình vệ sinh nhanh hơn, dễ hơn và bớt mùi khó chịu hơn.